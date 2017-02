Lyon : buteur et déjà au musée, voilà Depay lancé ?

Après des débuts décevants, l'ailier Memphis Depay a montré un visage intéressant avec l'Olympique Lyonnais mercredi face à Nancy (4-0). Buteur avec les Gones pour la première fois, le Néerlandais va même voir son maillot rejoindre le musée du club !

Depay a débloqué son compteur avec l'OL.

Recrue phare du mercato hivernal de l'Olympique Lyonnais, Memphis Depay commence enfin à donner satisfaction. Décevant et très effacé contre Lille (1-2) et Saint-Etienne (0-2) en Ligue 1 et à peine mieux face à l'Olympique de Marseille (1-2) en Coupe de France, l'ailier de 22 ans a rendu une copie intéressante mercredi soir contre Nancy (4-0) à l'occasion de la 24e journée du championnat.

Entré sous les sifflets

Entré à la 40e minute à la place de Mathieu Valbuena, blessé, celui qui a rejoint le Rhône pour 16 millions d'euros (hors bonus), a eu droit aux sifflets du Parc OL lorsqu'il a rejoint le terrain. Mais le Néerlandais a montré qu'il a aussi du caractère, d'abord en obtenant un penalty, transformé par Alexandre Lacazette, puis en inscrivant son premier but sous ses nouvelles couleurs après une belle passe en profondeur de Maxime Gonalons. A l'issue de la rencontre, le transfuge de Manchester United savourait sa performance tout en la jouant collectif.

«Le plus important reste la victoire. Mais marquer mon premier but est un plaisir», a lancé le Hollandais en zone mixte, taquinant même une journaliste qui l'interrogeait avec un micro vert, la couleur du rival stéphanois ! «Vous êtes de Saint-Etienne ? Non parce que j'ai vu ça», a plaisanté le Gone en pointant le micro. Une anecdote qui souligne que le Batave se sent de plus en plus à l'aise, sur le terrain comme en dehors.

M. Depay - «je me sens de mieux en mieux»

Voilà donc une bonne nouvelle pour le président Jean-Michel Aulas, qui place beaucoup d'espoirs dans sa recrue. Pour preuve, le maillot porté par Depay pour son premier but avec l'OL va directement intégrer le musée du club ! Sans doute que le boss rhodanien a dans l'idée de le ressortir dans quelques années lorsque son chouchou aura, espère-t-il, confirmé avec Lyon les promesses placées en lui à ses débuts. Mais pour l'heure, l'ancien joueur du PSV Eindhoven le concède, il manque encore de condition physique après des derniers mois passés à faire banquette à MU.

«Je me sens de mieux en mieux à chaque match. Je me sens plus fort au niveau des jambes. Je n'avais plus joué pendant 90 minutes depuis presque un an. Mais je travaille et j'essaie de progresser», s'est satisfait le Gone. Si la blessure de Valbuena venait à être plus grave que prévu, Depay devra rééditer ce type de performance face à un adversaire plus coriace pour confirmer que l'OL est bien reparti de l'avant après trois défaites de rang.

Le maillot de Depay déjà dans l'histoire de l'OL

Pensez-vous que Depay va briller avec l'OL ? N'hésitez pas à réagir dans la rubrique «commentaires» ci-dessous.