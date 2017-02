PSG : son adaptation à Emery, ses difficultés, ses ambitions... Les confessions de Di Maria

Après une première moitié de saison compliquée, l'ailier du Paris Saint-Germain Angel Di Maria a pris la parole dans les colonnes du quotidien Marca. Assumant sa mauvaise période, l'Argentin a expliqué ses difficultés et a affiché sa détermination.

Angel Di Maria veut s'imposer sous les ordres d'Emery.

La première partie de cet exercice 2016-2017 a été difficile pour Angel Di Maria. Après une première saison convaincante sous les couleurs du Paris Saint-Germain, le milieu offensif n'a absolument pas confirmé en étant l'ombre de lui-même ces derniers mois avec seulement 1 but et 5 passes décisives en Ligue 1.

A l'occasion d'un entretien accordé au quotidien espagnol Marca, l'Argentin a assumé ses récentes difficultés et a tenté d'expliquer cette période plus compliquée au sein du club de la capitale.

Di Maria a eu du mal à s'adapter à Emery

Séduisant sous les ordres de Laurent Blanc l'an passé, le joueur de 28 ans a d'abord justifié ses performances moyennes par une période d'adaptation avec l'arrivée d'Unai Emery à la tête de l'équipe. «L'approche tactique d'Emery ? Oui, cela a été une des choses que j'ai eu le plus de mal à comprendre. Vous le savez, j'aime courir partout de manière un peu désordonnée. Lui veut que le joueur occupe son espace et face un pressing à son poste. Je commence à comprendre et ça me plait», a-t-il commenté.

Autre problème rencontré par El Fideo, la modification de son positionnement sur le terrain. «Au début je jouais dans une position dans laquelle je n'avais pas d'habitudes, a avancé le Sud-Américain J'ai essayé, mais je n'y suis pas arrivé, et les choses ont changé petit à petit. L'équipe s'est mise à progresser et moi aussi. Aujourd'hui je me sens bien, et chaque jour je deviens meilleur.»

Son objectif ? Rester titulaire

Si Di Maria conserve donc un discours positif, ce dernier a tout de même été piqué par son entraîneur en ce début d'année 2017 en étant placé sur le banc. Sous pression avec la récente arrivée de Julian Draxler à son poste, l'Argentin a retrouvé sa place de titulaire face à Lille (2-1) en Ligue 1 mardi et espère pouvoir désormais la conserver.

«Emery m'a mis titulaire, puis il m'a placé sur le banc avant de me remettre titulaire. Je veux désormais lui démontrer que je ne veux plus quitter cette place de titulaire», a lancé le Parisien. Attendu pour débuter le match contre Bordeaux ce vendredi (20h45), Di Maria devra confirmer ses progrès pour prétendre à disputer la manche aller des 8es de finale de la Ligue des Champions mardi face au FC Barcelone.

Que pensez-vous des déclarations d'Angel Di Maria ? Va-t-il retrouver son statut de titulaire sur le long terme au PSG ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...