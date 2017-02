PSG : Matuidi, David Luiz... Les révélations sur le dernier été très agité de Kluivert Youcef Touaitia - Actu Ligue 1, Mise en ligne: le 03/02/2017 à 10h32 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Auteur d'un mercato d'hiver intéressant avec les arrivées de Julian Draxler et Gonçalo Guedes au Paris Saint-Germain, Patrick Kluivert avait connu un été mouvementé lors de son arrivée. En cause, la gestion très délicate des dossiers David Luiz et Blaise Matuidi, qui ont sensiblement fragilisé la position du directeur du football. Patrick Kluivert a connu des débuts agités avec le PSG. «Nous sommes contents de notre mercato. Draxler et Guedes sont de grands joueurs. (...) J'espère que les deux joueurs vont montrer toutes leurs qualités et apporter un plus à notre équipe». Au micro d'Eurosport, Patrick Kluivert n'a pas caché sa satisfaction suite aux investissements intéressants réalisés par le Paris Saint-Germain cet hiver avec Julian Draxler et Gonçalo Guedes. Mais le directeur du football n'avait pas ce large sourire quelques semaines après sa nomination en juillet dernier. En cause, deux dossiers très épineux lors de la dernière ligne droite du mercato estival. Matuidi, la brouille avec Raiola Le premier, celui de Blaise Matuidi (29 ans). Lié avec le club de la capitale jusqu'en juin 2018, le milieu de terrain n'a toujours pas rempilé malgré les propos du président Nasser Al-Khelaïfi allant dans ce sens en début de saison. Une prolongation qui tarde à survenir en raison des tensions qui persistent entre l'agent du joueur Mino Raiola et Kluivert. Selon L'Equipe, l'homme d'affaires néerlandais ne souhaite plus négocier avec son compatriote. En cause, un rendez-vous manqué par l'ancien attaquant, le jour du tirage au sort de la Ligue des Champions à Monaco, en août dernier, avec les dirigeants de la Juventus Turin, où l'international tricolore aurait pu s'engager. Depuis, Raiola refuse toujours de dialoguer avec le Batave et discute directement avec Al-Khelaïfi. De quoi mettre sérieusement en difficulté Kluivert, dont le rôle a longtemps semblé flou au cours des derniers mois. David Luiz, la requête inopinée Second dossier, celui de David Luiz (29 ans). Brillant avec Chelsea, le défenseur central a quitté Paris dans les dernières heures du mercato estival contre un joli chèque de 40 millions d'euros. L'Equipe, qui cite un proche de Kluivert, nous informe que le départ du Brésilien était inéluctable. «Il n'avait pas le choix. David Luiz lui a mis le couteau sous la gorge», a révélé un membre de l'entourage du Néerlandais. Pour quelle raison ? Tout simplement car l'international auriverde sentait que sa place de titulaire chez le champion de France, était en grand danger. En effet, l'entraîneur Unai Emery n'avait pas caché son intention de compter sur Marquinhos pour l'exercice en cours. Hasard ou coïncidence, le retour de l'ancien Romain en France après des Jeux Olympiques réussis à Rio de Janeiro s'est effectué quelques jours avant le déplacement à Monaco (1-3). Un match au cours duquel l'actuel Blue avait complètement sombré, provoquant le penalty sur le deuxième but asémiste, avant d'être remplacé peu après l'heure de jeu par Thomas Meunier. Un changement mal vécu par Luiz, qui s'est empressé de réclamer son transfert à Kluivert le lendemain. Un été compliqué donc, pour l'ex-Oranje, qui a eu besoin de temps pour remonter la pente. En attendant de faire mieux dans les mois à venir. Selon vous, Patrick Kluivert a-t-il réussi son mercato hivernal ? Aurait-il pu mieux gérer la fin du mercato d'été du PSG ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...





