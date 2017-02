Monaco : Falcao, le tigre ressuscité Pierre-Damien Lacourte - Actu Ligue 1, Mise en ligne: le 05/02/2017 à 09h56 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Auteur de ses 13e et 14 buts de la saison en championnat face à Nice samedi (3-0), Radamel Falcao (30 ans) a confirmé qu'il avait retrouvé toutes ses sensations après trois dernières saisons très compliquées. De retour au premier plan, le Colombien est enfin devenu un atout majeur de l'AS Monaco. Falcao de retour en grâce. Une semaine après son nul à Paris (1-1), Monaco a confirmé son nouveau statut de patron du championnat en corrigeant Nice 3-0 hier samedi. A cette occasion, Radamel Falcao (30 ans) a confirmé qu'il avait retrouvé toutes ses sensations en inscrivant ses 13e et 14e buts de la saison en Ligue 1, le tout en 17 rencontres disputées seulement. Après une longue traversée du désert (après sa grave blessure en janvier 2014, ses passages à Manchester United puis Chelsea ont été de cuisants échecs), le Tigre, qu'on annonçait mort, est bel et bien ressuscité. On le pensait pourtant de retour à Monaco cet été un peu par défaut. Personne ne l'attendait à ce niveau. Sauf peut-être Leonardo Jardim. Jardim avait misé sur ce retour au top "Quand on m'a posé la question au sujet de Falcao en début de saison, j'ai dit que j'étais sûr qu'il ferait la différence cette année. Parce que c'est un joueur de top niveau, affirmait ainsi le technicien portugais après la victoire des siens dans le derby. Mon staff et moi avons effectué une gestion avec lui afin qu'il puisse revenir. Mais la qualité a toujours été là. Il a un peu moins de force qu'à Porto ou à l'Atletico Madrid. Mais il a plus d'expérience. Il reste un grand buteur. Et moi, je suis très, très content de travailler avec un attaquant de cette qualité." Un avis partagé par Bernardo Silva. «Il est revenu à un bon niveau, c'est l'un des meilleurs attaquants du monde, estime le génial milieu de terrain portugais. J'espère qu'il va continuer comme ça, pour nous permettre d'atteindre nos objectifs.» Comme le PSG, l'AS Monaco est encore en lice dans toutes les compétitions. Avec, aussi surprenant soit-il, presque un statut de favori pour son 8e de finale de Ligue des Champions à venir contre le Manchester City de Pep Guardiola. Très discret à son retour en Principauté l'été dernier, presque effacé, Falcao n'est plus le même homme aujourd'hui. En plus d'avoir retrouvé toutes ses sensations, le Tigre arbore aussi un nouveau sourire. Le capitaine de l'ASM s'exprime davantage au micro et prend même le temps de fêter un beau succès, comme c'était le cas samedi, avec les supporters. Favre admiratif Même dans les rangs niçois hier, on était admiratif. «Devant le but, il se met très vite en position de tir. Il se déplace bien aussi. C'est étonnant qu'il revienne à ce niveau. Tout le monde croyait que ça allait être dur, car il y avait eu sa blessure, mais il revient très fort, confirme l'entraîneur des Aiglons, Lucien Favre. Avec Germain, ce sont deux poisons. Ils pressent tous les deux, font ça très, très bien. Falcao bosse beaucoup pour son équipe, il est le premier rempart.» Tout le contraire de Mario Balotelli à Louis II samedi... Que pensez-vous du retour au premier plan de Falcao ? Vous attendiez-vous à le voir revenir à son meilleur niveau ? N'hésitez pas à réagir dans la rubrique «commentaires» ci-dessous.





