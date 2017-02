CAN 2017 : les Lions sont redevenus indomptables en décrochant leur 5e titre !

Vainqueur de la finale contre l'Egypte (2-1) ce dimanche soir à Libreville, le Cameroun a remporté la Coupe d'Afrique des Nations 2017 ! Loin d'être favorite au début de la compétition, la sélection camerounaise ajoute une cinquième CAN à son palmarès.

Aboubakar a offert le titre en fin de match aux Camerounais.

Le Cameroun, 15 ans plus tard ! Vainqueur de l'édition 2002, le Cameroun s'offre la Coupe d'Afrique des Nations 2017 après sa victoire en finale contre l'Egypte (2-1).

C'était pourtant mal parti pour les Lions Indomptables, dominés et logiquement menés suite au but de l'Egyptien Mohamed Elneny (0-1, 22e), auteur d'une belle frappe dans la lucarne en angle fermée. D'autant que leur défenseur central Adolphe Teikeu devait sortir sur blessure et laisser sa place à Nicolas Nkoulou après une demi-heure de jeu.

L'entrée réussie de Nkoulou

Un mal pour un bien puisque c'est le Lyonnais qui relançait sa formation de la tête (1-1, 60e), avant de voir Vincent Aboubakar réaliser un exploit personnel dans les dernières minutes (2-1, 89e) ! Au milieu de deux défenseurs, l'attaquant du Besiktas contrôlait de la poitrine avant de reprendre volée ! Oui, on peut parler d'un exploit pour le Cameroun qui, avec ce cinquième sacre, devient le deuxième pays le plus titré dans l'histoire de la CAN derrière l'Egypte (7 titres). Pourtant, peu sont ceux qui auraient misé sur ces Camerounais au début de la compétition.

Les absents ont toujours tort…

Rappelons que plusieurs joueurs ont refusé la convocation, à l'image de Joël Matip, Erick Choupo-Moting ou le Marseillais André Zambo Anguissa. Mais notamment grâce aux prestations de Benjamin Moukandjo et Christian Bassogog, sans oublier le gardien Fabrice Ondoa, les hommes d'Hugo Broos ont fait mentir les pronostics.

Autant dire que ceux qui ont refusé l'invitation auront des regrets… En tout cas, le peuple camerounais ne les regrette sûrement pas et s'apprête à célébrer ce titre pendant des heures, des jours, des semaines… Peut-être même jusqu'à la prochaine édition de 2019 qui aura lieu... au Cameroun !

Nkoulou avait égalisé pour le Cameroun (1-1, 60e)

L'exploit d'Aboubakar sur le but de la victoire (2-1, 89e)

La joie des Camerounais, champions d'Afrique 2017 !

Les Lions Indomptables posent avec leur trophée

La revanche du Cameroun, battu par l'Egypte en finale de la CAN en 1986 et en 2008