Arsenal : la faute des joueurs, Wenger, Giroud... Thierry Henry dit tout Romain Rigaux - Actu Angleterre, Mise en ligne: le 08/02/2017 à 12h55 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Quasiment écarté de la course au titre après sa défaite contre Chelsea, Arsenal déçoit à nouveau. Thierry Henry est revenu sur la situation du club londonien et donne son avis sur Arsène Wenger. L'occasion aussi pour l'ancien attaquant français de revenir sur ses propos concernant Olivier Giroud. Henry suit toujours de près l'actualité d'Arsenal Avec Arsenal, c'est un peu toujours le même refrain ces dernières années. Le club londonien semble avoir une carte à jouer dans la course au titre en Premier League et finit toujours par craquer. Cette saison encore, les Gunners ont sans doute fait une croix sur le sacre en championnat après leur défaite contre Chelsea (1-3), leader avec 12 points d'avance sur les hommes d'Arsène Wenger, 4es au classement. Henry tance les joueurs «Ça fait douze ans qu'Arsenal n'a pas gagné le titre et on a l'impression que cette saison, ils ne vont peut-être pas le gagner» , reconnaît Thierry Henry pour RMC. Pourtant, l'ancien attaquant français estime que les Gunners avaient les armes pour lutter. «Je pense qu'il y a de la qualité dans cette équipe. Mais est-ce qu'il y en a assez pour gagner le championnat ? Au début de la saison, quand tu regardes Chelsea et Arsenal sur le papier, il n'y a pas une énorme différence. Donc ça veut dire que c'est possible» , estime l'ancien Barcelonais. Pour Henry, c'est donc au niveau de l'état d'esprit que les joueurs d'Arsenal ne sont pas à la hauteur. «Il faut être bon à l'entraînement, tout le temps. Il faut se rentrer dedans un peu de temps en temps. Je pense que les joueurs d'Arsenal ne sont pas conscients de ce qu'ils peuvent réaliser. A un moment donné, il faut croire en tes chances de gagner. Il faut une autogestion, une autodiscipline dans le groupe» , explique l'actuel adjoint de la sélection belge. Les joueurs sont donc pointés du doigt. Wenger ne doit pas partir Mais ces propos peuvent aussi laisser penser que Wenger ne parvient pas à trouver le ressort psychologique chaque saison. L'Alsacien doit-il donc laisser sa place, comme le pensent plusieurs observateurs ? La réponse est non pour l'homme aux 123 sélections et 51 buts chez les Bleus. «Personnellement, je ne pense pas qu'Arsène doit partir. Est-ce qu'il doit changer sa tactique ou sa façon de faire ? Je ne sais pas s'il est prêt à faire ça. Mais le travail qu'il doit effectuer à l'heure actuelle est difficile, car c'est un travail mental» , a-t-il indiqué. Cet entretien a aussi été l'occasion pour Henry de revenir sur ses propos concernant l'attaquant Olivier Giroud. En 2015, il avait déclenché une petite polémique en indiquant que les Gunners ne pouvaient pas remporter la Premier League avec l'ancien Montpelliérain comme buteur numéro 1. «Pour revenir sur cette phrase sur Olivier, ce n'est pas comme ça que je l'ai dit. Il faut commencer par le début. Olivier venait de marquer cinq buts d'affilée et je l'ai encensé, mais ça, je n'ai vu ça nulle part» , a lancé le consultant de Sky Sports. Henry aurait «aimé jouer avec» Giroud «Donc j'ai dit : "Il faut arrêter d'avoir des blessures à répétition, avoir une colonne costaude dans l'équipe, acheter un défenseur, un gardien et un autre attaquant qui puisse soulager Olivier et prendre le rôle d'attaquant n°1". C'est ce que j'ai dit. Et j'ai ajouté que si Olivier est l'attaquant n°1, je ne sais pas s'il peut tenir toute une saison avec la pression de devoir marquer à chaque match. Voilà» , a-t-il poursuivi. D'ailleurs, Henry se montre très élogieux avec un Giroud qui reste sur 6 buts en 8 matchs. «Aujourd'hui, il fait un travail extraordinaire et quand il entre en jeu, il fait ce qu'il a à faire. Il marque et il est très bon dos au but. J'aurais aimé joué avec lui» , a-t-il même assuré. «En pivot, il est extraordinaire» , a-t-il aussi précisé dans les colonnes de L'Equipe. Un discours bien plus flatteur pour l'attaquant des Bleus qui appréciera forcément ces compliments. Que vous inspirent les propos de Henry ? Etes-vous d'accord avec lui ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...





