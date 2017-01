Avant le derby, les Verts giflent Toulouse - Débrief et NOTES des joueurs (TFC 0-3 ASSE)

Solide et efficace, Saint-Etienne a corrigé Toulouse (3-0) ce dimanche, à l'occasion de la 22e journée de Ligue 1. Un succès très important pour les Verts, qui reprennent la 5e place à l'OM. De leur côté, les Pitchounes stagnent et chutent pour la quatrième fois consécutive en championnat.

Les Verts ont fait la loi à Toulouse.

Une semaine avant le derby contre l'Olympique Lyonnais, Saint-Etienne a fait le plein de confiance. Très sérieux, les Verts ont balayé Toulouse (3-0) ce dimanche, lors de la 22e levée de Ligue 1.

Un succès très précieux pour les protégés de Christophe Galtier, qui reprennent la 5e place à l'Olympique de Marseille et reviennent à quatre petites longueurs des Gones. En revanche, rien ne va plus pour les Violets, battus pour la quatrième fois de rang en championnat et toujours 10es avec quatre unités d'avance sur Bastia, 18e.

Lafont met Toulouse dans l'embarras

Dominateurs dans les premières minutes, les Pitchounes concédaient l'ouverture du score de Roux sur penalty après une sortie hasardeuse de Lafont devant Hamouma (0-1, 9e). Peu inspirés offensivement, les Violets passaient par les ailes pour tenter de revenir à la marque mais l'arrière-garde stéphanoise ne tremblait pas.

Malgré l'activité de Durmaz et Trejo, les hommes de Pascal Dupraz ne trouvaient pas la solution afin de fissurer le bloc adverse. Au contraire, Hamouma posait énormément de soucis aux défenseurs toulousains qui multipliaient les approximations sous la pression de l'ancien Caennais. Pendant ce temps-là, le public du Stadium s'agaçait et sifflait ses joueurs peu avant la pause devant la prestation assez terne que ces derniers proposaient.

Vingt minutes cauchemardesques pour le TFC

Cela ne s'arrangeait pas après la pause puisque Somalia écopait d'un carton rouge direct après une grosse semelle sur Veretout. Un coup du sort pour les locaux, qui coulaient définitivement sur un coup de tête de Monnet-Paquet, parfaitement servi par Pogba (0-2, 55e). Preuve que rien n'allait pour le TFC, Braithwaite touchait lui la barre de la tête avant qu'Amian ne commette l'irréparable sur Hamouma, qui obtenait un nouveau penalty transformé par Roux (0-3, 67e). Quel cauchemar pour Toulouse !

Au fond du trou, les pensionnaires du Stadium se montraient incapables de se rapprocher du but de Moulin. Pire, les Verts poursuivaient leur domination et n'étaient pas loin d'inscrire un quatrième but par Roux dans le dernier quart d'heure. Qu'importe pour l'ASSE, impériale aujourd'hui et qui grimpe au 5e rang du championnat avant un bouillant derby contre l'OL dans une semaine !

La note du match : 6/10

Un match engagé dans l'ensemble. Si les Stéphanois se sont montrés solides et assez offensifs, les Toulousains ont eux énormément déçu et ont manqué leur rendez-vous. Un match plutôt agréable à suivre globalement malgré le désavantage numérique pour les Violets qui les a définitivement plombé.

Les buts :

- Lancé en profondeur par Pogba, Hamouma échappe à la vigilance de Jullien avant de se faire faucher par Lafont. Roux ne tremble pas et transforme son penalty sur la droite du portier toulousain, qui a touché le ballon sur la tentative du Vert (0-1, 9e).

- Sur le côté gauche, Pogba adresse un centre exceptionnel au second poteau pour Monnet-Paquet. Le Stéphanois place un coup de tête parfait qui ne laisse aucune chance à Lafont (0-2, 55e).

- Amian manque totalement son dégagement et tire sur Hamouma, qu'il accroche dans la surface. Une fois de plus, Roux trompe Lafont sur sa droite sans aucun problème (0-3, 67e).

Les NOTES des joueurs

Maxifoot a attribué une note (sur 10) commentée à chaque joueur.

L'homme du match : Romain Hamouma (7,5/10)

L'ancien Caennais a une nouvelle fois été décisif en obtenant un penalty en début de match. Il a posé énormément de soucis à Jullien et Diop, qui ont eu du mal à le contenir. Preuve de son activité débordante, il pousse Amian à la faute et obtient un second penalty lors du second acte. Pas de but, pas de passe décisive, mais une présence capitale dans le onze stéphanois, transfiguré par son apport technique. Remplacé à la 82e minute par Bryan Dabo (non noté).

TOULOUSE :

Alban Lafont (3,5) : celui qui vient de fêter ses 18 ans a concédé un penalty évitable en tout début de partie. Il est battu sur le coup de tête de Monnet-Paquet, sur lequel il ne peut absolument rien faire. Une rencontre très compliquée.

Kelvin Adou (3,5) : un match très pauvre du latéral droit toulousain. Peu en vue offensivement, il a été bougé par Hamouma et Keyta qui ne lui ont pas rendu la vie facile. Surtout, il commet une erreur monumentale en accrochant l'ancien Caennais dans la surface, concédant un penalty stupide.

Christopher Jullien (4) : le défenseur central est très mal entré dans la partie puisqu'il est pris de vitesse par Hamouma sur le penalty concédé par Lafont. Il a réalisé quelques interventions intéressantes mais son positionnement sur certaines actions laissait franchement à désirer.

Issa Diop (4) : comme Jullien, l'international Espoirs a passé un match très compliqué. Souvent dépassé par la vitesse des attaquants stéphanois, le Toulousain a énormément déçu.

François Moubandje (4) : un match médiocre de la part du Suisse, qui n'a pas été inspiré offensivement. L'Helvète s'est fait très, très petit...

Alexis Blin (4,5) : malgré un bon travail dans la récupération, le Violet a été mangé dans l'impact par Veretout. Sa nervosité constante n'a rien arrangé.

Somália (3) : une première période quelconque avec un travail moyen à la récupération et de nombreuses approximations dans ses passes. A peine revenu sur le terrain après la pause, il écope d'un carton rouge direct pour une grosse semelle sur Veretout. Le début de la fin pour son équipe.

Jimmy Durmaz (4,5) : comme souvent, le Suédois a multiplié les courses dans son couloir. Mais aujourd'hui, l'efficacité et le coup de rein n'étaient pas au rendez-vous. Remplacé à la 69e minute par Pavle Ninkov (non noté).

Oscar Trejo (5) : le moins mauvais côté toulousain, avec quelques actions bien menées dont il a le secret. Mais il était bien trop seul pour espérer briller. Remplacé à la 75e minute par Jessy Pi (non noté).

Martin Braithwaite (3,5) : un coup de tête sur la barre après la pause, rien de plus. Le Danois a traversé le match comme une âme en peine.

Corentin Jean (4) : un match pénible pour le joueur prêté par Monaco, qui n'a jamais su se mettre en évidence pour mettre en danger la défense stéphanoise. Remplacé à la 62e minute par Ola Toivonen (non noté).

ST ETIENNE :

Jessy Moulin (5) : un match assez tranquille pour le remplaçant de Ruffier. Il est sauvé par sa barre sur une tête de Braithwaite mais globalement, il n'a pas eu grand-chose à réaliser.

Kevin Malcuit (6) : un match solide du latéral droit. Moins offensif qu'à l'accoutumée, il s'est montré très appliqué dans les duels. L'ancien Niortais est devenu une valeur sûre dans son couloir.

Kévin Théophile Catherine (6,5) : agressif dans les duels, l'ex-Rennais a fait le job en défense centrale. Il a parfaitement contenu un Braithwaite peu inspiré aujourd'hui.

Loïc Perrin (7) : un match très sérieux du capitaine stéphanois. Solide dans les duels aériens et au sol, il a été impérial du début à la fin. Une excellente prestation.

Florentin Pogba (7) : positionné dans le couloir gauche, le solide roc est à l'origine du penalty obtenu par Hamouma puisque c'est lui qui lance son partenaire en profondeur. En confiance, le frère de Paul a livré une sublime passe décisive pour Monnet-Paquet sur le deuxième but de son équipe. Un vrai bon match de la part du Guinéen !

Jordan Veretout (6,5) : rapidement averti, le joueur prêté par Aston Villa s'est accommodé de cet handicap. Il a réalisé un gros travail défensif dans l'entrejeu et n'a pas hésité à se projeter vers l'avant pour faire remonter le bloc. Remplacé à la 69e minute par Fabien Lemoine (non noté).

Ole Kristian Selnaes (6) : une prestation sobre du Norvégien, qui s'est contenté de faire le lien entre la défense et l'attaque sans trop se projeter.

Kevin Monnet-Paquet (7) : une belle partie de l'ailier stéphanois, qui a joué dans un rôle un peu plus axial aujourd'hui. Une grosse débauche d'énergie, de la justesse dans ses passes, un joli but de la tête, KMP a répondu présent !

Romain Hamouma (7,5) : lire commentaire ci-dessus.

Hamidou Keyta (6) : un match correct du jeune Vert. Pas forcément transcendant, il a fait le boulot dans le couloir gauche en effectuant un bon repli défensif. A noter quelques bons débordements après la pause. Remplacé à la 73e minute par Arnaud Nordin (non noté).

Nolan Roux (6,5) : aligné en pointe, l'attaquant a mis les siens sur orbite rapidement en transformant son penalty, puis en inscrivant un autre coup de pied de réparation après la pause. Du mouvement sur le front de l'attaque qui a fait du mal aux défenseurs toulousains.

TOULOUSE 0-3 ST ETIENNE (mi-tps: 0-1) - FRANCE - Ligue 1 / 22e journée

Stade : Stadium Municipal - Arbitre : B. Varela



Buts : - N. Roux (9e, pen.) K. Monnet-Paquet (55e) N. Roux (67e, pen.) pour ST ETIENNE

Avertissements : A. Lafont (9e) , M. Braithwaite (60e) , pour TOULOUSE - J. Veretout (12e) , K. Malcuit (26e) , N. Roux (51e) , K. Théophile Catherine (57e) , pour ST ETIENNE - Expulsions : Somália (47e) , pour TOULOUSE



TOULOUSE : A. Lafont - K. Adou , C. Jullien , I. Diop , F. Moubandje - A. Blin - Somália , J. Durmaz (P. Ninkov, 70e) - O. Trejo (J. Pi, 75e) - M. Braithwaite , C. Jean (O. Toivonen, 64e)



ST ETIENNE : J. Moulin - K. Théophile Catherine , L. Perrin , F. Pogba - K. Malcuit , J. Veretout (F. Lemoine, 69e) , O. Selnæs , K. Monnet-Paquet - R. Hamouma (B. Dabo, 82e) , H. Keyta (A. Nordin, 73e) - N. Roux



