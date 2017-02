Lyon : Ghezzal et Tolisso sanctionnés, l'insulte de Caïazzo, les objectifs... Aulas réagit après le derby

Ce derby risque de laisser des traces à Lyon. Battu à Saint-Etienne (2-0) dimanche en championnat, l'Olympique Lyonnais se retrouve confronté à plusieurs polémiques. Le président Jean-Michel Aulas a donc réagi sur la chaîne officielle de son club.

Jean-Michel Aulas va sanctionner Rachid Ghezzal et Corentin Tolisso.

S'il y a bien une chose que Jean-Michel Aulas déteste, c'est que l'on dégrade l'image de l'Olympique Lyonnais. Et c'est justement ce que Rachid Ghezzal (24 ans) et Corentin Tolisso (22 ans) ont fait en perdant leurs nerfs dans le derby à Saint-Etienne (2-0 pour les Verts) dimanche.

Logiquement expulsés, les deux Gones peuvent s'attendre à une grosse sanction de la commission de discipline, mais pas seulement. En accord avec l'entraîneur Bruno Genesio, le président lyonnais a décidé de punir ses joueurs.

Une amende pour Ghezzal et Tolisso

«Quand on est expulsé, on se pénalise soi-même, mais on pénalise surtout le groupe pour la suite. Ce sont des choses que l'on ne doit pas voir, a réagi le dirigeant sur OL TV. Avec Bruno on en a parlé ce matin et on a décidé de les sanctionner financièrement. Quand on est joueur professionnel et qu'on aspire à gagner beaucoup d'argent, ce qui est normal, on doit aussi accepter des sanctions qui sont à la dimension de leur réaction. Je les aime bien mais ils vont être sanctionnés lourdement.»

Aulas veut une sanction pour Caïazzo

Quant aux joueurs de l'OL qui ont saccagé le vestiaire à Geoffroy-Guichard (voir ici), seront-ils sanctionnés ? En tout cas, Aulas n'a pas non plus apprécié les mots de son homologue Bernard Caïazzo qui a traité les Lyonnais de «malades mentaux» et «d'enculés» . «Le terme utilisé par Bernard Caïazzo est une insulte grossière. Il ne devait pas dire ça, a regretté JMA. Je pensais qu'on avait dépassé le stade des relations arides, je lui passerai un coup de fil. Peut-être que la commission de discipline ou d'éthique va s'en saisir.»

JMA garde les mêmes objectifs

Mais parce qu'il faudra bien passer à autre chose, le patron du club rhodanien a aussi évoqué la suite de la saison. Malgré les trois défaites consécutives toutes compétitions confondues, Aulas reste confiant. «Je sais que les supporters sont déçus comme je le suis. Il faut être solidaire. Derrière ce derby il y a encore la saison, a-t-il tempéré. La saison, c'est tenter de se qualifier pour une énième fois sur le podium et c'est aussi l'Europa League qui va débuter. Je suis persuadé qu'on va faire deux points de moyenne sur les 16 matchs restants et qu'on ne sera pas loin de nos objectifs.»

Douze points de retard sur le podium, avec un match en moins ? Rien d'insurmontable pour une équipe spécialiste du sprint final. Mais les hommes de Bruno Genesio devront impérativement s'imposer à domicile face à Nancy mercredi (19h). Dans le cas contraire, Aulas risque de changer de discours…

