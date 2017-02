Paris s'en sort in-extremis ! - Débrief et NOTES des joueurs (PSG 2-1 LOSC)

Sous pression après la victoire de l'AS Monaco face à Montpellier (2-1), le Paris Saint-Germain a assuré l'essentiel face à Lille (2-1) pour le compte de la 24e journée de Ligue 1. Après une énorme bourde d'Alphonse Areola, Lucas a donné la victoire au club de la capitale sur un but hors-jeu.

La joie des Parisiens sur l'ouverture du score.

Le Paris Saint-Germain suit le rythme de l'AS Monaco ! Après la victoire des Monégasques contre Montpellier (2-1) en début de soirée, le champion de France en titre a répondu à son concurrent en l'emportant face à Lille (2-1) au Parc des Princes lors de la 24e journée de Ligue 1.

Un succès qui va engendrer une polémique puisque Lucas a inscrit le but victorieux en étant hors-jeu. Au classement, le PSG occupe la 2e place à 3 points du leader Monaco. De son côté, Lille reste 12e.

Le PSG en échec devant Enyeama, Cavani trouve la faille !

En début de partie, le PSG se procurait une première opportunité mais Aurier, seul dans la surface, était trop court pour reprendre le coup-franc de Di Maria. Dominateurs, les Parisiens s'installaient dans le camp adverse et les Lillois étaient totalement asphyxiés sans pour autant céder. Actif malgré un certain déchet, Ben Arfa était tout proche de trouver la faille d'une frappe puissante juste à côté de la cage d'Enyeama.

Même en difficulté, Lille parvenait à inquiéter pour la première fois Paris avant la pause avec une tête de Béria repoussée par Areola ! Au retour des vestiaires, les Franciliens repartaient de l'avant avec un tir de Ben Arfa stoppé par Enyeama. A force de pousser, les hommes d'Unai Emery réussissaient à se montrer dangereux, mais Enyeama veillait avec une belle sortie devant Cavani puis un arrêt sublime face à Di Maria. Quelques minutes plus tard, Lille craquait logiquement sur une tête de Cavani à la suite d'un coup-franc dévié par Kishna (1-0, 70e). Ouverture du score méritée !

L'énorme bourde d'Areola, le but hors-jeu de Lucas...

En maîtrise face à des Dogues totalement apathiques, les Parisiens géraient tranquillement la fin de la partie... Avant de voir De Préville égaliser sur une énorme bourde d'Areola, qui ratait son dégagement en offrant le ballon au Lillois (1-1, 86e) ! Quelle erreur... Mais le portier était sauvé par ses partenaires avec un but de Lucas dans les derniers instants (2-1, 90+2e) ! Scénario difficile pour le LOSC puisque le Brésilien était hors-jeu. Le Parc pouvait exploser avec ce succès très important !

La note du match : 5,5/10

Un match en deux temps. Pendant la majorité de la rencontre, on a assisté à une attaque-défense peu plaisante avec un PSG largement dominateur. Heureusement, le spectacle a été bien plus intéressant dans les dernières minutes avec l'égalisation de Lille puis ce but victorieux de Paris. Un suspense qui a sauvé une partie très moyenne.

Les buts :

- Sur un coup-franc sur le côté de Di Maria, Kishna dévie le ballon en ratant son intervention. Au second poteau, Béria est lobé par le cuir et Cavani ajuste Enyeama d'une tentative de la tête et de l'épaule (1-0, 70e).

- Sous pression face à Bauthéac, Areola réalise un crochet avant de rater son dégagement en étant gêné par le Lillois. Le ballon va directement sur De Préville, qui frappe immédiatement pour tromper le portier du PSG (1-1, 86e). Quelle bourde !

- Après une première frappe contrée par la défense de Lille, Cavani reprend en frappant immédiatement. Dévié par Enyeama, le ballon revient sur Lucas qui le propulse au fond des filets (2-1, 90+2e). Un but validé, pourtant le Brésilien était hors-jeu.

Les NOTES des joueurs

Maxifoot a décerné une note (sur 10) commentée à chaque joueur.

L'homme du match : Edinson Cavani (7/10)

Il ne faut pas grand-chose à l'Uruguayen pour être décisif ! Peu trouvé par ses partenaires en première période, le buteur s'est transformé en sauveur du Paris Saint-Germain au retour des vestiaires avec une activité bien plus importante puis ce but de la tête pour libérer les siens. Sur la réalisation de Lucas, il a été également impliqué. Tout simplement essentiel.

PARIS SG :

Alphonse Areola (2) : impeccable en première période sur la grosse occasion de la tête de Béria, le portier a vécu un cauchemar en fin de partie avec cette énorme bourde sur l'égalisation des Dogues. Sur cette action, le gardien est clairement responsable et va encore être sous le feu des critiques... Heureusement, son équipe l'a emporté.

Serge Aurier (4,5) : l'Ivoirien souffre irrémédiablement de la comparaison avec les récentes performances de Meunier à ce poste. Si défensivement le latéral droit a été peu en danger, le Parisien a été quasiment inexistant offensivement, à l'exception d'une énorme situation ratée en étant trop court sur un coup-franc. Moyen.

Thiago Silva (6,5) : un bon match pour le capitaine du Paris Saint-Germain. Alors que son équipe a été globalement peu en danger, le Brésilien a remporté la majorité de ses duels face aux attaquants lillois. Dans le jeu, il a été propre dans ses transmissions.

Presnel Kimpembe (6) : titularisé afin de faire souffler Marquinhos, le jeune défenseur central a rendu une copie convenable. Tout comme Thiago Silva, le Français n'a jamais été en difficulté face à ses adversaires directs et a été à la hauteur de la confiance de son coach. Serein.

Maxwell (5) : une performance très moyenne pour le Brésilien. Pourtant bien aidé dans son couloir par Draxler, le latéral gauche a été peu inspiré offensivement avec de très nombreux centres ratés. Dans ce domaine, le vétéran avait habitué les supporters parisiens à mieux...

Thiago Motta (5,5) : dans l'entrejeu, l'Italien a réalisé un travail important à la récupération en coupant plusieurs offensives des Lillois. Dans la construction, il a été plutôt propre dans ses passes mais n'a pas été très dangereux, à l'image d'une frappe à l'entrée de la surface totalement ratée.

Blaise Matuidi (6) : très critiqué après son match loupé face à Monaco, l'international tricolore a conservé une grosse activité dans ce milieu à deux et a été omniprésent à la récupération. Si offensivement il n'a pas été parfait, il a été essentiel dans les moments forts parisiens au retour des vestiaires.

Ángel Di María (6) : de l'envie, des tentatives... mais un déchet important pour un joueur de son standing. Si l'Argentin a réalisé quelques différences sur son côté, il a été trop imprécis et a perdu de trop nombreux ballons. Malgré tout, il a affiché un visage séduisant en seconde période avec une énorme occasion détournée par Enyeama puis son implication sur le but de Cavani. Sur la bonne voie.

Hatem Ben Arfa (5) : placé dans un rôle de numéro 10, l'international tricolore s'est beaucoup montré et a été actif, mais n'a pas été en réussite. Malgré une frappe dangereuse non cadrée, il n'a pas réussi à faire la moindre différence et a été en échec sur ses tentatives. Remplacé à la 60e minute par Adrien Rabiot (non noté).

Julian Draxler (5,5) : sans être flamboyant sur cette rencontre, l'Allemand a joué juste. Bien présent pour épauler Maxwell sur le côté gauche, l'ailier a fluidifié le jeu des siens sans pour autant être décisif. Un peu trop discret sur certains moments du match avec notamment une action où il a trop tergiversé après une sortie d'Enyeama. Remplacé à la 64e minute par Lucas (non noté), qui a donné la victoire aux siens sur un but hors-jeu.

Edinson Cavani (7) : lire le commentaire ci-dessus.

LILLE :

Vincent Enyeama (7) : moins décisif cette année, le portier du LOSC a démontré sur cette partie qu'il restait l'une des références à son poste en Ligue 1 ! Parfaitement placé, le gardien a réalisé d'excellentes sorties sur plusieurs centres des Parisiens et s'est toujours interposé sur les frappes lointaines de Ben Arfa ou encore Di Maria. Malheureusement pour lui et son équipe, il n'a rien pu faire sur les deux buts du PSG.

Adama Soumaoro (6,5) : une bonne prestation pour le défenseur du LOSC. Très présent dans les duels avec les attaquants franciliens, il s'est régulièrement imposé grâce à sa puissance et a été essentiel dans la solidité défensive de son équipe.

Marko Basa (5,5) : tout comme Soumaoro, le défenseur central a été à son avantage. Face à la domination des champions de France en titre, le Monténégrin a été sérieux avec de superbes interventions, notamment un tacle glissé remarquable devant Cavani en première période sur un contre. Bémol, il a concédé le coup-franc sur le but de l'Uruguayen.

Franck Béria (3,5) : le moins solide des défenseurs centraux du LOSC sur cette partie. Un peu plus en difficulté dans son dos que ses partenaires, le capitaine des Dogues a été fautif sur le but de Cavani en étant trompé par ce ballon dévié. Malgré une énorme occasion de la tête en première période, il n'a pas été à son avantage avec notamment plusieurs relances ratées. Remplacé à la 81e minute par Yves Bissouma (non noté).

Sebastien Corchia (5,5) : à l'exception d'une montée audacieuse en première période, le latéral droit a été avant tout concentré sur ses tâches défensives ce mardi. Parfois inquiété face aux qualités techniques des Parisiens, notamment Di Maria, il a tout de même bien défendu malgré plusieurs centres venus de son côté. A noter qu'il a tiré le corner sur la grosse occasion de Béria.

Xeka (3,5) : un match particulièrement compliqué pour le Portugais. Récemment recruté, le milieu de terrain a été complétement baladé par ses adversaires et n'a pas été en mesure de gêner la domination des Parisiens dans ce secteur. Un apprentissage difficile.

Ibrahim Amadou (5) : de par ses capacités athlétiques, le milieu de terrain a été bien meilleur que Xeka pour presser les Parisiens et récupérer quelques ballons. S'il n'a pas réussi à prendre l'avantage sur ses adversaires, il a bien limité les dégâts.

Julian Palmieri (6) : une belle activité pour le latéral gauche. Comme Corchia, il s'est concentré sur son rôle en défense et a récupéré de très nombreux ballons dans son duel avec les éléments offensifs du PSG. Limité offensivement, mais précieux dans son camp.

Anwar El Ghazi (3) : ce n'était pas un bon soir pour la recrue de Lille. L'ancien joueur de l'Ajax a eu très peu de ballons pour se distinguer et n'a pas été bon dans la conservation de la balle en étant rapidement muselé par les défenseurs adverses.

Yassine Benzia (5) : auteur d'un début de match décevant, l'ancien Lyonnais a été bien plus à son avantage par la suite en étant le seul joueur de son équipe capable de garder le cuir pour faire remonter le bloc nordiste. Touché, il a été remplacé à la 52e minute par Nicolas De Préville (6), qui a profité de l'erreur d'Areola pour égaliser et a été combattif.

Ricardo Kishna (2) : tout comme Xeka et El Ghazi, le Batave n'a pas été à la fête sur cette partie. Très discret dans le jeu, il a été incapable de faire la moindre différence sur ses rares ballons. Presque invisible sur l'ensemble du match, sauf pour dévier le ballon pour Cavani sur le premier but du PSG... Remplacé à la 71e minute par Eric Bauthéac (non noté), qui a été décisif sur l'égalisation de De Préville en réalisant un bon pressing sur Areola.

PARIS SG 2-1 LILLE (mi-tps: 0-0) - FRANCE - Ligue 1 / 24e journée

Stade : Parc des Princes - Arbitre : F. Letexier



Buts : E. Cavani (70e) Lucas (90+2e) pour PARIS SG - N. de Préville (86e) pour LILLE

Avertissements : P. Kimpembe (60e) , pour PARIS SG - Y. Benzia (30e) , S. Corchia (83e) , V. Enyeama (90+3e) , pour LILLE



PARIS SG : A. Areola - S. Aurier , Thiago Silva , P. Kimpembe , Maxwell - T. Motta , B. Matuidi - Á. di María , H. Ben Arfa (A. Rabiot, 61e) , J. Draxler (Lucas, 65e) - E. Cavani



LILLE : V. Enyeama - A. Soumaoro , M. Basa , F. Béria (Y. Bissouma, 82e) - S. Corchia , Xeka , I. Amadou , J. Palmieri - A. El Ghazi , Y. Benzia (N. de Préville, 54e) , R. Kishna (E. Bauthéac, 71e)



