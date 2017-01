Journal des Transferts (18h) : Jesé quitte enfin le PSG, Lyon veut recaser Nkoulou, l'OM et l'OL sprintent pour Pépé... Pierre-Damien Lacourte - Journal Des Transferts, Mise en ligne: le 31/01/2017 à 17h58 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Jesé quitte enfin le PSG, Lyon veut recaser Nkoulou, l'OM et l'OL sprintent pour Pépé, Lille fait feu de tout bois, Bordeaux veut son défenseur, Ferri a tranché… Voici les gros dossiers mercato du jour à ne pas manquer. Découvrez aussi le Télégramme Foot Transfert, pour ne rien rater de l'actu de ces dernières 24h. Prêté par le PSG, Jesé a enfin rejoint Las Palmas. A quelques heures de la clôture du mercato hivernal, les clubs s'activent pour peaufiner leur effectif en vue de la seconde partie de saison. Du lundi au samedi à 18h, Maxifoot vous propose quotidiennement le best of des plus gros dossiers mercato et le résumé des principales informations de ces dernières 24 heures, avec les transferts officiels et les rumeurs méritant une attention particulière. Le TOP 5 des dossiers du jour qu'il ne fallait pas rater 1 – Jesé quitte enfin le PSG Attendu depuis de longues semaines, Jesé (23 ans) quitte enfin le Paris Saint-Germain. Comme prévu, l'attaquant espagnol a été prêté par les champions de France, qui ne comptaient plus sur lui, à Las Palmas, 11e de la Liga. La formation des Canaries a officialisé l'information ce mardi. Un vrai flop pour le PSG qui avait déboursé 25 millions d'euros pour l'arracher au Real Madrid l'été dernier et qui continuera à payer une partie de son salaire, estimé à près de 250.000 euros brut mensuels, durant son prêt. 2 – Lyon veut recaser Nkoulou L'Olympique Lyonnais est mal embarqué avec Nicolas Nkoulou (26 ans). Le Camerounais ne faisant plus partie des plans de Bruno Genesio, le club rhodanien tente de le recaser avant la clôture du mercato. L'OL pensait y parvenir avec Hull City, mais l'ancien Marseillais a refusé une proposition du club anglais, qui a fini par accueillir l'Italien de l'Inter Milan Andrea Ranocchia. L'heure fatidique approche et les Gones n'ont toujours pas trouvé preneur pour leur défenseur. 3 – L'OM et l'OL sprintent pour Pépé En quête d'un renfort offensif supplémentaire avant la clôture du mercato, l'Olympique de Marseille continue de travailler sur le dossier Nicolas Pépé (21 ans). Mais l'Olympique Lyonnais veut aussi l'attaquant ivoirien d'Angers. Tout comme Newcastle, prêt à signer un gros chèque. Les Magpies seraient en effet disposés à offrir 10 millions d'euros au SCO. De son côté, l'OL serait prêt à transférer le joueur dès cet hiver avant de le laisser terminer la saison en prêt à Angers. L'OM, de son côté, n'envisage pas cette option. 4 – Lille fait feu de tout bois Le LOSC fait feu de tout bois ce mardi, dernier jour du mercato hivernal. Les Dogues ont déjà annoncé quatre arrivées : l'attaquant néerlandais de l'Ajax Amsterdam Anwar El-Ghazi (21 ans), le défenseur paraguayen de Cerro Porteno Junior Alonso (23 ans), le milieu offensif de Monaco Farès Bahlouli (21 ans) et le défenseur brésilien d'Avai, Gabriel (19 ans). Une autre signature est encore attendue, celle du milieu de terrain brésilien de la Roma, Gerson (19 ans), qui devrait être prêté avec option d'achat. Par ailleurs, le jeune milieu offensif albanais du Skënderbeu Korçë, Agim Zeka (18 ans), a lui aussi signé mais d'abord pour renforcer l'équipe réserve dans un premier temps. 5 – L'OM boucle le dossier Sertic Comme l'avait laissé entendre Jocelyn Gourvennec lundi soir, Grégory Sertic (27 ans) quitte les Girondins de Bordeaux, où il ne lui restait plus que six mois de contrat, pour rejoindre l'Olympique de Marseille. Un transfert estimé à 1,5 million d'euros. Approché par des formations de Major League Soccer (Etats-Unis), par Villarreal et par le Werder Brême, où il semblait se diriger il y a quelques jours encore, Sertic a finalement choisi l'OM où Rudi Garcia le voulait pour renforcer sa charnière centrale, en difficulté depuis plusieurs matchs. 6 – Bordeaux veut son défenseur En quête d'un nouveau défenseur central suite au départ de Grégory Sertic, Bordeaux s'active avant la fermeture des portes. Le pensionnaire d'Hoffenheim Fabian Schär (25 ans) était la priorité des Girondins, mais le Suisse ne rejoindra pas Bordeaux, faute d'accord entre les deux clubs. Une autre piste mènerait au jeune joueur du FC Barcelone Marlon Santos (21 ans), qui pourrait débarquer en prêt. Par ailleurs, des discussions sont également menées avec le Zénith Saint-Pétersbourg pour le Serbe Vukasin Jovanovic (20 ans). 7 – Ferri a tranché Non retenu par son entraîneur Bruno Genesio lors de ce mercato hivernal, le milieu de terrain de l'Olympique Lyonnais Jordan Ferri (24 ans) avait été annoncé dans le viseur de Galatasaray et de la Fiorentina. Malgré des discussions avec le club turc, le Gone a décidé de poursuivre son aventure avec l'actuel 4e de Ligue 1. Pourtant peu utilisé actuellement à l'OL, Ferri n'a pas souhaité agir dans la précipitation et devrait donc attendre l'été prochain pour trouver un point de chute si son temps de jeu n'évolue pas à Lyon. 8 – Saint-Etienne se rabat sur Jorginho Suite au départ d'Anthony Mounier, jugé indésirable par les supporters et qui devrait finalement rebondir à l'Atalanta Bergame, l'AS Saint-Etienne s'apprête à accueillir Jorginho (21 ans). L'attaquant portugais d'Arouca (D1 portugaise) est arrivé dans le Forez hier lundi, et doit signer ce mardi un contrat de quatre ans et demi. L'opération est sur le point d'être bouclée, il ne reste que quelques détails à régler. Télégramme Foot Transfert - mis à jour le mardi 31 janvier à 18h C'est officiel : - Le latéral gauche brésilien de Flamengo, Jorge, a signé jusqu'en 2021 à Monaco.

- Le milieu lillois Younousse Sankharé a signé à Bordeaux pour un transfert estimé à 3 millions d'euros.

- Le gardien de Nice Mouez Hassen a été prêté à Southampton.

- Laissé libre par Lille, Mounir Obbadi a signé pour six mois à Nice.

- L'attaquant de Lille Ryan Mendes a signé trois ans et demi à Kayserispor en Turquie.

- Le latéral gauche du Club Africain Oussama Hadadi a signé à Dijon.

- Libéré par le Genoa, le latéral droit Issa Cissokho a signé six mois à Angers.

- L'attaquant belge du Standard de Liège Isaac Mbenza a rejoint Montpellier.

- Jean-Louis Gasset est le nouvel entraîneur de Montpellier.

- Le milieu offensif de Rennes Christian Brüls a été prêté à Eupen, en Belgique.

- L'attaquant nantais Fernando Aristeguieta a signé 18 mois au Nacional Madère, au Portugal.

- Metz a prêté son attaquant Habib Diallo à Brest. - Le milieu offensif français de Bologne Anthony Mounier a été prêté à l'Atalanta Bergame.

- Le Français Steven N'Zonzi a prolongé jusqu'en 2020 au FC Séville.

- L'attaquant argentin de l'OM, qui évoluait au Genoa depuis le début de la saison, Lucas Ocampos a été prêté au Milan AC.

- Libre, Emmanuel Adebayor a signé un an et demi à Basaksehir, en Turquie.

- Soucieux de quitter le CSKA Moscou où il était prêté, l'attaquant appartenant à Monaco Lacina Traoré a été prêté au Sporting Gijon.

- L'attaquant brésilien de Villarreal Alexandre Pato rejoint Tianjin Quanjian, en Chine.

- L'attaquant Demba Ba a été prêté par le Shanghai Shenhua au Besiktas. Le TOP des bruits de couloir qu'il ne fallait pas rater : En France : - L'attaquant du PSG Jean-Kévin Augustin ne veut toujours pas être prêté.

- Le défenseur français du FC Séville Adil Rami est actuellement à Paris, peut-être pour y rencontrer les dirigeants d'un club français.

- Le FC Barcelone suit toujours le Monégasque Bernardo Silva.

- Le milieu monégasque Adama Traoré devrait être prêté à Rio Ave, au Portugal.

- L'OM devrait enregistrer les départs de Romain Alessandrini, Karim Rekik et Aaron Leya Iseka.

- Bordeaux a renoncé à enrôler l'attaquant stéphanois Nolan Roux.

- Le milieu marseillais Zinedine Machach intéresse Guingamp, Angers et Dijon.

- Le défenseur portugais d'Arouca, Nuno Coelho, est attendu à Nantes.

- L'ailier tunisien du Club Africain Bassem Srarfi devrait signer à Nice.

- Hull City a offert 9 millions d'euros à Rennes pour le Polonais Kamil Grosicki.

- L'attaquant Habib Habibou devrait quitter Rennes pour Lens. A l'étranger : - Le défenseur français Mamadou Sakho pourrait quitter Liverpool pour Crystal Palace.

- Chelsea a tenté de s'offrir l'attaquant français Moussa Dembele mais le Celtic Glasgow s'y est opposé.

- Le défenseur de Chelsea Branislav Ivanovic devrait signer au Zénith Saint-Pétersbourg. A ce soir peu après minuit pour une nouvelle édition du Journal des Transferts, avec les toutes dernières infos. N'oubliez pas d'ici là de consulter les brèves du jour et le fil rouge mercato, complémentaires du JdT !





Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+ Un problème avec cet article ? Prévenez-nous en cliquant sur ce lien





Publiez un commentaire avec votre compte Facebook, Yahoo, Hotmail ou AOL AIDE REAGISSEZ : Communauté FACEBOOK Communauté DISQUS Pour signaler un abus, contactez moderation@maxifoot.fr



REAGISSEZ : Communauté FACEBOOK Communauté DISQUS