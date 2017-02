Monaco : le "phénomène" Mbappé continue d'impressionner !

Véritable révélation de cet exercice 2016-2017, l'attaquant de l'AS Monaco Kylian Mbappé a réalisé une superbe performance face au FC Metz (5-0) en inscrivant un triplé. Même s'il garde la tête sur les épaules, le jeune espoir semble promis à un grand avenir.

Kylian Mbappé a été exceptionnel face au FC Metz.

Et dire qu'il n'est même pas encore titulaire à l'AS Monaco ! Considéré comme un très grand talent, l'attaquant Kylian Mbappé a encore frappé fort samedi en inscrivant un triplé face au FC Metz (5-0) à l'occasion de la 25e journée de Ligue 1.

Auteur de 11 buts toutes compétitions confondues cette saison, le gamin impressionne par ses qualités physiques, sa vitesse mais surtout sa finition devant le but. Révélation de l'exercice en cours, le jeune homme garde la tête sur les épaules.

K. Mbappé - «je ne suis pas un phénomène»

Très protégé par son entraîneur Leonardo Jardim, qui l'utilise avec parcimonie malgré ses performances de plus en plus abouties, Mbappé a tenu un discours particulièrement modeste au moment d'être comparé à un phénomène. «Je n'en pense rien du tout. Pourquoi ? Tout simplement, parce que je ne suis pas un phénomène», a répondu le Monégasque devant les médias.

«Les phénomènes, ce sont Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar. Moi, j'en suis encore loin. Mais ça me donne le sourire, quand j'entends ça», a tout de même reconnu l'élément offensif. Si Mbappé n'a bien évidemment pas atteint le niveau des meilleurs joueurs du monde, il semble promis à un très bel avenir.

Un futur très grand ?

Car à seulement 18 ans, Mbappé impressionne de par ses prestations. Le consultant de Canal + Pierre Ménès s'est d'ailleurs enflammé concernant le futur du prodige du club de la Principauté. «On aura assisté dans ce match à un nouveau doublé de Falcao, mais aussi et surtout au triplé de Mbappé. Qui serait d'ores et déjà titulaire dans 18 des 19 autres clubs de Ligue 1 et qui est bien géré par Jardim, même si je pense qu'il pourrait jouer encore un peu plus», a-t-il estimé.

«Ce gamin a une vitesse d'exécution incroyable et il a en plus la finition de Thierry Henry. Lui, il va aller très, très loin», a assuré Ménès. Déjà annoncé dans le viseur de plusieurs grandes formations européennes, Mbappé va assurément être une énorme vente pour l'ASM. Mais avant de partir, le Monégasque va encore traumatiser quelques défenses en L1 et pourquoi pas en C1...

