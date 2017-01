Journal des Transferts : L'OM s'offre Payet, l'incroyable rebondissement pour Mounier, Hantz prend la porte... Damien Da Silva - Journal Des Transferts, Mise en ligne: le 30/01/2017 à 18h00 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: L'OM s'offre Payet, l'incroyable rebondissement pour Mounier, Hantz prend la porte, Sertic se rapproche de l'OM, Jesé file à Las Palmas... Voici le Top 5 des gros dossiers mercato du jour à ne pas manquer. Découvrez aussi le Télégramme Foot Transfert, pour ne rien rater de l'actu de ces dernières 24 heures. Dimitri Payet a enfin signé à l'Olympique de Marseille. Lors de ce mercato d'hiver, les clubs vont tenter de peaufiner leur effectif pour la seconde partie de la saison. Du lundi au samedi à 18h, Maxifoot vous propose quotidiennement le best of des plus gros dossiers mercato et le résumé des principales informations de ces dernières 24 heures, avec les transferts officiels et les rumeurs méritant une attention particulière. Pour voir toutes les informations classées par date ou par club, rendez-vous sur les tableaux mercato de Maxifoot. Le TOP 5 des dossiers du jour qu'il ne fallait pas rater 1. L'OM s'offre (enfin) Payet ! (officiel) Le feuilleton Dimitri Payet est terminé ! L'Olympique de Marseille et West Ham sont enfin parvenus à un accord pour le transfert du milieu offensif, estimé à 29,3 millions d'euros. Après la traditionnelle visite médicale, l'international français a signé un contrat de 4 ans et demi (avec une année supplémentaire en option) en faveur du club phocéen ce lundi. Présenté devant les médias, le Marseillais n'a pas caché sa joie. «Je suis très heureux de pouvoir revenir ici. C'est une maison que je connais bien. C'est que je voulais, a-t-il assuré. D'autres clubs étaient intéressés, mais mon choix était clair dès le début : je voulais revenir et faire partie de ce projet qui débute.» Figure de proue du projet de Frank McCourt, Payet va devoir désormais assumer ce statut sur le terrain. 2. Mounier va déjà repartir de Saint-Etienne... Incroyable ! Recruté en prêt cet hiver jusqu'au terme de la saison par l'AS Saint-Etienne, l'ailier de Bologne Anthony Mounier va déjà repartir ! Alors que les supporters des Verts avaient affiché leur mécontentement après l'arrivée de l'ancien Lyonnais, ces derniers ont réussi à convaincre les dirigeants stéphanois de mettre un terme à ce prêt selon les informations de Sky Sports Italia. C'est d'ailleurs pour cette raison que Mounier, pourtant qualifié, n'a pas joué avec l'ASSE ce dimanche face à Toulouse (3-0) en Ligue 1. Actuellement, Saint-Etienne et Bologne travaillent ensemble pour trouver un autre point de chute à l'élément offensif, qui pourrait rebondir à l'Atalanta. 3. Hantz prend la porte à Montpellier (officiel) La situation devenait bien trop compliquée pour Frédéric Hantz à Montpellier ! Après la nouvelle défaite subie par le MHSC à Marseille (1-5) vendredi, les dirigeants héraultais ont décidé de mettre à pied le technicien tricolore, ainsi que son adjoint Arnaud Cormier, d'après un communiqué officiel. Si Hantz paie ses récents mauvais résultats de son équipe, ce dernier a été aussi poussé vers la sortie en raison de ses relations conflictuelles avec le président Louis Nicollin. Désormais, deux anciens du club, Jean-Louis Gasset et Ghislain Printant, vont faire un état des lieux concernant la situation de l'actuel 15e de Ligue 1 afin de trouver une solution aux récents problèmes de l'équipe. Difficile de savoir si les deux hommes sont appelés à rester sur la durée sur le banc de Montpellier. 4. Sertic se rapproche de l'OM Nouveau rebondissement dans le dossier Grégory Sertic à l'Olympique de Marseille ! Présentée comme une piste très chaude vendredi, cette dernière avait été refroidie ce lundi par les quotidiens L'Equipe et La Provence. Et pourtant, selon les informations de RMC, le milieu de Bordeaux va bel et bien signer avec le club phocéen ! En effet, les deux formations auraient trouvé un accord pour le transfert du joueur, qui serait recruté pour évoluer en défense centrale. Toujours d'après la radio, Sertic sera attendu ce lundi soir à la Commanderie pour passer la traditionnelle visite médicale et parapher un contrat de 4 ans et demi. 5. Jesé file à Las Palmas Comme prévu, l'ailier du Paris Saint-Germain Jesé va bel et bien être prêté sur la seconde partie de la saison à Las Palmas. Sur les ondes de UD Radio, le président du club espagnol Miguel Ángel Ramírez a confirmé un accord avec le champion de France en titre. «L'opération Jesé est pratiquement terminée, il y a un accord total. L'intention c'est de le présenter demain après-midi au Stade devant tous les supporters. Il arrive ici en perdant beaucoup d'argent mais il a préféré défendre les couleurs de Las Palmas», a indiqué le dirigeant ibérique. Après avoir refusé d'être prêté à Middlesbrough, Jesé a réussi à convaincre les dirigeants parisiens de le laisser partir pour la formation de sa ville natale. Télégramme Foot Transfert - mis à jour le lundi 30 janvier à 18h00. C'est officiel : - L'ailier Firmin Mubele a signé un contrat de trois ans et demi avec Rennes.

- L'ailier Pedro Henrique quitte Rennes pour le PAOK Salonique. Le TOP des bruits de couloir qu'il ne fallait pas rater : En France : - Le directeur du football du Paris Saint-Germain Patrick Kluivert a annoncé la fin du mercato du club de la capitale dans le sens des arrivées.

- Le Paris Saint-Germain conserverait des contacts avec le latéral gauche de Wolfsbourg Ricardo Rodriguez.

- Prêté au FC Séville, le gardien du Paris Saint-Germain Salvatore Sirigu pourrait terminer la saison à Osasuna.

- L'ailier de l'Olympique de Marseille Romain Alessandrini va être vendu aux Los Angeles Galaxy pour 3 millions d'euros.

- Le défenseur central de l'Olympique de Marseille Karim Rekik pourrait quitter le club phocéen en cette fin de mercato.

- L'Olympique de Marseille converse un lien constant avec le gardien de Crystal Palace Steve Mandanda, dans l'optique d'un éventuel transfert l'été prochain.

- L'Olympique de Marseille penserait au défenseur central du FC Valence Aymen Abdennour pour l'été prochain.

- Le milieu de terrain de Lille Younousse Sankharé va rejoindre Bordeaux pour environ 3 millions d'euros.

- Lille devrait enregistrer en prêt l'arrivée du milieu de l'AS Roma Gerson Santos en prêt lors de la seconde partie de saison avec une option d'achat de 18 millions d'euros.

- L'attaquant de l'AS Saint-Etienne Nolan Roux devrait prendre la direction de Bordeaux.

- L'AS Saint-Etienne a refusé une offre de 8 millions d'euros de la part d'un club allemand pour le latéral droit Kévin Malcuit. À l'étranger : - Le FC Séville a tenté d'obtenir le prêt du milieu offensif Dimitri Payet avant son départ de West Ham vers l'Olympique de Marseille.

- Le défenseur central de Liverpool Mamadou Sakho a écarté un éventuel transfert à l'Olympique de Marseille.

- Le latéral gauche de Naples Faouzi Ghoulam serait la priorité du Real Madrid pour remplacer Fabio Coentrao.

- La Juventus Turin cible l'attaquant de Sassuolo Domenico Berardi.

- Manchester City s'intéresse au défenseur central de Burnley Michael Keane et pourrait proposer 25 millions d'euros.

- Tottenham prépare une offre de 10 millions d'euros pour l'ailier du Dynamo Kiev Andriy Yarmolenko.

- Southampton devrait enregistrer l'arrivée du gardien de l'OGC Nice Mouez Hassen. + Transferts : les tableaux mercato de Ligue 1 de Maxifoot. A demain 18h pour une nouvelle édition du Journal des Transferts. N'oubliez pas d'ici là de consulter les brèves du jour, complémentaires du JdT !





Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+ Un problème avec cet article ? Prévenez-nous en cliquant sur ce lien





Publiez un commentaire avec votre compte Facebook, Yahoo, Hotmail ou AOL AIDE REAGISSEZ : Communauté FACEBOOK Communauté DISQUS Pour signaler un abus, contactez moderation@maxifoot.fr



REAGISSEZ : Communauté FACEBOOK Communauté DISQUS