Top Déclarations : les "malades mentaux" lyonnais, Eyraud tacle le PSG, Messi n'aimait pas ses voisins... Romain Rigaux - Top Declarations, Mise en ligne: le 11/02/2017 à 08h58 Au menu du Top Déclarations cette semaine, Caïazzo remonté contre les Lyonnais, Eyraud tacle le PSG, Messi n'aime pas le bruit, Hamouma avait peur de Marseille, Tolisso pète un câble, Rami remonté dans l'affaire Théo... Découvrez les phrases choc de la semaine. Caïazzo n'a apprécié l'attitude des Lyonnais à la fin du derby Chaque samedi, Maxifoot vous propose de faire le tour des dix déclarations de la semaine qu'il ne fallait pas manquer. Du sérieux et du moins sérieux pour connaître le meilleur des petites phrases des acteurs du ballon rond. Découvrez le classement de toutes les déclarations qui ont fait les choux gras de la presse cette semaine. 1. Bernard Caïazzo - «Ce sont des malades mentaux ces mecs ! Ils sont conditionnés, ils ne peuvent pas supporter de perdre un match. Ils ont perdu à la régulière... et ils veulent tuer tout le monde !» (Zone mixte, le 05/02/2017) Le coprésident de Saint-Etienne n'a pas apprécié le comportement des Lyonnais, qui ont perdu leurs nerfs dans les dernières minutes du derby (2-1). En particulier Corentin Tolisso, auteur d'un très vilain tacle sur Fabien Lemoine. 2. Jacques-Henri Eyraud - «Marseille a les pieds dans la réalité. Notre slogan n'est pas 'Rêvons plus grand'. On est rempli d'humilité et de modestie» (France 2, le 05/02/2017) Quand le président marseillais glisse un petit tacle au PSG... 3. Ivan Rakitic - «Je n'ai jamais eu de problème avec mes voisins, contrairement à Messi, qui a dû acheter la maison de son voisin parce qu'il était trop bruyant» (Novi List, le 08/02/2017) La superstar du Barça a une méthode bien particulière pour ne pas être embêtée par le voisinage... 4. Romain Hamouma sur l'OM - «Ce n'est pas par manque d'ambition. Je n'y suis pas allé car j'avais peur pour ma sécurité et, surtout, celle de ma famille, ne cache pas l'ancien Caennais. Des gens qui rentrent chez moi, en pleine nuit, ce n'est pas possible ! Surtout pendant un match ou un déplacement alors que je sais que ma femme est seule avec mes enfants. C'était inconcevable pour moi» (France Football, le 07/02/2017) Finalement, l'ailier avait quitté Caen pour rejoindre Saint-Etienne. 5. Corentin Tolisso - «J'ai complètement craqué à la fin du match. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. J'ai fait un très mauvais geste. Je suis désolé. Je n'ai pas pris conscience des conséquences que ça pouvait avoir pour moi et mon équipe. (...) Je ne me reconnaissais pas dans ces images. C'est un geste grave. J'ai très vite compris que c'était quelque chose à ne plus refaire. (...) C'était vraiment le contexte du match et tous les événements qui ont fait que j'ai complètement pété un câble» (RMC, le 08/02/2017) Le milieu de terrain lyonnais a écopé de deux matchs de suspension pour son vilain geste. 6. Adil Rami - «Ils nous pissent dessus sans même nous faire croire que c'est la pluie» (Twitter, le 09/02/2017) Agacé par l'annonce de l'IGPN (la police des polices), qui privilégie la thèse accidentelle dans l'affaire du jeune Théo, le joueur du FC Séville a lâché un message saignant. 7. Andy Delort - «Je fais ma visite médicale et le docteur me dit que j'ai un problème au coeur. (...) Il me dit donc que j'ai un problème au coeur, que beaucoup de joueurs l'ont mais que c'est quand même dangereux, que je peux faire une crise cardiaque sur le terrain. Dans le bureau j'appelle mon père en pleurant parce qu'on me parlait de choses graves. J'en parle aussi à Xavier Gravelaine qui était aussi en panique. (...) J'ai appelé mon agent, je tremblais, je pleurais... On est parti voir des spécialistes, les meilleurs en France je pense, on fait tout ce qu'il fallait, et tout allait bien. Je n'avais pas de problème particulier. On a ramené les papiers qui disaient que je pouvais faire mon métier de footballeur professionnel» (Canal+ Sport, le 04/02/2017) L'attaquant arrivé à Toulouse cet hiver a expliqué pourquoi il ne s'était pas entraîné avec Caen l'été dernier avant de rejoindre les Tigres UANL, alors que beaucoup évoquaient un bras de fer avec le club normand. 8. Memphis Depay - «Vous êtes de Saint-Etienne ? Non parce que j'ai vu ça» (Zone mixte, le 09/02/2017) Le micro vert d'une journaliste a intrigué l'ailier de l'OL, qui a lancé cette petite phrase sur le ton de l'humour. 9. Jean-Pierre Rivère - «On était sur Memphis Depay... et Lyon fait Depay. Bon, c'est fait, n'en parlons plus. Il y a quelques jours, j'ai d'ailleurs félicité Jean-Michel Aulas. Il m'a répondu : 'C'est grâce à vous qu'on l'a fait, sinon on n'y serait pas allé !' En fait, on leur a donné l'envie d'y aller...» (L'Equipe, le 08/02/2017) Quand Nice donne des idées à Lyon pour le recrutement... 10. Pierre Ménès - «Et Pastore est à nouveau forfait. Franchement ce mec c'est un gag. Faudrait arrêter de s'écouter» (Twitter, le 04/02/2017) A peine de retour de blessure, Javier Pastore avait dû déclarer forfait face à Dijon samedi dernier et était aussi absent face à Bordeaux vendredi. Ça commence à faire beaucoup pour El Flaco... C'est sur cette déclaration que se termine le Top Déclarations de la semaine. Rendez-vous dès samedi prochain pour un nouveau numéro !





