L'équipe type de L1 - 22e journée

Auteur d'un triplé contre Montpellier, le Marseillais Bafetimbi Gomis est élu joueur de la journée. Le Lillois Benzia, le Monégasque Fabinho, le Stéphanois Hamouma se sont aussi distingués à l'occasion de cette 22e journée de Ligue 1 et figurent au sein de l'équipe type de Maxifoot.

Auteur d'un triplé, Gomis a brillé avec l'OM

Après chaque journée de championnat, Maxifoot compose son équipe type. Le meilleur "onze" et sept remplaçants sont choisis selon leurs performances. Les titulaires récoltent trois points, les remplaçants reçoivent un point.

Remplaçants

12. Baptiste Reynet (Dijon)

13. Thomas Meunier (Paris-SG)

14. Florentin Pogba (St-Etienne)

15. William Vainqueur (Marseille)

16. Flavien Tait (Angers)

17. Florian Thauvin (Marseille)

18. Allan Saint-Maximin (Bastia)

En détails :

Le joueur de la journée : Bafetimbi Gomis (Marseille)

Le meilleur buteur en activité de la Ligue 1, c'est lui ! Dominateur dans son duel avec les défenseurs de Montpellier, il a très rapidement ouvert le score en prenant le meilleur sur Roussillon avant d'ajuster Pionnier. Ensuite, l'attaquant a profité d'un caviar de Cabella pour doubler la mise, avant de s'offrir un triplé en fin de match et ainsi devancer Zlatan Ibrahimovic (113 buts) avec 115 buts marqués en L1. Très actif, le Français aurait même pu inscrire deux autres réalisations avec deux parades de Pionnier face à lui...

Vincent Enyeama (Lille)

Le gardien lillois a été précieux dans la victoire des siens à Lyon (2-1). Auteurs de plusieurs parades importantes et sauvé à deux reprises par ses montants, le Nigérian a également été doublement décisif avant le but du break en plongeant à la base de son poteau pour repousser un tir de Cornet avant de dégager du pied devant Lacazette.

Arnaud Souquet (Nice)

Le latéral droit niçois monte en puissance au fil des matchs. D'abord sérieux défensivement dans son couloir en début de match, il a pris de plus en plus confiance au fil des minutes pour se porter vers l'avant. Résultat : des montées convaincantes et deux passes décisives pour Seri et Balotelli.

Rolando (Marseille)

Comme à son habitude, le Portugais a été combattif. Défensivement, il a répondu présent en étant tout de même moins déterminant à la récupération que Fanni. Puis offensivement, il a tiré son épingle du jeu avec ce but de la tête en devançant Pionnier. En fin de match, sans la main de Rémy, il aurait même pu s'offrir un doublé, mais il a tout de même obtenu un penalty.

Igor Lewczuk (Bordeaux)

Le défenseur central polonais a été très solide lors de la victoire de Bordeaux à Nancy. Costaud dans les duels aériens, il a également été tranchant dans ses interventions et toujours bien placé pour couper les transmissions adverses. Un match plein défensivement ! Et en plus, il a été très propre dans ses relances.

Benjamin Mendy (Monaco)

Le latéral gauche monégasque a livré une belle partie contre le PSG. Omniprésent sur son côté, il a multiplié les courses et les centres (14 !). Défensivement, Lucas n'a jamais réussi à prendre le dessus sur lui.

Romain Hamouma (Saint-Etienne)

L'ancien Caennais a une nouvelle fois été décisif en obtenant un penalty en début de match. Il a posé énormément de soucis à Jullien et Diop, qui ont eu du mal à le contenir. Preuve de son activité débordante, il pousse Amian à la faute et obtient un second penalty lors du second acte. Pas de but, pas de passe décisive, mais une présence capitale dans le onze stéphanois, transfiguré par son apport technique.

Fabinho (Monaco)

Un gros match de la part du milieu brésilien face au PSG ! Il a totalement éteint Matuidi dans cette rencontre et il a énormément pesé à la récupération avec 16 ballons gagnés. Si les milieux parisiens ont eu du mal ce soir, c'est en grande partie à cause de lui.

Pierre Lees-Melou (Dijon)

Passeur décisif sur le premier but dijonnais de Diony face à Lorient, le milieu relayeur a régalé par son habileté technique et sa combativité en Bretagne. De plus, il marque le troisième but des siens et offre la victoire au DFCO dans les arrêts de jeu. La première à l'extérieur cette saison.

Rémy Cabella (Marseille)

L'arrivée de Dimitri Payet a-t-il un impact sur le Phocéen ? Après sa performance ce vendredi, la question peut se poser... car il a été excellent ! A son avantage techniquement, il a été plutôt propre dans son jeu et a signé deux passes décisives de la tête pour Gomis. Dans le jeu, l'ancien Héraultais a été un gros problème pour son ex-équipe et aurait même pu marquer sans l'intervention de Pionnier face à lui.

Yassine Benzia (Lille)

L'attaquant lillois avait envie de briller face à son club formateur. Cinq tirs tentés, quatre cadrés et deux buts... De belles statistiques pour le Dogue qui aurait pu offrir une passe décisive à Bauthéac sans l'incroyable raté de son coéquipier. Défensivement, il a aussi réalisé un boulot énorme sur le côté gauche avec 12 ballons gagnés. Pas mal pour un attaquant.

Classement : Fabinho sur le podium...

1. Silva (Paris-SG) : 21 points

2. Glik (Monaco) : 19 points

3. Lacazette (Lyon) - Fabinho (Monaco) : 18 points

5. Sidibé (Monaco) : 17 points

6. Ricardo Pereira (Nice) : 16 points

7. Lemar , Silva (Monaco) : 14 points

9. Sabaly (Bordeaux) - Ruffier (St-Etienne) : 12 points

11. Diony (Dijon) - Fernando Marçal (Guingamp) - Sanson (Montpellier) - Dante , Cyprien (Nice) : 11 points

16. Falcao (Monaco) - Balotelli , Seri (Nice) - Verratti , Cavani , Kurzawa (Paris-SG) : 10 points

22. Lewczuk (Bordeaux) - Reynet (Dijon) - Valbuena , Gonalons (Lyon) - Rolando , Gomis (Marseille) - Mendy , Bakayoko (Monaco) : 9 points

30. Briand (Guingamp) - Thauvin (Marseille) - Touré (Monaco) - Belhanda (Nice) - Di María (Paris-SG) : 8 points

35. Saint-Maximin , Leca (Bastia) - Johnsson (Guingamp) - Boudebouz (Montpellier) - Malcuit (St-Etienne) : 7 points

40. Crivelli (Bastia) - Féret (Caen) - Lopes , Enyeama , Basa (Lille) - Darder , Tolisso (Lyon) - Cabella (Marseille) - Ninga (Montpellier) - Pedretti (Nancy) - Baysse (Nice) - Rabiot , Lucas , Maxwell , Trapp , Aurier (Paris-SG) - Jullien , Braithwaite , Toivonen (Toulouse) : 6 points

59. Santini , Rodelin (Caen) - Moukandjo (Lorient) - Rafael , Lopes , Fekir (Lyon) - Erdinç (Metz) - Germain (Monaco) - Pléa (Nice) - Ntep (Rennes) - Lafont (Toulouse) : 5 points

70. Michel , Traoré , Toko Ekambi , Thomas (Angers) - Abeid (Dijon) - Salibur (Guingamp) - Ghezzal (Lyon) - Lopez (Marseille) - Mbappe Lottin (Monaco) - Lasne (Montpellier) - Dupé , Riou (Nantes) - Sarr (Nice) - Meunier (Paris-SG) - Grosicki , Gnagnon (Rennes) - Pogba (St-Etienne) : 4 points

87. Diedhiou , Ndoye (Angers) - Coulibaly , Bengtsson (Bastia) - Kamano , Malcom , Carrasso , Laborde , Sertic (Bordeaux) - Yahia , Guilbert (Caen) - Bernard , Tavares , Lees Melou , Marié (Dijon) - Sorbon , Coco (Guingamp) - Sliti , Benzia , Sankhare , Corchia (Lille) - Cafú , Koffi , Lecomte , Le Goff (Lorient) - Diakhaby , Ferri , Mammana (Lyon) - Anguissa , Sakai (Marseille) - Vion , Falette , Diabaté , Jouffre (Metz) - Jemerson , Boschilia , Carrillo , Dirar (Monaco) - Pionnier , Hilton (Montpellier) - Cuffaut , Badila , N'Dy Assembé , Diarra (Nancy) - Lima (Nantes) - Eysseric , Souquet (Nice) - Kimpembe (Paris-SG) - Gourcuff , André , Baal (Rennes) - Hamouma , Moulin , Lacroix , Beric , Veretout (St-Etienne) - Diop , Trejo (Toulouse) : 3 points

145. Karamoh (Caen) - Chafik (Dijon) - Waris (Lorient) - Fanni , Vainqueur (Marseille) - Sala (Nantes) - Dalbert Henrique (Nice) : 2 points

152. Tait , Mangani (Angers) - Ménez , Prior (Bordeaux) - Lotiès , Sammaritano (Dijon) - Diallo (Guingamp) - Cabot (Lorient) - Yanga-Mbiwa (Lyon) - N'Jie , Hubocan (Marseille) - Bisevac , Didillon , Milán (Metz) - Roussillon , Skhiri (Montpellier) - Dia , Ait Bennasser (Nancy) - Gillet , Thomsen , Bammou (Nantes) - Cardinale (Nice) - Matuidi , Draxler , Krychowiak (Paris-SG) - Costil , Sio , Saïd , Danzé (Rennes) - Monnet-Paquet , Perrin (St-Etienne) - Durmaz (Toulouse) : 1 points

Classement par club : Monaco loin devant, Nice menace le PSG...

1. Monaco - 139 points

2. Paris-SG - 99 points

3. Nice - 90 points

4. Lyon - 77 points

5. Marseille - 48 points

6. St-Etienne, Dijon - 40 points

8. Bordeaux - 38 points

9. Guingamp - 37 points

10. Montpellier - 36 points

11. Toulouse, Lille - 30 points

13. Rennes, Bastia - 26 points

15. Angers, Caen - 24 points

17. Nancy, Metz, Lorient - 20 points

20. Nantes - 16 points

C'était l'équipe type de la 22e journée de Ligue 1. Rendez-vous dès dimanche prochain pour découvrir les meilleurs joueurs de la 23e journée !