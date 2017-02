Monaco taille patron, Monaco taille champion - Débrief et NOTES des joueurs (Monaco 3-0 Nice)

Une semaine après son nul à Paris (1-1), Monaco a encore marqué les esprits en dominant Nice 3-0 dans un derby qui a tenu toutes ses promesses. Impressionnants de maîtrise collective, les Monégasques sont bien favoris pour le titre désormais.

Falcao a brillé au cours de ce derby, comme tous ses partenaires.

Et dire que Nice n'a pas à rougir de sa prestation. Monaco, impressionnant collectivement, impressionnant individuellement, a frappé fort, très fort une semaine après son nul à Paris (1-1). Exceptionnels en seconde période, après une première mi-temps déjà bien maîtrisée, les Monégasques ont marqué les esprits en remportant ce derby 3-0.

Bernardo Silva vole en ce moment

Sous les yeux de Didier Deschamps présent dans les tribunes d'un Louis II bien garni, ce match démarrait sur un très bon rythme, avec des occasions de part et d'autre et de gros duels. Après une bonne volée d'Eysseric de peu à côté, Bernardo Silva, encore intenable sur son côté droit, obligeait Cardinale à s'employer sur sa ligne. Ce choc très attendu entre les deux premiers du classement tenait toutes ses promesses.

L'ASM aime faire mal

Au retour des vestiaires, les filets tremblaient enfin. De la tête, Germain donnait l'avantage à l'ASM. Abandonné par sa défense, Cardinale ne pouvait rien faire (1-0, 47e). A l'heure de jeu, la maîtrise collective monégasque frappait encore. Mendy, pour Falcao cette fois, signait une deuxième passe décisive (2-0, 60e). Même à l'abri, les hommes de Leonardo Jardim continuaient de se projeter vers l'avant pour ajouter un troisième but. Et y parvenaient, Falcao s'offrant le doublé à l'issue d'un modèle de déplacement dans la surface adverse (3-0, 81e). Déjà le 100e but de la saison marqué par l'ASM toutes compétitions confondues. Incroyable.

En fin de partie, les protégés de Lucien Favre continuaient d'attaquer pour adoucir un peu la note mais Subasic brillait d'abord face à Pléa puis c'est le poteau qui s'opposait à la tentative d'Eysseric. Sûr derrière, efficace devant, et spectaculaire au milieu, Monaco, qui compte désormais 3 points d'avance sur Nice en tête du classement, fait un magnifique leader de notre championnat. Il faudra être fort pour aller chercher les Monégasques à présent.

La note du match : 8/10

Ce derby, disputé sur un rythme élevé du début à la fin, a été le choc que l'on attendait. Même à 2-0, les Monégasques n'ont pas arrêté de jouer, cherchant encore et encore à ajouter un autre but. C'est fort, captivant et donc passionnant.

Les buts

- Sur un bon centre de Mendy, Germain, seul dans les six mètres, n'a aucun mal à tromper Cardinale de la tête (1-0, 47e).

- Après un gros travail de Silva côté droit, Lemar décale à gauche Mendy qui centre parfaitement pour Falcao, lequel se jette au second poteau pour doubler la mise (2-0, 60e).

- Sur le côté gauche, Lemar combine avec Mendy avant de centrer pour Falcao dans la surface. Le Colombien, qui enrhume la charnière centrale niçoise sur un magistral appel contre-appel, reprend sans contrôle du gauche et trompe Cardinale (3-0, 81e).

Les NOTES des joueurs

Maxifoot a attribué une note (sur 10) commentée à chaque joueur.

L'homme du match : Bernardo Silva (8/10)

Il paraît que Manchester United était prêt à débourser 80 millions d'euros pour l'arracher à Monaco cet hiver. L'ASM a bien fait de le protéger. Toujours aussi génial sur son côté droit, Bernardo Silva a fait très mal aux Niçois. C'est très certainement le meilleur joueur de notre championnat à l'heure actuelle. Remplacé à la 88e minute par Nabil Dirar (non noté).

MONACO :

Danijel Subasic (6) : le portier monégasque s'est mis au niveau de ses partenaires. Peu sollicité, il réalise un arrêt énorme sur sa ligne en fin de rencontre sur une tête de Pléa. Sauvé par son poteau sur une tentative d'Eysseric ensuite. Pas malheureux.

Jemerson (7) : fidèle à ses habitudes, le Brésilien a été discret mais efficace en charnière centrale. Il a affiché beaucoup de maîtrise au côté du surpuissant Glik. Un placement souvent remarquable pour contrer les offensives adverses.

Benjamin Mendy (8) : après avoir réalisé quelques centres approximatifs en première période, le latéral gauche monégasque a réglé la mire après le repos, étant passeur décisif pour Germain et Falcao. Il est aussi dans le coup sur le troisième but des siens. Encore un gros volume de jeu dans son couloir. Infatigable.

Kamil Glik (7) : le Polonais, énorme dans les duels, a complètement éteint Balotelli au cours de cette rencontre. Dans les airs, il a notamment régné en maître. Une valeur sûre.

Djibril Sidibé (6) : moins en vue que Mendy au cours de ce match, l'international tricolore a néanmoins rendu une belle copie dans son couloir droit affichant encore un gros volume de jeu.

Fabinho (6) : le Brésilien a bien tenu sa partie dans l'entrejeu. Il a été important à la récupération face au milieu niçois, l'un des points forts de la formation de Lucien Favre.

Tiémoué Bakayoko (6) : lui aussi a été combatif au milieu. Un gros pressing pour harceler le porteur du ballon adverse.

Bernardo Silva (8) : lire le commentaire ci-dessus.

Thomas Lemar (7) : sur son côté gauche, l'ancien Caennais a encore brillé. Sa technique, largement au-dessus de la moyenne, a posé des problèmes à la défense niçoise. Il est passeur décisif pour Falcao en fin de rencontre.

Valère Germain (7) : précieux pour épauler ses milieux de terrain dans le travail défensif, l'ancien Niçois a été déterminant dans cette rencontre en ouvrant le score en début de seconde période sur la première occasion franche de l'ASM. Remplacé à la 77e minute par Joao Moutinho (non noté), venu se placer en soutien de Falcao pour consolider le milieu de terrain.

Falcao (8) : le Colombien n'a pas eu énormément de bons ballons à exploiter. Mais le premier d'entre eux, il le met au fond. Le second, il est à deux doigts d'en faire de même... Le troisième, de nouveau au fond des filets. Son deuxième but est un modèle pour tous les attaquants. Un vrai renard des surfaces. Remplacé à la 90e minute par Kylian Mbappé (non noté).

NICE :

Yoan Cardinale (5) : sale soirée pour le portier monégasque. Abandonné par sa défense, il ne peut rien sur les deux premiers buts monégasques. Un peu court sur le troisième mais difficile de lui en vouloir réellement.

Arnaud Souquet (3) : combatif en début de match, il a fini par sombrer en seconde période, les trois buts monégasques venant de son côté. Les montées incessantes de Mendy l'ont bien embêté.

Dalbert Henrique (5) : il n'a pas démérité dans son couloir gauche. Silva a brillé face à lui mais c'était bien souvent en repiquant dans l'axe.

Malang Sarr (5) : le jeune défenseur niçois réalise une première mi-temps intéressante. Sous pression après le repos, il fait les frais de la réorganisation tactique de son entraîneur. Remplacé à la 64e minute par Younes Belhanda (non noté), entré à un moment compliqué de la partie.

Dante (4) : le Brésilien n'a pas eu sa maîtrise habituelle derrière. Sur les trois buts monégasques, Germain puis Falcao sont trop seuls dans la surface à chaque fois.

Paul Baysse (4) : comme Dante, on peut lui reprocher d'avoir à chaque fois laissé un attaquant monégasque seul dans la surface.

Wylan Cyprien (4) : l'ancien Lensois est passé un peu à côté de son match. Trop discret dans un secteur déterminant du jeu.

Jean Michaël Seri (5) : de retour de la CAN, la sentinelle niçoise a encore couvert un terrain considérable au milieu. Il répond présent en première mi-temps avant d'abdiquer au retour des vestiaires.

Valentin Eysseric (6) : l'un des Niçois les plus dangereux. Il inquiète Subasic sur une volée de peu à côté en fin de première période avant de trouver le poteau en fin de rencontre. Pas verni.

Mario Balotelli (3) : la grosse déception de la rencontre. Bien pris par le duo Glik-Jemerson, l'Italien est passé à côté de son match, butant sans cesse sur la défense monégasque offensivement et renonçant très tôt à ses tâches défensives.

Alassane Pléa (6) : tranchant dans ses appels, l'ancien Lyonnais avait des jambes et s'en est bien servi en première période. En fin de rencontre, il peut marquer de la tête mais Subasic sort un arrêt formidable sur sa ligne.

MONACO 3-0 NICE (mi-tps: 0-0) - FRANCE - Ligue 1 / 23e journée

Stade : Stade Louis II. - Arbitre : B. Bastien



Buts : V. Germain (47e) Falcao (60e) Falcao (81e) pour MONACO

Avertissements : Jemerson (57e) , pour MONACO - J. Seri (13e) , pour NICE



MONACO : D. Subasic - Jemerson , K. Glik , D. Sidibé , B. Mendy - Fabinho , T. Bakayoko , Bernardo Silva (N. Dirar, 88e) , T. Lemar - Falcao (K. Mbappe Lottin, 90e) , V. Germain (João Moutinho, 77e)



NICE : Y. Cardinale - P. Baysse , Dante , M. Sarr (Y. Belhanda, 64e) - A. Souquet , W. Cyprien , J. Seri , Dalbert Henrique - A. Plea , M. Balotelli , V. Eysseric



