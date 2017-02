PSG : latéraux défaillants, milieux inquiétants, blessures importantes... Attention, le Barça approche à grand pas ! Youcef Touaitia - Actu Ligue 1, Mise en ligne: le 06/02/2017 à 15h41 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: A huit jours de la réception du FC Barcelone lors du 8e de finale aller de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain montre quelques signaux inquiétants. Malgré leur succès à Dijon (3-1) samedi en Ligue 1, les hommes de la capitale ont montré des défaillances qu'il faudra impérativement régler avant d'affronter l'ogre catalan. Matuidi traverse une période compliquée avec Paris. Face à Dijon (3-1) samedi en Ligue 1, le Paris Saint-Germain a affiché un visage assez paradoxal. Si Julian Draxler et Thiago Silva, auteurs de très bonnes performances depuis le début de l'année, sont en grande forme, si Hatem Ben Arfa et Gonçalo Guedes ont une nouvelle fois réalisé des entrées remarquées, qu'Edinson Cavani poursuit sur son rythme infernal, d'autres ont en revanche inquiété. Et cela commence à durer. Des latéraux qui inquiètent... Parmi ceux-ci, les latéraux. Flamboyant au mois d'août, Layvin Kurzawa n'avance plus. Gêné par une pubalgie depuis de nombreuses semaines, l'ancien Monégasque, qui s'est dit apte à tenir sa place, montre un visage très décevant. Plus que son niveau de jeu, son attitude pose question. Son dilettantisme et sa suffisance sont de plus en plus visibles et poseront forcément problème face à un adversaire comme Barcelone. S'il est impliqué sur la réalisation de Lucas, Serge Aurier s'est lui montré combatif mais trop brouillon sur les nombreuses phases offensives exploitables. Avec le mois de janvier énorme réalisé par Thomas Meunier, actuellement blessé mais en phase de reprise, la question de sa titularisation lors des grands rendez-vous européens peut se poser. Un milieu pas au point Au milieu du terrain, les choses ne vont pas mieux. S'il a lui aussi fait preuve de beaucoup de générosité face au club promu, Blaise Matuidi a une nouvelle fois affiché ses lacunes techniques criantes. Alors que Marco Verratti, blessé et forfait contre Lille mardi soir (21h) en Ligue 1, que Thiago Motta alterne le bon et le moins bon, on imagine mal l'international tricolore retrouver de sa superbe sans l'aide de ses deux partenaires. Même Adrien Rabiot, qui avait brillé par son absence avant la trêve, semble baisser le pied. Après un excellent début d'année 2017, le jeune Parisien sort de deux prestations décevantes en championnat : une partie mitigée contre une équipe de Monaco très pressante et une copie très contestée samedi soir puisqu'à l'image de Kurzawa, l'ancien Toulousain a fait preuve de beaucoup de suffisance, perdant même le ballon sur le but de Julio Tavares. Verratti, Trapp et Pastore toujours dans le flou Si l'état de forme de Verratti soulève de nombreuses interrogations, Kevin Trapp et Javier Pastore, également indisponibles face aux Dogues, restent toujours aux soins. A Dijon, Alphonse Areola a, une fois de plus, encaissé un but sur la seule frappe cadrée adverse. Toujours pas remis de sa blessure musculaire, l'Allemand pourrait ne pas être remis à temps, ce qui constituerait une grosse perte pour le PSG. L'Argentin, quant à lui, poursuit son chemin de croix. Attendu comme le Messie face aux Blaugrana, l'ex-Palermitain frustre toujours autant les fans parisiens. A moins d'un coup de bluff du staff francilien même si on peut en douter. Dans tous les cas, le grand rendez-vous approche et Paris va devoir se rassurer face à Lille puis Bordeaux ce week-end ! Êtes-vous inquiets à huit jours du choc face au FC Barcelone ? Quel PSG face à l'ogre catalan ? N'hésitez pas à réagir dans la rubrique «commentaires» ci-dessous.





