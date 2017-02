Lyon : Tolisso sort du silence et assume son erreur

Auteur d'un très vilain tacle sur Fabien Lemoine lors du derby perdu par l'Olympique Lyonnais face à Saint-Etienne (0-2), dimanche, Corentin Tolisso est revenu sur ce mauvais geste. Le milieu de terrain de l'OL regrette.

Les Stéphanois étaient très énervés après le tacle de Tolisso

La fin du derby remporté par l'AS Saint-Etienne face à l'Olympique Lyonnais (2-0), dimanche dernier, a beaucoup fait parler ces derniers jours. Aussi bien du côté stéphanois que lyonnais, les déclarations se sont multipliées pour pointer du doigt l'attitude des joueurs de l'OL suite aux expulsions de Rachid Ghezzal et Corentin Tolisso. Le second a tout particulièrement fait l'objet de critiques virulentes pour son tacle assassin sur Fabien Lemoine.

C. Tolisso - «j'ai complètement pété un câble»

Trois jours plus tard, Tolisso est sorti de son silence afin de revenir sur son mauvais geste. «C'est inexcusable» , lâche le Gone dans une interview accordée à RMC. «C'était vraiment le contexte du match et tous les événements qui ont fait que j'ai complètement pété un câble» , assure-t-il. Le milieu de terrain de l'OL reconnaît qu'il s'agit d'un «manque de maturité» et qu'il aurait «dû plus réfléchir» .

«Je suis désolé. Je n'ai pas pris conscience des conséquences que ça pouvait avoir pour moi et mon équipe» , poursuit le Lyonnais, qui a rendez-vous ce jeudi avec la Commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP) afin de s'expliquer sur son geste et risque au moins trois matchs de suspension. «J'ai fait une grosse erreur. Je vais l'assumer. Ça va me permettre d'apprendre et de grandir» , assume-t-il.

Tolisso comprend la «peur» de Lemoine

Tolisso a bien conscience que son geste ne donne pas une bonne image. «C'est un mauvais exemple que je donne aux plus jeunes. Je suis déçu de ce geste, qui est à bannir des terrains de foot» , poursuit le Lyonnais. Et il assure que «c'est un geste que je ne referai plus dans ma carrière» . Le natif de Tarare a également eu quelques mots d'excuse envers Lemoine, qui a préféré quitter le terrain par peur d'être blessé avant le coup de sifflet final.

«Je voudrais lui dire que je regrette ce que j'ai fait. Je comprends qu'il ait pu avoir peur. Je suis arrivé vite» , lâche Tolisso. «Je ne me reconnaissais pas dans ces images. C'est un geste grave. J'ai très vite compris que c'était quelque chose à ne plus refaire.» Ce mea culpa lui permettra-t-il d'écoper d'une sanction moins sévère ? Réponse jeudi soir.

Que pensez-vous des propos de Tolisso ? Selon vous, quelle sanction mérite-t-il ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...