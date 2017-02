PSG : Areola, et si la gestion d'Emery n'arrangeait rien ? Romain Lantheaume - Actu Ligue 1, Mise en ligne: le 09/02/2017 à 10h19 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: De retour comme titulaire dans le but du Paris Saint-Germain à la suite de la blessure de Kevin Trapp, Alphonse Areola a signé une nouvelle bourde mardi contre Lille (2-1). Pour plusieurs anciens, la gestion de ce poste par l'entraîneur Unai Emery, sans hiérarchie clairement établie, ne rend pas service au jeune portier. Emery a du mal à trancher entre Areola et Trapp. Un intermède vraiment pas convaincant. De retour comme titulaire dans le but du Paris Saint-Germain depuis la blessure de Kevin Trapp survenue le 29 janvier contre l'AS Monaco (1-1), le gardien Alphonse Areola a manqué une belle occasion de se relancer. Déjà fébrile sur le but de Bernardo Silva et battu sur le seul tir cadré à Dijon (3-1), l'ancien Lensois s'est encore un peu plus plombé en encaissant un but casquette mardi face à Lille (2-1) sur une relance ratée. Mais pour plusieurs spécialistes du poste, le Tricolore n'est pas le seul à blâmer. F. Barthez - «ils se sont mis un peu tout seuls dans le pétrin» La gestion de l'entraîneur Unai Emery, qui a refusé de définir une hiérarchie claire dans le but, n'a rien arrangé. En effet, le technicien espagnol avait fait d'Areola le numéro un du poste en début de saison après quelques semaines de faux suspense. Mais en décembre, à la suite de plusieurs bévues du Français, le Basque lui a préféré Trapp. Jusqu'à ce que l'Allemand se blesse... Ces tâtonnements sont dangereux aux yeux de l'ancien portier Fabien Barthez. «C'est là où ils se sont mis un peu tout seuls dans le pétrin. (…) Très peu de gens dans le milieu du foot comprennent le rôle du gardien. Le gardien, c'est LE poste à part. Tout est dans la tête. Sa force est là», a souligné le champion du monde 1998 dans les colonnes de L'Equipe. «Et là, Areola se retrouve dans une situation complexe : il a fait le début de saison, il s'est fait sortir, il revient alors que Trapp est blessé, et là il n'est pas bon... Il n'a pas récupéré... Alors est-ce qu'ils l'ont cramé ou pas... On va se poser la question.» Une gestion «malsaine» ? Cette analyse est partagée par l'ancien gardien du club de la capitale, Jérôme Alonzo, qui estime que la gestion d'Emery entraîne un déficit de confiance. «En plus d'être usante psychologiquement, cette gestion est malsaine car pour pouvoir jouer, il faut espérer que l'autre soit moins bon», a déploré le consultant dans les colonnes du quotidien Le Parisien. «J'ai toujours dit que cette gestion tirait les performances vers le bas. L'aspect mental au poste de gardien est primordial», tacle aussi l'ancien entraîneur des gardiens parisiens, Gilles Bourges. «Après son mois de décembre compliqué, le retour de Trapp dans les cages devait lui permettre de récupérer mentalement. Mais la blessure de ce dernier l'a remis rapidement sur le devant de la scène sans qu'il ait eu le temps de se refaire une fraîcheur» , ajoute-t-il. Difficile de donner tort à ces spécialistes. A moins d'une semaine de défier le FC Barcelone en 8e de finale aller de la Ligue des Champions mardi, le PSG se retrouve avec un gardien tout juste de retour de blessure et un autre le moral à zéro… Dans ces conditions, Emery devrait relancer Trapp, qui a repris l'entraînement, vendredi (20h45) contre Bordeaux en championnat. Histoire de retrouver les terrains avant le choc européen… Estimez-vous qu'Emery aurait mieux fait de définir une hiérarchie claire au poste de gardien ? N'hésitez pas à réagir dans la rubrique «commentaires» ci-dessous.





