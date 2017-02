OM : Payet déjà décisif, Sanson marque de gros points... Les recrues ont de l'allure !

Titulaires lors de la victoire de l'OM face à Guingamp (2-0) mercredi, les recrues hivernales Dimitri Payet et Morgan Sanson ont respectivement marqué et délivré une passe décisive. Les deux néo-Marseillais ont rendu une belle copie. De bon augure pour la suite.

Payet a marqué pour sa première titularisation avec l'OM

Après une défaite à Metz (0-1), l'Olympique de Marseille s'est relancé mercredi soir en s'imposant à domicile contre Guingamp (2-0). Et comme un symbole, c'est Dimitri Payet qui a assuré le succès des Olympiens en fin de rencontre. Forcément, ce premier but de la recrue phare du mercato hivernal de l'OM fait beaucoup parler après une prestation séduisante des Marseillais.

Payet - «je suis libéré»

Concentré défensivement et auteur de plusieurs beaux mouvements en attaque, le Réunionnais savoure ce but pour sa première titularisation. «J'avais à coeur de retrouver vite des sensations dans le jeu, dans la dernière passe ou dans la finition, a-t-il confié après la rencontre. Je suis libéré. Ça me libère car lorsqu'on est transféré, peu importe le club, c'est toujours mieux de marquer et d'être décisif rapidement. Ça me permet de prendre confiance et de travailler plus sereinement.»

Un Payet libéré et un Vélodrome délivré dans une fin de match où le succès n'était pas encore totalement acquis. Cela valait bien une superbe ovation lors de son remplacement à la 80e minute. «C'est une belle soirée» , a avoué l'international français, qui retrouve peu à peu ses sensations. «Plus le match avançait, plus j'étais en cannes. C'est plutôt de bon augure» , a-t-il ajouté. «Ça confirme sa montée en puissance. Je l'ai trouvé bien, je pensais qu'il s'éteindrait un peu plus tôt» , s'est même étonné Rudi Garcia.

Sanson monte en puissance

Déjà précieux et menace permanente sur les coups de pied arrêtés, Payet sera un sérieux atout pour l'OM une fois à 100%. Ce qui semble être déjà le cas de Morgan Sanson, l'une des quatre autres recrues hivernales. Après quatre matchs d'adaptation, l'ancien Montpelliérain s'est lâché, comme le désirait son entraîneur. Résultat : une passe décisive sur l'ouverture du score de Bafetimbi Gomis et il provoque le coup franc victorieux de Payet. Très performant à la récupération et capable de se projeter régulièrement vers l'avant, il a abattu un travail considérable dans l'entrejeu.

Juste techniquement, intelligent dans son positionnement et ses appels, et précis dans ses transmissions vers ses attaquants, Sanson a séduit. «Il y a de très bons joueurs autour de moi, c'est plus facile de s'exprimer. Tout le monde aime le ballon, tout le monde est collectif» , a confié l'Olympien. En continuant sur cette lancée, il pourrait s'installer durablement dans le onze marseillais. Et à 12 millions d'euros, le natif du Cher ressemble, lui aussi, à une très bonne affaire du mercato de l'OM.

Comment jugez-vous les prestations de Payet et Sanson ? Pour vous, sont-ils des titulaires indiscutables à l'OM ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...