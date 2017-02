Pas génial, Paris s'en remet au talent de Draxler - Débrief et NOTES des joueurs (Dijon 1-3 PSG)

Au forceps, le Paris Saint-Germain a pris le dessus sur Dijon (3-1) ce samedi soir, lors de la 23e journée de Ligue 1. Le club de la capitale a pu compter sur un excellent Julian Draxler pour reprendre la deuxième place du championnat à Nice et rester au contact de Monaco, solide leader.

Draxler a réalisé un gros match à Dijon.

Après le festival de Monaco face à Nice (3-0) plus tôt dans la journée, le Paris Saint-Germain n'avait d'autre choix que de remporter son match à Dijon. Mission accomplie pour les hommes d'Unai Emery, qui ont fait la différence dans les dix dernières minutes pour s'imposer 3-1.

Un succès acquis grâce à une superbe prestation de Julian Draxler, impliqué sur les trois réalisations de son équipe, mais aussi aux entrées gagnantes d'Hatem Ben Arfa et Gonçalo Guedes.

Martin touche du bois

Très entreprenants, les Côte-d'Oriens dominaient les premières minutes, Martin trouvant même le poteau suite à une perte de balle de Kurzawa. Une chaude alerte pour des Parisiens qui se reprenaient immédiatement en obligeant Reynet à s'employer devant Cavani et Matuidi. Mais au fil des minutes, le rythme retombait et les hommes d'Unai Emery ne parvenaient pas à bousculer un bloc dijonnais bien en place.

Lucas et Tavares opportunistes

Très tranquilles, beaucoup trop sur certaines actions, les visiteurs déjouaient. Mais comme souvent, le champion de France n'avait pas besoin de forcer pour trouver la faille par Lucas après un gros cafouillage dans la surface (0-1, 29e). Une avance de courte durée puisque Tavares profitait lui d'une bévue de Rabiot pour fusiller la lucarne d'Areola (1-1, 31e). Logique tant les partenaires de Thiago Silva ont montré un visage suffisant durant les 45 premières minutes…

Paris tâtonne

Chose qu'ils rectifiaient au retour des vestiaires en haussant largement le ton. Draxler n'était pas loin de doubler la mise mais Reynet réalisait un nouvel exploit sur sa ligne. Un bon début de seconde période qui ne durait pas longtemps puisque les Franciliens retombaient dans leurs travers et manquaient cruellement d'automatismes dans la production offensive.

Draxler régale, Ben Arfa et Guedes aussi !

Les entrées de Ben Arfa et Guedes à un quart d'heure de la fin changeaient la donne. C'était d'ailleurs à la suite d'un corner obtenu par le premier que Thiago Silva libérait les siens malgré une énorme parade de Reynet au préalable (1-2, 81e). Dépassés, les Bourguignons coulaient définitivement après une action de grande classe de Draxler conclue par l'opportuniste Cavani (1-3, 84e). Paris a mis du temps mais Paris reprend la deuxième place à Nice !

La note du match : 6,5/10

Un match intéressant à suivre entre une équipe parisienne qui a alterné le bon et le moins bon et une formation dijonnaise qui a crânement joué sa chance. Une fin de match haletante avec des Franciliens qui ont tout fait pour arracher la victoire, ce qui nous a offert du spectacle.

Les buts :

- Draxler renverse le jeu à droite d'une somptueuse transversale pour Aurier qui centre dans la surface. Le ballon traine dans les six mètres et Lucas, en deux temps, finit par fusiller Reynet à bout portant (0-1, 29e).

- Rabiot la joue trop tranquille dans son camp et perd le ballon. Cela profite à Lees-Melou qui sert latéralement Tavares dans la surface. D'une frappe puissante et chirurgicale, l'attaquant nettoie la lucarne gauche d'Areola (1-1, 31e).

- Sur un corner de Draxler, Motta place un coup de tête repoussé par Reynet sur le poteau gauche. A l'affût, Thiago Silva n'a plus qu'à pousser le ballon au fond des filets du pied gauche (1-2, 81e).

- Draxler met le feu sur le côté gauche et joue un superbe une-deux avec Ben Arfa. Le centre en retrait de l'Allemand trouve Guedes, qui voit sa frappe à ras de terre être déviée par Cavani au fond des filets (1-3, 84e).

Les NOTES des joueurs

Maxifoot a attribué une note (sur 10) commentée à chaque joueur.

L'homme du match : Julian Draxler (7/10)

Le meilleur Parisien ce soir. S'il n'a pas marqué, l'Allemand offre toujours des solutions à ses partenaires et va toujours vers l'avant. C'est grâce à sa transversale vers Aurier que le bloc dijonnais est déstabilisé sur le but de Lucas. Le champion du monde 2014 est également impliqué sur les deux autres buts grâce à un corner bien frappé vers Motta mais surtout une grosse percée dans la défense dijonnaise sur le but de Cavani. Ses gestes techniques, sa capacité à trouver les espaces sont et seront des atouts importants pour le PSG à l'avenir.

DIJON :

Baptiste Reynet (6) : un bon début de match du portier dijonnais, qui écarte trois ballons dangereux. Après la pause, il sort un magnifique arrêt sur une tentative déviée de Draxler. Il a tout fait pour repousser l'échéance, en vain.

Fouad Chafik (4) : le latéral droit a eu du mal à contenir un Draxler toujours en grande forme. Qu'il se rassure, Il ne sera pas le seul à subir les foudres de l'Allemand d'ici la fin de la saison.

Cédric Varrault (5) : assez bon à la récupération, il a perdu pied dans les dix dernières minutes. Dommage car l'exploit n'était pas loin.

Jordan Lotiès (5,5) : une partie correcte du défenseur central. Il a contenu Cavani tout au long de la partie et n'a pas été bousculé plus que cela par les attaquants parisiens.

Vincent Ruefli (5) : bon à la récupération, le Suisse a néanmoins eu un déchet important. Au moins, il a tenté de réaliser des différences dans son couloir.

Pierre Lees Melou (6) : encore un bon match du Dijonnais, qui prouve qu'il est un très bon joueur de Ligue 1. Il est passeur décisif sur le but de Tavares après avoir récupéré le ballon dans les pieds de Rabiot. A suivre. Remplacé à la 86e minute par Dylan Bahamboula (non noté).

Mehdi Abeid (6,5) : un vrai bon match de l'Algérien, précieux dans le pressing, à la récupération du ballon mais également à la relance. Il a largement tenu tête à ses homologues parisiens tout au long de la partie.

Florent Balmont (4) : un match fait pour le vétéran dijonnais, qui n'a pas manqué de provoquer les Parisiens, comme Draxler, pour envenimer la partie. Malheureusement, il faut plus que cela pour espérer faire mieux face à un tel adversaire. Remplacé à la 84e minute par Jordan Marié (non noté).

Marvin Martin (5) : discret, le joueur passé par Sochaux a néanmoins touché le poteau dans les premières minutes sur une frappe tendue. Pour le reste, principalement du travail défensif assez bien réalisé. Remplacé à la 75e minute par Jérémie Bela (non noté).

Loïs Diony (4) : le buteur dijonnais s'est énormément battu sur le front de l'attaque. S'il souhaitait marquer contre son club de coeur, il devra remettre ça à une autre occasion car ce n'était pas pour ce soir.

Júlio Tavares (5) : le Cap-Verdien n'a pas touché beaucoup de ballons mais il a été juste sur les quelques situations exploitables. Pour preuve, son très joli but d'une frappe limpide dans la lucarne.

PARIS SG :

Alphonse Areola (4) : c'est à se demander si le portier parisien ne le fait pas exprès. S'il peut difficilement faire quelque chose sur la belle frappe de Tavares, il n'aura rien eu d'autre à réaliser. Et une fois de plus, ce qui est cadré termine au fond...

Serge Aurier (5,5) : pour son retour en Ligue 1, l'Ivoirien a failli mettre les siens en difficulté sur son premier ballon en retrait pour Areola. Il se reprend par la suite en étant à l'origine du but de Lucas avec un centre dangereux dans la surface. Assez brouillon offensivement, plutôt solide défensivement. Une partie correcte, sans plus.

Marquinhos (6) : Une partie solide du Sud-Américain, qui n'a jamais réellement été mis en danger. A noter une superbe action à la 10e minute avec une sublime passe en profondeur pour Cavani.

Thiago Silva (7) : une copie très propre du Brésilien. Sérieux dans les duels et dans ses transmissions, il n'est pas fautif sur le but de Tavares, qui a profité d'une perte de balle de Rabiot pour tromper Areola. C'est de sa patte gauche qu'est venue la libération, à l'affût d'un arrêt décisif de Reynet sur corner. Du très bon Silva !

Layvin Kurzawa (4,5) : prestation très controversée du latéral gauche. Trop dilettante, trop facile sur certaines séquences, l'international tricolore a fait preuve d'une attitude hautaine tout au long de la partie. Et pourtant, son premier ballon perdu à l'origine de l'action qui mène au poteau de Martin aurait dû lui servir d'alerte. Une grosse remise en question s'impose pour l'ancien Monégasque !

Adrien Rabiot (4,5) : de nouveau titulaire en l'absence de Verratti, le jeune Parisien s'est montré décevant. Comme Kurzawa, il a été frappé par le syndrome de la suffisance, perdant un ballon fatal menant au but de Tavares. Il s'est légèrement repris après la pause mais devra faire très attention à ne pas réitérer une performance aussi moyenne.

Thiago Motta (4,5) : l'Italien n'a pas brillé ce soir, loin de là. Des transmissions très approximatives, des choix douteux tout au long de la rencontre, l'ancien Barcelonais a déçu malgré sa belle tête au préalable sur le but de Silva. Trois ballons récupérés, c'est trop peu pour un joueur de sa trempe.

Blaise Matuidi (6) : critiqué suite à sa prestation plus que moyenne contre Monaco, le milieu de terrain a été un des meilleurs dans son équipe ce soir. Non pas pour sa qualité technique mais pour son abnégation de la première à la dernière minute, colmatant les énormes brèches laissées par certains ses partenaires. Remplacé à la 71e minute par Gonçalo Guedes (non noté), qui a une nouvelle fois réalisé une entrée très convaincante, apportant fraîcheur et insouciance.

Lucas (4,5) : une partie décevante du Brésilien. Certes, il marque, soigne ses statistiques, mais sa production globale reste toujours aussi pauvre. Trop brouillon, trop irrégulier, l'ancien joueur de Sao Paulo reste une énigme dans cette équipe. Remplacé à la 71e minute par Hatem Ben Arfa (non noté), qui a probablement réalisé ses meilleures minutes sous les couleurs parisiennes !

Edinson Cavani (5) : l'Uruguayen a mal débuté en gâchant une opportunité en or suite à un service merveilleux de Marquinhos. Il a été globalement décevant, n'hésitant pas à montrer sa frustration au moment de sa sortie. Son but de renard en fin de partie ne doit pas masquer sa prestation assez pénible. Remplacé à la 85e minute par Christopher Nkunku (non noté).

Julian Draxler (7) : lire commentaire ci-dessus.

DIJON 1-3 PARIS SG (mi-tps: 1-1) - FRANCE - Ligue 1 / 23e journée

Stade : Stade Gaston-Gérard - 13.416 spectateurs - Arbitre : A. Delerue



Buts : Júlio Tavares (31e) pour DIJON - Lucas (29e) Thiago Silva (81e) E. Cavani (84e) pour PARIS SG

Avertissements : V. Rüfli (53e) , pour DIJON - T. Motta (32e) , S. Aurier (87e) , pour PARIS SG



DIJON : B. Reynet - F. Chafik , C. Varrault , J. Lotiès , V. Rüfli - P. Lees Melou (D. Bahamboula, 87e) , M. Abeid , F. Balmont (J. Marié, 85e) - M. Martin (J. Bela, 76e) , L. Diony , Júlio Tavares



PARIS SG : A. Areola - S. Aurier , Marquinhos , Thiago Silva , L. Kurzawa - A. Rabiot , T. Motta , B. Matuidi (Goncalo Guedes, 72e) - Lucas (H. Ben Arfa, 72e) , E. Cavani (C. Nkunku, 85e) , J. Draxler



Les ultras parisiens ont fait le déplacement à Dijon pour soutenir leurs préférés

Lucas a ouvert la marque en deux temps pour le PSG suite à un cafouillage dans la surface

Après Rennes, Draxler a fait vivre un cauchemar à la défense de Dijon

Thiago Silva, buteur, saluant les fans parisiens