OM : comment le club ne veut plus laisser filer les talents de la région

L'Olympique de Marseille veut poursuivre l'amélioration de sa formation. Pour ce faire, l'OM tente de sceller des partenariats avec les clubs amateurs de la région. Explications.

Le centre d'entraînement de l'OM

Ces dernières années, l'Olympique de Marseille a beaucoup travaillé sur l'amélioration de sa formation. La nouvelle direction installée depuis le rachat par Frank McCourt a décidé d'accélérer sur ce dossier. En effet, l'OM souhaite mettre en place des partenariats avec les clubs amateurs de la région afin de ne plus laisser filer les talents de demain.

Selon RMC, le club phocéen a signé un accord avec le Burel FC, d'où est issue la révélation de la saison Maxime Lopez. D'autres pourraient suivre dans les prochaines semaines avec l'ASPTT Marseille, Luynes Sports ou l'AS Gémenos par exemple. Mais que propose l'OM à ces formations pour les convaincre ? L'accord trouvé avec le Burel FC donne une idée très précise des propositions du club phocéen.

Des avantages pour les clubs amateurs

Ainsi, toujours d'après nos confrères, l'OM s'est engagé en signant ce partenariat à fournir une aide matérielle de 5 000 euros, des bonus d'intéressement, les compétences techniques et médicales du club, et propose des formations aux éducateurs du Burel FC pour passer certains diplômes. De plus, l'OM s'est aussi engagé à ne pas récupérer d'enfant de moins de 14 ans, sauf cas exceptionnel avec l'accord entre les deux clubs et la famille du joueur.

Les Olympiens veulent aussi travailler de manière plus transparente et professionnelle. Ainsi, l'éducateur Stéphane Richard sera désormais l'unique personne chargée de faire la liaison entre les clubs amateurs et l'OM. Jusqu'ici, plusieurs observateurs ou intermédiaires se revendiquant du club ne se gênaient pas pour discuter directement avec les familles des jeunes joueurs.

Air Bel préfère collaborer avec Montpellier

Si plusieurs clubs amateurs semblent donc séduits par ce partenariat, ce n'est en revanche pas le cas du Sporting Club d'Air Bel, reconnu pour sortir de nombreux futurs joueurs professionnels. «Il y a beaucoup de professionnalisme et une réelle volonté de la part de M. Eyraud de réchauffer nos relations avec l'OM, mais nos liens avec Montpellier sont également très forts. Le discours des recruteurs est plus clair» , a confié le président d'Air Bel, Chaib Draoui, à RMC.

«On aura le temps de travailler ensemble» , glisse tout de même Draoui alors que la convention signée avec le MHSC porte sur deux années. Pour cela, l'OM devra se montrer plus convaincant dans ses arguments sportifs... mais aussi financiers. La radio assure que Air Bel considère que la subvention allouée par les Olympiens ne correspond pas aux attentes pour un club d'un tel standing.

Comment jugez-vous la formation à l'OM ces dernières années ? Pensez-vous que l'OM doit plus s'appuyer sur ses jeunes à l'avenir ? 'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...