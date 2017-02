L'équipe type de L1 - 23e journée Pierre-Damien Lacourte - L'equipe Type De L1, Mise en ligne: le 06/02/2017 à 00h07 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Encore intenable face à Nice, le Monégasque Bernardo Silva est élu joueur de la journée. Le Parisien Thiago Silva, le Rennais Yoann Gourcuff et le Stéphanois Kevin Monnet-Paquet se sont aussi distingués à l'occasion de cette 23e journée de Ligue 1 et figurent au sein de l'équipe type de Maxifoot. Bernardo Silva a encore brillé de mille feux contre Nice. Après chaque journée de championnat, Maxifoot compose son équipe type. Le meilleur "onze" et sept remplaçants sont choisis selon leurs performances. Les titulaires récoltent trois points, les remplaçants reçoivent un point. Remplaçants : 12. Kamil Glik (Monaco)

13. Florentin Pogba (Saint-Etienne)

14. Julian Draxler (Paris SG)

15. Corentin Jean (Toulouse)

16. Sergey Chernik (Nancy)

17. Maurice Junior Dalé (Nancy)

18. Andy Delort (Toulouse) En détails : Le joueur de la journée : Bernardo Silva (Monaco) Il paraît que Manchester United était prêt à débourser 80 millions d'euros pour l'arracher à Monaco cet hiver. L'ASM a bien fait de le protéger. Toujours aussi génial sur son côté droit, Bernardo Silva a fait très mal aux Niçois. C'est très certainement le meilleur joueur de notre championnat à l'heure actuelle. Rémy Vercoutre (Caen) Si Caen est parvenu à prendre les trois points à Guingamp, il peut dire un grand merci à son gardien Rémy Vercoutre. Infranchissable, le portier caennais a dégoûté Deaux, Coco, Marçal et enfin Briand en sortant quatre grosses parades. Un mur. Kevin Malcuit (Saint-Etienne) Le latéral droit stéphanois a été l'auteur d'un gros match contre Lyon. Toujours aussi vif, il n'a laissé que des miettes à Depay, incapable de tirer son épingle du jeu dans ce derby. En deuxième période, il a réalisé plusieurs retours importants pour briser certaines offensives lyonnaises Loïc Perrin (Saint-Etienne) Le capitaine stéphanois a réussi un gros derby. D'entrée, il a montré aux attaquants lyonnais qu'ils allaient vivre un match très compliqué. Toujours bien placé, il n'a rien laissé passer. Il est en plus tout proche de marquer de la tête en première période. Un vrai patron. Thiago Silva (Paris SG) Le Brésilien a encore rendu une copie très propre face à Dijon. Sérieux dans les duels et dans ses transmissions, il n'est pas fautif sur le but de Tavares, qui a profité d'une perte de balle de Rabiot pour tromper Areola. C'est de son pied gauche, à bout portant, qu'est venue la libération, se trouvant à l'affût d'un arrêt de Reynet. Benjamin Mendy (Monaco) Après avoir réalisé quelques centres approximatifs en première période, le latéral gauche monégasque a réglé la mire après le repos contre Nice, étant passeur décisif pour Germain et Falcao. Il est aussi dans le coup sur le troisième but des siens. Encore un gros volume de jeu dans son couloir. Infatigable. Yoann Gourcuff (Rennes) Pour Christian Gourcuff, le Stade Rennais a livré son meilleur match de la saison à Bordeaux. Son fils Yoann n'est pas étranger à cette bonne performance. En jambes et inspiré, l'ancien Lyonnais a touché de nombreux ballons et a combiné souvent très bien avec ses partenaires. Surtout il permet aux Rouge et Noir de ramener un point de Gironde en égalisant d'une superbe tête plongeante décroisée. Oscar Trejo (Toulouse) A la baguette du jeu toulousain, l'Argentin a livré un gros match contre Angers. Très actif, l'ancien pensionnaire du Sporting Gijon a initié bon nombre de mouvements dangereux tout en fournissant de gros efforts pour défendre. En fin de match, il est récompensé en inscrivant le troisième but des siens au terme d'un superbe mouvement collectif. Kevin Monnet-Paquet (Saint-Etienne) Le milieu offensif stéphanois avait des jambes de feu contre Lyon et ça s'est vu. Buteur sur la première occasion stéphanoise, il a fait souffrir Jallet ensuite en multipliant les courses sur son côté gauche. En deuxième période, il est redescendu d'un cran pour aider Pogba défensivement. Une grosse prestation. Radamel Falcao (Monaco) Le Colombien n'a pas eu énormément de bons ballons à exploiter contre Nice. Mais le premier d'entre eux, il le met au fond. Le second, il est à deux doigts d'en faire de même... Le troisième, de nouveau au fond des filets. Son deuxième but, inscrit à la suite d'un formidable appel contre-appel, est un modèle pour tous les attaquants. Un vrai renard des surfaces. Steve Mounié (Montpellier) Pour la première de Jean-Louis Gasset sur le banc, Montpellier a dominé Bastia 2-1. A la pointe de l'attaque du MHSC, Steve Mounié s'est illustré en inscrivant les deux buts de son équipe. L'avant-centre du club héraultais a fait preuve d'une grande adresse pour permettre aux siens de se donner de l'air en bas de tableau. Classement par joueur : Thiago Silva prend ses distances 1. Silva (Paris-SG) : 24 points

2. Glik (Monaco) : 20 points

3. Lacazette (Lyon) - Fabinho (Monaco) : 18 points

5. Silva , Sidibé (Monaco) : 17 points

7. Ricardo Pereira (Nice) : 16 points

8. Lemar (Monaco) : 14 points

9. Falcao (Monaco) : 13 points

10. Sabaly (Bordeaux) - Mendy (Monaco) - Ruffier (St-Etienne) : 12 points

13. Diony (Dijon) - Fernando Marçal (Guingamp) - Sanson (Montpellier) - Dante , Cyprien (Nice) : 11 points

18. Seri , Balotelli (Nice) - Verratti , Cavani , Kurzawa (Paris-SG) - Malcuit (St-Etienne) : 10 points

24. Lewczuk (Bordeaux) - Reynet (Dijon) - Gonalons , Valbuena (Lyon) - Gomis , Rolando (Marseille) - Bakayoko (Monaco) : 9 points

31. Briand (Guingamp) - Thauvin (Marseille) - Touré (Monaco) - Belhanda (Nice) - Di María (Paris-SG) : 8 points

36. Leca , Saint-Maximin (Bastia) - Johnsson (Guingamp) - Boudebouz (Montpellier) : 7 points

40. Crivelli (Bastia) - Féret (Caen) - Basa , Enyeama , Lopes (Lille) - Darder , Tolisso (Lyon) - Cabella (Marseille) - Ninga (Montpellier) - Pedretti (Nancy) - Baysse (Nice) - Rabiot , Aurier , Lucas , Maxwell , Trapp (Paris-SG) - Gourcuff (Rennes) - Toivonen , Braithwaite , Trejo , Jullien (Toulouse) : 6 points

61. Rodelin , Santini (Caen) - Moukandjo (Lorient) - Fekir , Rafael , Lopes (Lyon) - Erdinç (Metz) - Germain (Monaco) - Pléa (Nice) - Ntep (Rennes) - Pogba (St-Etienne) - Lafont (Toulouse) : 5 points

73. Traoré , Michel , Toko Ekambi , Thomas (Angers) - Abeid (Dijon) - Salibur (Guingamp) - Ghezzal (Lyon) - Lopez (Marseille) - Mbappe Lottin (Monaco) - Lasne (Montpellier) - Dupé , Riou (Nantes) - Sarr (Nice) - Meunier (Paris-SG) - Gnagnon , Grosicki (Rennes) - Monnet-Paquet , Perrin (St-Etienne) : 4 points

91. Ndoye , Diedhiou (Angers) - Bengtsson , Coulibaly (Bastia) - Laborde , Kamano , Malcom , Sertic , Carrasso (Bordeaux) - Vercoutre , Yahia , Guilbert (Caen) - Bernard , Tavares , Lees Melou , Marié (Dijon) - Coco , Sorbon (Guingamp) - Sankhare , Benzia , Sliti , Corchia (Lille) - Le Goff , Cafú , Lecomte , Koffi (Lorient) - Ferri , Diakhaby , Mammana (Lyon) - Anguissa , Sakai (Marseille) - Jouffre , Vion , Falette , Diabaté (Metz) - Boschilia , Jemerson , Carrillo , Dirar (Monaco) - Mounié , Pionnier , Hilton (Montpellier) - Badila , N'Dy Assembé , Cuffaut , Diarra (Nancy) - Lima (Nantes) - Eysseric , Souquet (Nice) - Kimpembe (Paris-SG) - André , Baal (Rennes) - Moulin , Beric , Hamouma , Veretout , Lacroix (St-Etienne) - Diop (Toulouse) : 3 points

149. Karamoh (Caen) - Chafik (Dijon) - Waris (Lorient) - Fanni , Vainqueur (Marseille) - Sala (Nantes) - Dalbert Henrique (Nice) - Draxler (Paris-SG) : 2 points

157. Mangani , Tait (Angers) - Prior , Ménez (Bordeaux) - Sammaritano , Lotiès (Dijon) - Diallo (Guingamp) - Cabot (Lorient) - Yanga-Mbiwa (Lyon) - Hubocan , N'Jie (Marseille) - Milán , Didillon , Bisevac (Metz) - Roussillon , Skhiri (Montpellier) - Ait Bennasser , Dalé , Chernik , Dia (Nancy) - Thomsen , Bammou , Gillet (Nantes) - Cardinale (Nice) - Matuidi , Krychowiak (Paris-SG) - Danzé , Saïd , Sio , Costil (Rennes) - Jean , Delort , Durmaz (Toulouse) : 1 point Classement par club : Monaco toujours loin devant 1. Monaco - 149 points

2. Paris-SG - 103 points

3. Nice - 90 points

4. Lyon - 77 points

5. St-Etienne - 50 points

6. Marseille - 48 points

7. Dijon - 40 points

8. Montpellier - 39 points

9. Bordeaux - 38 points

10. Guingamp - 37 points

11. Toulouse - 35 points

12. Lille - 30 points

13. Rennes - 29 points

14. Caen - 27 points

15. Bastia - 26 points

16. Angers - 24 points

17. Nancy - 22 points

18. Metz, Lorient - 20 points

20. Nantes - 16 points C'était l'équipe type de la 23e journée de Ligue 1. Rendez-vous dès mercredi pour découvrir les meilleurs joueurs de la 24e journée !





