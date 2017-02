Arsenal : Wenger a-t-il raison de croire encore au titre ? Romain Rigaux - Actu Angleterre, Mise en ligne: le 09/02/2017 à 14h36 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Avec douze points de retard sur Chelsea, Arsenal a sans doute encore dit adieu au titre en Premier League cette saison, dès le mois de février. Pourtant, Arsène Wenger croit toujours au sacre. Wenger continue de regarder tout en haut du classement Comme souvent avec Arsenal, le championnat semble déjà plié pour le club londonien bien avant la fin de la saison. Alors qu'ils avaient la possibilité de se rapprocher de Chelsea il y a un peu plus d'une semaine, les Gunners ont chuté face à Watford (1-2) et contre les Blues (1-3) lors de leurs deux derniers matchs de Premier League. Conséquence, ils comptent désormais 12 points de retard sur le leader ! A. Wenger - «ce n'est jamais fini» C'est désormais une habitude depuis plusieurs années maintenant, Arsenal ne se montre pas assez régulier et ne profite pas des opportunités pour se mêler à la course au titre jusqu'au bout. Pourtant, Arsène Wenger continue d'y croire. «Ce n'est jamais fini, a lancé l'Alsacien en conférence de presse ce jeudi. Même si vous pensez que c'est le cas, pas moi. Nous ne pouvons pas penser comme ça.» Véritable ambition ou simple communication ? En tout cas, le Français avance ses arguments. «Nous sommes dans un peloton qui est très regroupé et la lutte pour chaque place sera importante, peut-être plus cette saison que la précédente. Si c'est fini pour nous, c'est terminé pour tout le monde, car nous sommes tous dans le peloton» , a-t-il expliqué. Si cinq points séparent Tottenham (2e) de Manchester United (6e), Chelsea est déjà à neuf longueurs des Spurs... Chelsea quasiment intouchable «Mais Chelsea a un avantage, ils ne jouent pas l'Europe, ils ne jouent pas en milieu de semaine, et sont en position de force» , reconnaît tout de même Wenger. Un sérieux avantage pour les hommes d'Antonio Conte qui ne perdront pas d'énergie dans les coupes européennes et peuvent se concentrer sur le championnat. Difficile dans ces conditions de croire à un effondrement de la belle machine dirigée par l'ancien sélectionneur de l'Italie. D'ailleurs, vous étiez 90,6% (sur 20 801 votants) à annoncer le sacre de Chelsea dans un récent sondage publié sur Maxifoot. Contre 1,8% pour Arsenal... Un problème de mental La défaite contre Chelsea le week-end dernier a encore montré les limites psychologiques des joueurs d'Arsenal. Si le talent est là, l'équipe montre toujours des faiblesses lors des grands rendez-vous et perd des points dans des matchs abordables, comme face à Watford à domicile. «Je pense que les joueurs d'Arsenal ne sont pas conscients de ce qu'ils peuvent réaliser. A un moment donné, il faut croire en tes chances de gagner» , expliquait d'ailleurs Thierry Henry cette semaine. Alors que se profile une opposition difficile contre le Bayern Munich en 8es de finale de la Ligue des Champions, les Gunners devront rapidement réagir pour alimenter l'espoir de leur entraîneur, sous peine de vivre une seconde partie de saison bien peu emballante et de finalement prouver que même la communication de Wenger ne fonctionne plus. Pour vous, qui sont les principaux responsables à Arsenal : les joueurs, Wenger, les dirigeants ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...





