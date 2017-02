ASSE-Lyon : Lemoine quitte le terrain, Caïazzo hors de lui,... la fin du derby a été bouillante !

Les ultimes minutes du derby de la 23e journée de Ligue 1 qui a opposé l'AS Saint-Etienne à l'Olympique Lyonnais (2-0) dimanche ont été particulièrement houleuses avec deux expulsions chez les Gones. Ciblé par un tacle dangereux du Lyonnais Corentin Tolisso, le Stéphanois Fabien Lemoine a préféré aller se réfugier dans le vestiaire !

Le ton est monté au Stade Geoffroy-Guichard.

Comme souvent ces dernières années, le derby entre l'AS Saint-Etienne et l'Olympique Lyonnais (2-0) a été bouillant dimanche à l'occasion de la 23e journée de Ligue 1.

Les esprits se sont envenimés dans le temps additionnel lorsque l'ailier lyonnais Rachid Ghezzal a été exclu pour avoir mis à terre le milieu de terrain Fabien Lemoine qui venait de le provoquer d'un coup dans le torse. Déterminé à rendre justice à son coéquipier, Corentin Tolisso a ensuite ciblé le Stéphanois avec un tacle dangereux les deux pieds décollés, écopant logiquement d'un carton rouge direct.

Caïazzo dérape…

Craignant pour son intégrité physique, l'ancien Rennais, entré à la 87e minute, a alors décidé de faire l'impasse sur les dernières secondes de la partie pour regagner les vestiaires lui aussi ! «Je ne joue pas pour me faire casser la jambe», a lancé le joueur dans une séquence filmée par Canal+. «Tu as raison, mais c'est des enc… ! Ce sont des malades mentaux ces mecs», a renchéri le président du comité de surveillance de l'ASSE, Bernard Caïazzo ! «Ils sont conditionnés, ils ne peuvent pas supporter de perdre un match. Ils ont perdu à la régulière... et ils veulent tuer tout le monde !»

La passe d'armes s'est poursuivie en conférence de presse entre les entraîneurs de chaque formation. «Il faut savoir se maîtriser et être plus mature en fin de match. Mais Lemoine est rentré en jeu et a bien tenu son rôle...», a glissé le coach rhodanien, Bruno Genesio, soupçonnant le Stéphanois d'être rentré seulement pour pourrir le match. Des accusations qui n'ont vraiment pas été du goût de son homologue forézien, Christophe Galtier.

C. Galtier – «un joueur qui a failli avoir la jambe brisée»

«J'ai beaucoup d'amitié pour Bruno Genesio mais je ne peux pas accepter sa déclaration sur Fabien Lemoine. Il y a deux ans, nous sommes repartis avec un joueur qui a eu les ligaments croisés d'un genou (Robert Beric). Cette fois, nous avons un joueur qui a failli avoir la jambe brisée. Je veux bien que les derbys soient ce qu'ils sont, mais Fabien est entré pour jouer et pas autre chose. Ce n'est pas un enfant de choeur mais je n'accepte pas ces déclarations qui ont peut-être été faites sous le coup de la déception», a riposté le technicien devant la presse.

Battus pour la quatrième fois en cinq matchs toutes compétitions confondues, les Gones ont en effet semblé perdre leurs nerfs alors qu'une deuxième crise en l'espace de quelques mois pointe le bout de son nez. Toujours 4e mais avec un seul point d'avance sur les Verts, qui comptent un match en plus, la bande à Genesio, qui a été confirmé par Aulas, va vite devoir réagir.

Caïazzo perd son sang-froid

