PSG : les Parisiens volent au secours d'Areola après sa bourde Romain Rigaux - Actu Ligue 1, Mise en ligne: le 08/02/2017 à 09h01 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Coupable d'une bourde qui a failli coûter très cher au Paris Saint-Germain dans la course au titre, Alphonse Areola ne s'est pas rassuré contre Lille (2-1) mardi soir. Mais le jeune gardien parisien peut compter sur le soutien de ses coéquipiers, nombreux à le défendre après le match. Areola était très touché après son erreur Fébrile ces derniers mois, Alphonse Areola a perdu sa place de numéro un au Paris Saint-Germain depuis le début de l'année 2017. Et si le gardien de 23 ans a profité de la blessure de Kevin Trapp pour disputer les trois derniers matchs comme titulaire dans le but parisien, il n'est pas réellement parvenu à marquer des points. Au contraire, sa bourde face à Lille (2-1) mardi semble même le fragiliser un peu plus. Alors que le PSG filait vers un succès à cinq minutes du terme de la rencontre, Areola manquait son dégagement sous la pression d'Eric Bauthéac et concédait un but de Nicolas De Préville. Une bourde qui a faillit coûter très cher puisque sans le but de Lucas dans le temps additionnel, les Parisiens seraient aujourd'hui repoussés à cinq points de Monaco au classement. C'est d'ailleurs ce scénario final qui sauve un peu le gardien francilien. Les Parisiens ont «confiance» Dès le coup de sifflet final, Lucas a tenu à rassurer son gardien. «On a confiance en lui, c'est un grand joueur. Je ne sais pas s'il y a eu faute. Cela arrive parfois, il a notre confiance. Il n'y a pas de problème» , a lancé le Brésilien au micro de Canal+ Sport. Dans les couloirs du Parc des Princes, les soutiens se sont succédés chez les joueurs du PSG. «On fait tous des erreurs, a déclaré Blaise Matuidi. Il a toute notre confiance, c'est un grand gardien.» «L'entraîneur lui demande de jouer avec les pieds. Il prend ses responsabilités. Personnellement, j'ai une totale confiance quand je vois Alphonse dans les buts» , a assuré Thiago Motta. Même son de cloche chez Maxwell. «La situation n'est pas facile pour lui mais on est tous derrière lui. On utilise beaucoup le gardien quand on a la balle, on prend des risques. Et là, il y a faute sur lui» , a indiqué le Brésilien. Emery pointe une faute et félicite Areola Interrogé en conférence de presse sur l'erreur de son gardien, Unai Emery a tenu à le défendre en pointant aussi une faute d'Eric Bauthéac non sanctionnée par l'arbitre. «Si l'arbitre sifflait la faute, c'est fini. Après c'est la personnalité du gardien, nous voulons travailler la sécurité lors des relances. Il l'a bien fait sur les premières actions du match, et sur cette fois l'autre joueur va plus vite que lui, il le touche, l'arbitre dit que ce n'est pas une faute mais il y a faute» , a déclaré le coach parisien. Emery a également félicité son portier. «Areola a fait un bon arrêt à sa gauche en première période, et je lui ai dit à la mi-temps que c'était bien» , a-t-il confié. Des propos loin d'être anodins puisque l'Espagnol avait évoqué en conférence de presse, après le nul face à Monaco (1-1), qu'Areola devait progresser «dans ses appuis sur la gauche pour bloquer les ballons» . Pas sûr que cela sera suffisant pour conserver sa place lors du retour de Trapp. Pour vous, Areola peut-il encore concurrencer Trapp cette saison ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...





Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+ Un problème avec cet article ? Prévenez-nous en cliquant sur ce lien





Publiez un commentaire avec votre compte Facebook, Yahoo, Hotmail ou AOL AIDE REAGISSEZ : Communauté FACEBOOK Communauté DISQUS Pour signaler un abus, contactez moderation@maxifoot.fr



REAGISSEZ : Communauté FACEBOOK Communauté DISQUS