Lyon : à Saint-Etienne, l'agression de Tolisso ne passe pas

Avant l'image magnifique de la communion entre joueurs et supporters stéphanois dimanche, une autre scène, terrible, aura marqué le derby Saint-Etienne-Lyon (2-0) : l'agression de Corentin Tolisso sur Fabien Lemoine. Une attitude qui ne passe pas dans le Forez.

Tolisso, exclu, rentre aux vestiaires. Lemoine aussi...

«Des enc...» , «des malades mentaux»... A chaud, Bernard Caïazzo avait déjà vivement réagi au très vilain tacle de Corentin Tolisso sur Fabien Lemoine dans le temps additionnel du derby remporté 2-0 par Saint-Etienne. Aujourd'hui, on a toujours du mal à se remettre de cette agression du milieu de terrain lyonnais dans le Forez.

Dans les colonnes de L'Equipe, à froid cette fois, Dominique Rocheteau dénonce à ce nouveau le comportement de Tolisso, qui sera, rappelons-le, sanctionné financièrement par Jean-Michel Aulas avant de l'être sportivement, et lourdement, par la commission de discipline de la LFP.

Lemoine n'avait pas envie de faire la fête après le match

"Il (Lemoine) était très touché, vraiment abattu dans son coin, raconte le coordinateur sportif des Verts. Fabien est un joueur de tempérament et de contact, un joueur de club qui se défonce sur un terrain et ne rechigne pas à y aller. Mais le tacle de Tolisso est une agression. Son geste est petit. C'est un geste de dépit et de vengeance, indigne d'un joueur de haut niveau. Dans la vie, on perd, on gagne et il faut être beau joueur. Vraiment, je n'ai pas compris ce tacle et il est indéfendable. Ou alors, Fabien était devenu l'homme à abattre."

Il apparaît clairement que Tolisso a eu envie de venger son copain Rachid Ghezzal, exclu quelques secondes plus tôt suite à un accrochage avec l'ancien Rennais. Pourtant, le Lyonnais n'est pas un enfant de choeur non plus. On se souvient qu'à Monaco, il avait provoqué Benjamin Mendy avant de se faire reprendre de volée par l'ancien Marseillais.

«Je ne joue pas au foot pour me faire agresser comme ça»

Découpé par Tolisso et ayant eu très peur pour sa cheville, Lemoine avait d'ailleurs préféré rentrer aux vestiaires avant même le coup de sifflet final. Une scène assez surréaliste mais qui témoignait de la violence du tacle du Lyonnais. «Fabien est sorti de rage, blessé et en ayant eu très peur, explique Rocheteau. Il m'a dit : 'Je ne joue pas au foot pour me faire agresser comme ça. Si c'est ça, je préfère arrêter le football.' Tout lui est revenu dans sa tête...» En 2010, percuté par le Nancéien Lemaître, Lemoine avait dû subir l'ablation d'un rein.

«Ce n'est pas courant mais je comprends Fabien car je me mets à sa place, poursuit le dirigeant stéphanois. Il venait de se faire agresser deux fois. Il restait moins d'une minute à jouer et il n'a pas abandonné ses partenaires. C'est juste que pour lui, ça allait trop loin. C'était trop.» Tolisso peut s'attendre à vivre le championnat depuis les tribunes pendant un petit moment...

