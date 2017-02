PSG : cette fois-ci, c'est la bonne pour Pastore ?

Absent depuis le mois de novembre, Javier Pastore a effectué son grand retour face à Rennes (4-0), mercredi soir en Coupe de France. Une bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain à l'approche du 8e de finale aller de la Ligue des Champions face au FC Barcelone.

Pastore est enfin de retour avec le PSG.

En s'engageant avec le Paris Saint-Germain, Unai Emery espérait rapidement mettre en place son fameux 4-2-3-1 au sein duquel Javier Pastore (27 ans) était promis au poste de meneur de jeu. Sauf qu'après une belle préparation estivale, l'Argentin s'est blessé à de nombreuses reprises, traversant le début de saison tel un fantôme.

Une absence de taille combinée à deux passages à vide du club de la capitale qui ont obligé le coach basque à revenir au 4-3-3 classique de Laurent Blanc. Sauf qu'El Flaco est de retour.

Emery se réjouit du retour de Pastore

Entré en cours de jeu face à Rennes (4-0) mercredi soir en Coupe de France, Pastore s'est rapidement distingué en rappelant qu'il avait un profil unique au sein du groupe francilien. Passes osées, vision de jeu, l'ancien Palermitain a montré en 21 minutes qu'il pouvait à lui seul changer le visage de son équipe. Sa passe décisive subtile pour Hatem Ben Arfa en toute fin de rencontre prouve à quel point l'Albiceleste peut avoir du flair.

«Il est à Paris depuis 5 ou 6 ans et c'est un très bon joueur. Il a des qualités différentes des autres joueurs sur le terrain. Il est très bien rentré, il a très bien joué sur tout le terrain avec le ballon, il ne l'a pas perdu, il a donné beaucoup d'options aux joueurs près de lui et il a fait beaucoup de lignes de passes pour faire progresser le ballon. C'est bon qu'il entre, qu'il joue des minutes, qu'il prenne de la confiance» , a assuré l'ex-tacticien du FC Séville.

Pastore fait l'unanimité

Un come-back réussi qui a forcément fait plaisir aux fans parisiens, heureux de revoir le numéro 10 du club retrouver les terrains. Sur les réseaux sociaux, la «Pastore-mania» a repris de plus belle pour la énième fois, et peut-être la bonne après de nombreuses périodes très difficiles pour le joueur, freiné depuis trop longtemps par des pépins physiques.

Même du côté des consultants, le milieu créateur fait l'unanimité. Pour Daniel Riolo, le salut du PSG ne passera que par le Sud-Américain. «On va noter l'entrée de Pastore. Il est revenu. C'est une sorte de messager du bonheur qu'on attend. On l'a vu, dans un match où il n'y avait plus beaucoup d'enjeu. On voit ses qualités. On se dit que s'il doit se passer quelque chose avec ce PSG, ça passera par lui» , a soutenu l'éditorialiste sur son blog. A un peu moins de deux semaines du 8e de finale aller de la Ligue des Champions face au FC Barcelone, Pastore sera-t-il le facteur X pour Paris ?

