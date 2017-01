Transfert : Lyon s'active pour se débarrasser de l'indésirable Nkoulou...

Recruté l'été dernier pour remplacer Samuel Umtiti au sein de la défense de l'Olympique Lyonnais, Nicolas Nkoulou n'a pas réussi à s'imposer chez les Gones. Seulement six mois après son arrivée, le Camerounais se retrouve poussé vers la sortie par le club rhodanien.

Nicolas Nkoulou n'entre plus dans les plans de l'OL.

Depuis le 22 octobre dernier et une inquiétante défaite face à Guingamp (1-3) au Parc OL, le défenseur central Nicolas Nkoulou n'a plus été utilisé par l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais Bruno Genesio en Ligue 1.

Considéré comme une recrue phare l'été dernier et pourtant titulaire en début de saison avec Mapou Yanga-Mbiwa à la suite du départ de Samuel Umtiti, le Camerounais a enchaîné les performances décevantes, au point d'être dépassé dans la hiérarchie par les jeunes Mouctar Diakhaby et Emanuel Mammana. Au point même d'être poussé vers la sortie sur ce mercato d'hiver...

Lyon cherche à s'en débarrasser !

Car ces derniers jours, l'OL a activé ses réseaux pour tenter de trouver un nouveau point de chute à l'ancien Marseillais. N'entrant plus dans les plans de Genesio, Nkoulou a été ainsi proposé à plusieurs formations et Hull City s'est montré intéressé par ses services. Si Lyon est prêt à brader un élément recruté gratuitement il y a six mois, le joueur de 26 ans ne se montre pas favorable à l'idée de rejoindre l'actuel 19e de Premier League.

Si le défenseur a refusé une première proposition des Tigers, Lyon continue de travailler sur ce dossier en ce dernier jour du mercato d'hiver et espère toujours persuader Nkoulou de rejoindre Hull selon les informations du quotidien L'Equipe. Mais cette tâche s'annonce pratiquement impossible...

Un dossier (trop) compliqué...

En effet, un transfert avant la fermeture du marché en ce 31 janvier paraît peu probable. Tout d'abord, le natif de Yaoundé se trouve toujours à la CAN, au Gabon, avec sa sélection nationale et doit être pleinement concentré sur la demi-finale qu'il doit disputer jeudi face au Ghana. Un contexte qui est donc loin d'être idéal pour boucler un départ.

De plus, Nkoulou dispose d'un contrat jusqu'en juin 2020 avec l'actuel 4e de Ligue 1 et un départ ne serait absolument pas dans ses plans aussi peu de temps après son arrivée. Et encore moins pour une formation actuellement relégable en Premier League... Ce dossier pourrait donc traîner jusqu'à l'été prochain à Lyon.

Que pensez-vous du cas Nicolas Nkoulou à l'Olympique Lyonnais ?