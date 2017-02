Les 11 infos à savoir sur la journée : le festival 5-0 du patron Monaco, le geste superbe de Delort, le Barça répond au PSG...

Le festival 5-0 du patron Monaco, le superbe geste de Delort, le Barça répond au PSG, Guingamp joue un mauvais tour à Lyon, Montpellier se relance, Lille déçoit encore, Martial brille... Découvrez les faits marquants des matchs de samedi en Ligue 1 et en Europe.

Falcao et Mbappé ont régalé pour l'AS Monaco.

Les résultats en Ligue 1 (cliquez sur le score pour lire la brève ou l'article sur le match) : Bordeaux 0-3 Paris Saint-Germain (vendredi), Guingamp 2-1 Lyon, Monaco 5-0 Metz, Toulouse 4-1 Bastia, Dijon 2-0 Caen, Lille 1-2 Angers, Nancy 0-3 Montpellier.

Les principaux résultats à l'étranger : Arsenal 2-0 Hull City, Manchester United 2-0 Watford, Liverpool 2-0 Tottenham (Premier League), Alaves 0-6 Barcelone, Osasuna 1-2 (en cours) Real Madrid (Liga), Darmstadt 2-1 Dortmund, Ingolstadt 0-2 Bayern Munich (Bundesliga).

1. Le patron, c'est Monaco ! Sous pression après la victoire du Paris Saint-Germain face à Bordeaux (3-0) vendredi, l'AS Monaco a réalisé un véritable festival face à Metz (5-0) ce samedi. Grâce à une attaque en très grande forme, le club de la Principauté a déroulé avec un triplé de Kylian Mbappé (7e, 20e, 50e) puis un doublé de Radamel Falcao (10e, 55e). Avec cette nouvelle démonstration, Monaco confirme son statut de patron de la L1 avec trois points d'avance sur le PSG.

2. Delort a lancé le TFC d'un retourné acrobatique ! Andy Delort encore fait des siennes ! A l'occasion de la victoire de Toulouse contre Bastia (4-1), l'attaquant (38e) a lancé son équipe en inscrivant un retourné acrobatique. Après le but de Martin Braithwaite (43e), les Corses sont revenus avec une réalisation de Prince Oniangué, mais ont craqué ensuite avec les expulsions de Yannick Cahuzac et Nicolas Saint-Ruf. Ensuite, Braithwaite (76e, sp) et Diop (86e) ont scellé le succès du TFC, qui remonte à la 9e position.

#TFCSCB - La superbe retournée acrobatique d'Andy Delort ! pic.twitter.com/DzE0eL2TnN — La Causerie de L1 (@CauserieDeL1) 11 février 2017

3. Le Barça répond au PSG ! Le Paris Saint-Germain avait envoyé un message avant le match aller des 8es de finale de la Ligue des Champions mardi face au FC Barcelone en dominant Bordeaux (3-0) en Ligue 1 vendredi. Ce samedi, le club catalan a fait encore plus fort en explosant Alaves (6-0) en Liga ! En démonstration, les Blaugrana ont déroulé avec des buts signés Luis Suarez (37e, 67e), Neymar (40e), Lionel Messi (59e), Alexis (63e, csc) et Ivan Rakitic (65e). La puissance offensive des Catalans peut faire trembler les Parisiens...

Les Blaugrana ont réalisé une superbe démonstration



4. Guingamp joue un mauvais tour à Lyon. Après son succès contre Nancy (4-0) cette semaine, l'Olympique Lyonnais n'a pas réussi à enchaîner à Guingamp (1-2). Pourtant bien lancés par Alexandre Lacazette (10e), les Gones ont craqué en l'espace de trois minutes sur des buts de Mustapha Diallo (31e) et Nicolas Benezet (34e). Pour lire le compte-rendu complet de la partie, c'est ici.

5. Le missile de Bissouma ne suffit pas à Lille... Après la CAN, Yves Bissouma a réalisé un retour tonitruant ! Auteur d'un but similaire avec le Mali, le milieu de terrain a inscrit une réalisation magnifique (27e) pour Lille face à Angers (1-2) d'une frappe de 30 mètres en pleine lucarne. Mais ce n'était pas suffisant puisque Pierrick Capelle (20e) et Romain Thomas (60e) ont donné la victoire au SCO sur deux têtes. En fin de partie, le Malien a même été expulsé...

#LOSCSCO - La superbe frappe lointaine d'Yves Bissouma qui avait permis aux lillois d'égaliser ! pic.twitter.com/9YXrHWyUAN — La Causerie de L1 (@CauserieDeL1) 11 février 2017

6. Martial envoie un message à Mourinho. Régulièrement piqué par son entraîneur José Mourinho, l'ailier Anthony Martial a répondu présent ce samedi ! Titularisé face à Watford (2-0), le Tricolore a brillé en étant le passeur décisif sur l'ouverture du score de Juan Mata (32e) puis buteur (60e) pour sceller définitivement la victoire des siens. A noter que les Red Devils devront verser 10 millions d'euros à l'AS Monaco au prochain but de l'international français.

Martial a été un poison contre Watford



7. Montpellier se relance avec la manière. Courageux mais battu par l'AS Monaco (1-2) cette semaine, Montpellier a affiché un visage séduisant pour s'imposer à Nancy (3-0). Dominateurs tout au long de la partie, les Héraultais ont fait la différence grâce à un doublé d'Isaac Mbenza (10e, 60e) puis une réalisation de Steve Mounié (19e). Une victoire méritée pour le MHSC qui confirme son renouveau avec Jean-Louis Gasset à sa tête.

8. Mané plombe Tottenham et arrange Chelsea. Sans jouer, Chelsea peut se frotter les mains ! En Premier League, Tottenham s'est incliné face à Liverpool (0-2). En feu, Sadio Mané (16e, 18e) a signé un double express pour venir à bout des Spurs ! Au classement, Tottenham reste 2e avec 9 points de retard sur Chelsea, qui joue Burnley dimanche. Dans le même temps, Liverpool se replace provisoirement à la 4e position.

Mané a fait vivre un enfer aux Spurs



9. Dijon maîtrise mieux la neige. Dans des conditions climatiques très difficiles avec un terrain enneigé, Dijon est venu à bout de Caen (2-0). Si le niveau de jeu n'a pas été très élevé, les Dijonnais ont été valeureux et ont été récompensés par des buts de Mehdi Abeid (40e) et de Loïs Diony (86e). Un succès essentiel pour le DFCO dans la lutte pour le maintien.

10. Le Bayern prend une option pour le titre. Les Munichois l'ont emporté sur le fil ! Dans les derniers instants, le Bayern Munich s'est imposé face à Ingolstadt (2-0) grâce à des buts d'Arturo Vidal (90e) et Arjen Robben (90+2e). Avec la lourde défaite de Leipzig contre Hambourg (0-3), le champion d'Allemagne en titre compte ainsi 7 points d'avance sur son dauphin... Le sacre du Bayern s'approche.

11. Cahuzac, le roi des cartons rouges. Lors de la défaite de Bastia à Toulouse (1-4), le milieu corse Yannick Cahuzac a été expulsé à l'heure de jeu. Lors de cet exercice, le capitaine du SCB a reçu trois cartons rouges, ce qui porte son total à 9 sur les trois dernières années ! Dans ce domaine, Cahuzac est ainsi le leader incontesté en Ligue 1 puisque ses meilleurs concurrents, comme Younousse Sankharé (Bordeaux) et Daniel Congré (Montpellier), ont écopé de "seulement" 4 cartons rouges sur cette même période. Et on ne peut pas dire que ce titre honorifique soit immérité pour le Bastiais...

La célébration du duo gagnant de l'ASM Mbappé - Falcao (Monaco 5-0 Metz)



Dijon a imposé sa loi malgré la neige (Dijon 2-0 Caen)



La joie des Héraultais sur la pelouse de Nancy (Nancy 0-3 Montpellier)



Auteur d'un doublé, Braithwaite a été essentiel pour le TFC (Toulouse 4-1 Bastia)



Malgré un Bissouma inspiré, Lille s'est incliné (Lille 1-2 Angers)



Les Guingampais ont joué un mauvais tour aux Lyonnais (Guingamp 2-1 Lille)



Le Bayern de Lahm l'a emporté sur le fil (Ingolstadt 0-2 Bayern Munich)