Frank Lampard, un géant raccroche

Le milieu de terrain Frank Lampard a annoncé ce vendredi qu'il mettait un terme à sa carrière, à l'âge de 38 ans. Retour sur une carrière époustouflante.

Lampard restera une légende à Chelsea

C'est une page qui se tourne pour de nombreux amoureux du ballon rond. Ce 2 février 2017, Frank Lampard a annoncé sur son compte Instagram qu'il a décidé de mettre un terme à sa carrière. Âgé de 38 ans, l'Anglais raccroche un peu plus de deux mois après une autre légende outre-Manche : Steven Gerrard.

«Après 21 années incroyables, j'ai décidé que le moment était venu de mettre fin à ma carrière de footballeur professionnel, a écrit Lampard. J'ai reçu beaucoup d'offres très excitantes pour continuer ma carrière en Angleterre ou à l'étranger, mais je sens qu'à 38 ans il est temps pour moi de commencer un nouveau chapitre de ma vie.»

Des chiffres impressionnants

Lampard met ainsi un terme à une longue et belle carrière débutée en 1996 avec West Ham, avec un bref passage à Swansea. Mais c'est surtout à Chelsea que le natif de Londres a écrit son histoire entre 2001 et 2014. Avec les Blues, le milieu de terrain a marqué 211 buts en 648 matchs, faisant de lui le meilleur buteur de l'histoire du club. Et ce n'est pas son seul record...

Egalement passé par Manchester City (2014-2015), Lampard a trouvé le chemin des filets contre 39 clubs de Premier League au cours de sa carrière. Personne n'a fait mieux. Il a aussi inscrit au moins dix buts en championnat durant dix saisons consécutives. Une performance encore inégalée. Avec 102 passes décisives, il est le deuxième meilleur passeur de l'histoire de la Premier League derrière Ryan Giggs (162). Et il est le quatrième meilleur buteur de l'histoire du championnat anglais avec 177 réalisations.

Un superbe palmarès

Seuls Ryan Giggs (632) et Gareth Barry (615) ont disputé plus de matchs en Premier League que Lampard (609), dont le palmarès est étoffé avec treize titres majeurs : 1 Ligue des Champions (2012), 1 Ligue Europa (2013), 3 Championnats d'Angleterre (2005, 2006, 2010), 4 Coupes d'Angleterre (2007, 2009, 2010, 2012), 2 League Cups (2005, 2007) et 2 Community Shields (2005, 2009). Il terminera aussi deuxième du Ballon d'Or 2005 derrière Ronaldinho.

Une riche carrière conclue par un passage en Major League Soccer sous les couleurs du New York City FC entre 2015 et 2016. Et s'il avait hésité à poursuivre sa carrière, alors que Swansea et Crystal Palace étaient prêts à l'accueillir cet hiver, l'homme aux 106 sélections et 29 buts avec l'équipe d'Angleterre a donc décidé de tirer sa révérence. Goodbye Super Frankie !

