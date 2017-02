Tantôt génial, tantôt fébrile, ce Barça ne rassure pas - Débrief et NOTES des joueurs (Atletico 1-2 Barça)

Le FC Barcelone s'est difficilement imposé face à l'Atletico Madrid (2-1) ce mercredi soir, lors de la demi-finale aller de la Coupe du Roi. Exceptionnels en première période, les Blaugrana ont failli s'écrouler après la pause mais ont fait le plus dur avant la manche retour prévue dans six jours.

Suarez a inscrit un but génial en début de partie.

A un peu moins de deux semaines de son déplacement à Paris en Ligue des Champions, le FC Barcelone affrontait ce mercredi soir l'Atletico Madrid lors de la demi-finale aller de la Coupe du Roi. Après un premier acte énorme, les partenaires de Lionel Messi ne sont pas passés loin de la correctionnelle mais ont finalement réussi à l'emporter (2-1).

A six jours de la rencontre retour au Camp Nou, le champion d'Espagne a déjà fait le plus dur même s'il y a beaucoup à redire sur sa prestation globale.

Le slalom magique de Suarez

Bien entrés dans la partie, les Blaugrana ouvraient rapidement la marque grâce à un exploit personnel de Suarez qui mystifiait la défense centrale adverse avant de tromper Moya d'un subtil extérieur du pied droit (0-1, 7e). Un but génial ! En place, les Catalans subissaient délibérément et attendaient le bon moment pour partir en contre. Sur l'un d'entre eux, l'Uruguayen n'était pas loin du doublé mais son altruisme lui jouait un mauvais tour.

Messi, quel missile !

Incapables de se rapprocher du but de Cillessen, les Colchoneros manquaient complètement leur première demi-heure. Pire, Griezmann et les siens coulaient sur un coup de canon extraordinaire signé Messi (0-2, 34e). Sur une autre planète, Neymar, intenable, et ses partenaires, s'amusaient sur la pelouse de Vicente Calderon, complètement éteint devant l'humiliation subie par les locaux.

Griezmann relance la machine !

Ces derniers affichaient un visage bien plus reluisant au retour des vestiaires et réduisaient l'écart par Griezmann de la tête (1-2, 60e). Enfin réveillé, le Français butait sur un Cillessen très vigilant dans la foulée sur une tentative à bout portant. Méconnaissables, les Barcelonais ne proposaient plus rien et se laissaient dominer par des Madrilènes complètement déchaînés. Jusque-là fébrile, Moya réalisait une énorme parade sur un magnifique coup franc de Messi.

L'Atletico peut s'en mordre les doigts…

Toujours en vie, les Rojiblancos ont eu l'opportunité d'égaliser à deux reprises par Torres mais la réussite fuyait l'Espagnol ! Gameiro et Godin manquaient également leurs tentatives dans le temps additionnel alors que Mascherano aurait pu concéder un penalty évident pour une faute sur Koke. Le Barça a tremblé mais a fait le plus dur avant la manche retour mardi prochain !

La note du match : 6,5/10

Une première période à sens unique au cours de laquelle le Barça a régalé, écrasant son adversaire sans aucun problème. Après la pause, le match a été bien plus disputé avec des Colchoneros bien plus solides et agressifs. Une partie au cours de laquelle on ne s'est pas ennuyé même si on était loin du meilleur Atletico possible à part sur les cinq dernières minutes, complètement folles.

Les buts :

- sur une touche anodine dans le camp catalan, Mascherano est plus agressif et se jette dans les pieds de Griezmann. Le ballon arrive à Suarez qui met un coup de rein à Godin, mystifie Savic d'un grand pont, sème ses vis-à-vis avant de placer un subtil extérieur du pied devant Moya, battu (0-1, 7e).

- Sur le côté gauche, Neymar sert Messi dans l'axe. La Pulga transmet le ballon à Rakitic, positionné à droite de la surface, qui lui remet directement. L'Argentin, à l'entrée de la surface, se met sur son pied gauche et décoche une frappe exceptionnelle qui fracasse le poteau droit de Moya (0-2, 34e).

- Sur un coup franc lointain, Godin, seul au second poteau, remet le ballon de la tête dans la boite. Opportuniste, Griezmann devance Mascherano et Umtiti pour placer un coup de casque imparable sur la gauche de Cillessen (1-2, 60e).

Les NOTES des joueurs

Maxifoot a attribué une note (sur 10) commentée à chaque joueur.

L'homme du match : Luis Suarez (7,5/10)

Buteur à six reprises lors de ses six dernières sorties, l'Uruguayen est bouillant ! Auteur d'un but sublime en début de partie, il met les siens sur les bons rails. C'est également lui qui s'est arraché sur l'action qui mène au but de Messi en récupérant le ballon non loin du poteau de corner opposé. Même s'il a été moins en vue après la pause, il a fait mal quand il le fallait à ses adversaires.

ATL. MADRID :

FC BARCELONE :

