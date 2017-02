OM : Zubizarreta veut boucler les dossiers Kamara et Lopez

Après un mercato d'hiver réussi, le directeur sportif de l'Olympique de Marseille Andoni Zubizarreta va s'attaquer à deux dossiers importants pour le club phocéen : les contrats de Boubacar Kamara et de Maxime Lopez. L'optimisme semble de rigueur étant donné les propos du dirigeant espagnol.

Boubacar Kamara est une priorité pour l'OM.

«Ce qu'ils doivent se dire, c'est : 'Quelle chance j'ai à 17, 18, 19 ans d'évoluer avec Dimitri Payet, Patrice Evra, d'avoir du temps de jeu !' Pour ça, ils doivent continuer à afficher une attitude exemplaire, humble, celle d'un jeune talent qui apprend. (...) Si à un moment donné l'argent devient le premier moteur de motivation de ces jeunes, ils iront là où on leur propose plus d'argent.»

La semaine dernière, le président de l'Olympique de Marseille Jacques-Henri Eyraud avait lancé un message particulièrement clair à ses jeunes talents. Et le club phocéen va d'ailleurs passer à l'action pour deux d'entre eux : Boubacar Kamara et Maxime Lopez.

Kamara, Zubizarreta reprend le dossier la semaine prochaine

Car après un mercato d'hiver rondement mené avec les arrivées de Morgan Sanson, Patrice Evra, Dimitri Payet et Grégory Sertic, le directeur sportif olympien Andoni Zubizarreta va désormais s'activer sur la situation des deux jeunes hommes. Suivi par de nombreuses formations européennes, Kamara n'a pas encore signé son premier contrat professionnel et l'Espagnol a bien l'intention de le convaincre de rester à l'OM.

«On va revenir sur ce dossier la semaine prochaine. On va faire en sorte qu'il sente que le projet de l'Olympique de Marseille, ce n'est pas seulement des paroles, et qu'on compte sur les joueurs formés au club. Après ce sera à lui de prendre sa décision», a confié Zubizarreta pour La Provence. Présent dans le groupe de Rudi Garcia depuis plusieurs semaines et considéré comme un grand talent, le défenseur central semble bien parti pour rester.

Une prolongation pour Lopez ?

Pour persuader Kamara, l'OM devrait bien évidemment utiliser l'exemple de Lopez, formé au club et désormais titulaire indiscutable dans l'entrejeu à seulement 19 ans. Lié jusqu'en juin 2019 avec l'actuel 6e de Ligue 1 grâce à des options présentes dans son contrat, le milieu de terrain pourrait bientôt prolonger.

«Il est marseillais, il se sent bien au club... C'est à nous de lui donner ce dont il a besoin, et je pense que ça peut marcher», a déclaré Zubizarreta concernant une éventuelle prolongation de Lopez. Pour réussir le projet ambitieux de Frank McCourt, l'OM aura besoin de stars comme Evra et Payet, mais aussi de jeunes talents comme Kamara et Lopez. Et les dirigeants phocéens l'ont bien compris...

