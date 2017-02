OM : piégés à Metz, les Marseillais accusent durement le coup Youcef Touaitia - Actu Ligue 1, Mise en ligne: le 04/02/2017 à 10h53 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Battu en fin de rencontre à Metz (0-1) vendredi soir en Ligue 1, l'Olympique de Marseille a manqué une énorme occasion de mettre la pression sur l'Olympique Lyonnais. Déçus par ce résultat négatif, les Phocéens n'ont pas mâché leurs mots à l'issue d'une partie pourtant maîtrisée. Les Marseillais avaient le masque à l'issue de la rencontre. Une faute d'Hiroki Sakai à l'entrée de la surface puis une erreur de placement de Yohann Pelé sur le coup franc de Yann Jouffre ont eu raison de l'Olympique de Marseille, vendredi soir à Metz (0-1), lors de la 23e journée de Ligue 1. A l'issue d'un match pourtant maîtrisé mais au cours duquel ils n'ont jamais réussi à trouver l'étincelle, les joueurs phocéens sont repartis de Moselle avec de sacrés maux de tête, seulement trois jours après une belle qualification pour les 8es de finale de la Coupe de France face à l'Olympique Lyonnais (2-1 ap). Cabella et Gomis ne se cachent pas Dépité par ce revers, Rémy Cabella a dressé un constat alarmant en zone mixte. «Je pense qu'on a fait le pire match de la saison pour l'instant, c'était un non match» , a regretté le milieu offensif. «Il n'y avait rien. On avait envie de faire quelque chose mais bon ça ne s'est pas vu. Il faudra se rattraper à domicile la semaine prochaine parce que c'est inadmissible de faire des matchs comme ça quand on a des ambitions.» Même son de cloche pour Bafétimbi Gomis, également marqué par ce faux-pas inattendu. «Cette défaite est plus dure à encaisser que celle face à Monaco qui joue le titre. Il nous reste du travail» , a soutenu le capitaine de l'OM. «Quand on gagne, c'est grâce à tout le monde, quand on perd, c'est la faute de tout le monde. Nous devons nous remettre en question et voir ce qui n'a pas été. (…) On n'a pas été bon ce soir, ne cherchons pas d'excuses avec le match de Coupe contre Lyon, avec la débauche d'énergie» , a continué l'attaquant. Garcia assume ses choix Pour cette rencontre, Rudi Garcia avait décidé de tenter un coup en laissant William Vainqueur, Dimitri Payet et Gomis sur le banc des remplaçants au coup d'envoi. Une tactique perdante que l'entraîneur assume. «Je n'ai pas de regret, il fallait faire attention à ne pas trop exposer certains joueurs. Ce ne sont pas des choix forts, certains avaient 120 minutes dans les jambes et on doit rejouer trois jours après alors qu'il y a des matchs prévus samedi et dimanche» , a avoué le tacticien en conférence de presse. «Mais on n'a pas d'excuse, les seuls responsables ce sont nous. On devait être meilleur pour au moins ramener un point» , a poursuivi l'ancien coach de l'AS Rome. Des choix d'autant plus discutables que son homologue messin, Philippe Hinschberger, a lui parfaitement réussi son coaching puisque deux de ses entrants, Ismaïla Sarr et Jouffre, sont à l'origine et à la conclusion du seul but de la partie. Visiblement, la chance avait décidé de tourner le dos à l'OM vendredi soir... Que pensez-vous des réactions marseillaises suite à ce revers à Metz ? N'hésitez pas à réagir dans la rubrique «commentaires» ci-dessous.





Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+ Un problème avec cet article ? Prévenez-nous en cliquant sur ce lien





Publiez un commentaire avec votre compte Facebook, Yahoo, Hotmail ou AOL AIDE REAGISSEZ : Communauté FACEBOOK Communauté DISQUS Pour signaler un abus, contactez moderation@maxifoot.fr



REAGISSEZ : Communauté FACEBOOK Communauté DISQUS