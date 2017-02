PSG : Di Maria "métamorphosé", merci Draxler

Buteur et passeur décisif lors de la victoire du Paris Saint-Germain à Bordeaux (3-0) vendredi, Angel Di Maria confirme son regain de forme. Visiblement, le PSG a eu le nez creux en recrutant Julian Draxler cet hiver pour le concurrencer.

Draxler a pris la place de Di Maria en janvier

Auteur d'une belle première saison au Paris Saint-Germain avec 15 buts et 25 passes décisives toutes compétitions confondues, Angel Di Maria (28 ans) a marqué le pas lors de la première partie de l'exercice 2016-2017. Ce qui n'a pas empêché Unai Emery de lui faire confiance, même s'il est vrai que ni Jesé ni Hatem Ben Arfa ne faisaient vraiment mieux pour lui prendre sa place.

Draxler a mis la pression

Mais la situation ne pouvait pas s'éterniser et les dirigeants parisiens ont décidé de recruter Julian Draxler et Gonçalo Guedes cet hiver. Deux joueurs capables d'évoluer au même poste que l'Argentin. D'ailleurs, l'Allemand a rapidement pris la place de Di Maria dans le onze de départ en débutant aux côtés d'Edinson Cavani et Lucas contre Rennes (1-0), Nantes (2-0), Monaco (1-1) et Dijon (3-1) en championnat, tout en se montrant efficace.

Poussé sur le banc, «El Fideo» a retrouvé une place de titulaire seulement la semaine passée contre Lille (2-1). L'occasion pour lui de rendre une bonne copie, avant de confirmer vendredi à Bordeaux (3-0), où il était encore titulaire, avec un but et une passe décisive. Alors qu'on attendait de voir la réaction de l'ancien Madrilène face aux bons débuts de Draxler, on a désormais la réponse. D'ailleurs, Thomas Meunier confirme que le recrutement de l'Allemand a été un déclic.

Meunier voit un Di Maria «un peu métamorphosé»

«Julian Draxler est un très, très bon joueur et tout le monde l'a très bien compris. Angel, il ne supporterait pas d'être sur le banc tout simplement. Il y en a qui ont un peu plus de patience, lui non. On voit un Angel un peu métamorphosé. Tout le monde connaît ses qualités. Il est juste un peu plus investi. Tout simplement. Pour moi, toujours aussi bon qu'en début de saison, mais juste plus investi» , a confié le latéral droit belge après la victoire du PSG.

Avec Draxler, le club de la capitale a donc fait coup double cet hiver. Les Parisiens ont non seulement recruté un joueur pétri de qualité qui s'est rapidement adapté à sa nouvelle équipe - même s'il faudra confirmer sur la durée -, mais ils ont également réussi à relancer un Di Maria qui avait donc besoin d'une nouvelle concurrence pour s'investir un peu plus au quotidien. Bonne pioche.

