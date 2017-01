Les Aiglons reprennent leur envol - Débrief et NOTES des joueurs (Nice 3-1 Guingamp)

Sans briller mais redoutablement efficace, Nice a remporté son premier match en 2017 avec une victoire à domicile contre Guingamp (3-1) ce dimanche à l'occasion de la 22e journée de Ligue 1. Le Gym reprend provisoirement le fauteuil de leader.

La joie des Niçois

Nice ne s'est peut-être pas encore totalement rassuré dans le jeu mais le soulagement est palpable. Incapables de gagner depuis le début de l'année 2017, les Niçois ont enfin engrangé un succès (3-1) ce dimanche à domicile contre une équipe de Guingamp qui n'a pas démérité. Bousculés, les Aiglons ont su se montrer réalistes pour l'emporter dans ce match comptant pour la 22e journée de Ligue 1.

Le joli but de Plea

Bougés dès l'entame de la rencontre par des Guingampais conquérants, les Niçois étaient tout heureux de voir le but de Salibur refusé, l'arbitre jugeant qu'il y avait eu faute sur Cardinale. Fébriles et peu inspirés dans leurs transmissions, les Aiglons parvenaient tout de même à prendre l'avantage au terme d'un superbe mouvement collectif conclu par Plea (1-0, 11e). Sans toujours dégager une grande sérénité, les Azuréens n'étaient plus trop inquiétés ensuite et creusaient l'écart peu avant la pause sur un tir contré de Seri (2-0 38e). Un réalisme payant pour le Gym.

Briand punit les Aiglons, Balotelli libère le Gym

En seconde période, les Niçois s'endormaient un peu et continuaient de prendre des risques en s'entêtant à relancer court derrière malgré le pressing adverse et l'imprécision des hommes de Lucien Fravre ce dimanche. Et c'est justement sur un nouveau ballon perdu à la relance que les Aiglons encaissaient un but de Briand (2-1, 63e). Une réduction du score méritée au vu de la bonne prestation de l'En Avant. Alors que Nice subissait dans ce second acte, Balotelli profitait d'un service parfait de Souquet pour tuer le suspense (3-1, 86e). Un succès qui permet à l'OGCN de prendre provisoirement la tête du classement en attendant le PSG-Monaco de ce soir (21h).

La note du match : 7/10

Un match plaisant dans une ambiance festive à l'Allianz Riviera. Les Guingampais étaient venus pour faire un résultat et n'ont jamais fermé le jeu alors que les Niçois n'ont pas toujours très bien joué mais ont été redoutables d'efficacité en offrant trois buts à leurs supporters.

Les buts :

- Touché dans l'axe, Plea profite d'un appel sur le côté droit et sert finalement Eysseric à l'entrée de la surface qui lui remet d'une jolie talonnade. L'attaquant niçois pénètre dans la surface, élimine Johnsson d'un crochet et pousse le ballon dans le but vide (1-0, 11e).

- Balotelli fait la différence plein axe et décale Souquet côté droit. Le défenseur niçois centre en retrait à l'entrée de la surface pour Seri qui contrôle et pénètre dans la surface pour armer une frappe contrée par Sorbon qui trompe Johnsson (2-0, 38e).

- Dante relance dans l'axe sur Seri qui perd le ballon face à Didot. Le milieu guingampais adresse un ballon piqué sur Briand dans la surface côté gauche et l'attaquant s'emmène le ballon de la poitrine et bat Cardinale du gauche (2-1, 63e).

- Trouvé par Koziello, Souquet élimine Marçal sur son contrôle, s'enfonce plein axe et sert Balotelli entre les deux défenseurs centraux. L'Italien ne tremble pas et gagne son duel face au gardien (3-1, 86e).

Les NOTES des joueurs

Maxifoot a attribué une note (sur 10) commentée à chaque joueur.

L'homme du match : Arnaud Souquet (7/10)

Le latéral droit niçois monte en puissance au fil des matchs. D'abord sérieux défensivement dans son couloir en début de match, il a pris de plus en plus confiance au fil des minutes pour se porter vers l'avant. Résultat : des montées convaincantes et deux passes décisives pour Seri et Balotelli.

NICE :

Yoan Cardinale (6,5) : le gardien niçois est heureux en début de match de voir l'arbitre annuler un but guingampais pour une faute peu évidente sur lui. Malgré cela, il a réalisé plusieurs arrêts importants dans cette rencontre.

Arnaud Souquet (7) : lire le commentaire ci-dessus.

Dante (5) : on l'a connu plus impliqué dans la relance. Le Brésilien s'est souvent contenté de jouer court latéralement et de laisser Sarr, pourtant peu en confiance dans ce domaine, et Cyprien assurer la relance. Défensivement, il reste solide malgré quelques interventions pas toujours très inspirées.

Malang Sarr (4) : il confirme ses difficultés actuelles dans la relance avec plusieurs ballons chauds perdus devant sa surface dont les Guingampais ont profité pour se procurer des opportunités. Des choix pas toujours judicieux dans ses interventions et un timing parfois approximatif. Il a peut-être besoin de souffler.

Dalbert Henrique (5) : match mitigé pour le latéral gauche. Quelques bonnes interventions défensives mais aussi des approximations. Il a eu du mal à faire des différences sur ses montées.

Vincent Koziello (6,5) : une grosse débauche d'énergie pour le milieu niçois qui retrouve peu à peu son meilleur niveau. Présent dans le pressing et intelligent dans ses passes. Il sert parfaitement Souquet sur le troisième but niçois.

Wylan Cyprien (6) : fébrile en début de match avec des passes et des contrôles ratés, il s'est repris au fil des minutes. Souvent placé entre les deux défenseurs centraux sur les phases de possession, il a distribué le jeu depuis l'arrière.

Jean Michaël Seri (5,5) : à peine de retour de la CAN, l'Ivoirien a retrouvé sa place dans le milieu de terrain niçois. Et les Aiglons en ont profité puisqu'il creuse l'écart en fin de première période en marquant le deuxième but niçois. Mais cela ne doit pas faire oublier son imprécision dans les transmissions dans ce match et ses 15 ballons perdus, dont l'un amène le but guingampais. Remplacé à la 78e par Paul Baysse (non noté).

Alassane Pléa (6,5) : fidèle à ses habitudes, l'attaquant niçois s'est dépensé sans compter pour multiplier les appels et effectuer de bons retours défensifs. Il est récompensé en ouvrant le score d'un très joli but. Moins en vue durant le second acte.

Mario Balotelli (6) : du bon et du moins bon chez l'Italien qui a fait du Balotelli. Souvent très bas en début de rencontre, il a eu du mal à faire des différences et n'a pas toujours fait les bons choix dans ses passes. Mais il lui suffit de quelques opportunités pour briller puisqu'il est impliqué sur le deuxième but niçois et marque le troisième pour assurer la victoire. Au final, il est décisif et c'est ce qu'on lui demande. Remplacé à la 90e+2 par Vincent Marcel (non noté).

Valentin Eysseric (6) : de retour de blessure, l'ancien Stéphanois a réalisé une bonne première période. Très juste dans ses transmissions, il a su orienter le jeu avec intelligence et combiner avec ses partenaires en une touche de balle, comme sur le but de Plea. En manque de condition physique, il a parfois manqué de lucidité dans le second acte. Remplacé à la 86e par Rémy Walter (non noté).

GUINGAMP :

Karl-Johan Johnsson (4) : un arrêt, trois buts encaissés... Le gardien guingampais n'a pas réussi à se montrer décisif dans ce match, même s'il est trompé par son défenseur sur le deuxième but niçois.

Jonathan Martins-Pereira (6) : le latéral droit guingampais a livré un match très sérieux dans son couloir. Il a su faire les gestes justes face à Balotelli et Dalbert notamment. Remplacé à la 83e par Sloan Privat (non noté).

Christophe Kerbrat (5) : fidèle à son habitude, il s'est bien battu dans les duels et n'a pas ménagé ses efforts. Il est battu sur la passe de Souquet sur le troisième but niçois.

Jeremy Sorbon (5,5) : malheureux, il dévie le ballon sur le but de Seri qui permet à Nice de faire le break. Dommage puisque sa prestation d'ensemble est plutôt bonne avec une bonne présence dans sa surface.

Fernando Marçal (4) : habituellement performant depuis le début de la saison, le latéral gauche a connu une partie plus compliquée. Le deuxième but niçois part de son côté, puis il se fait déposer par Souquet sur le troisième. Plus offensif en seconde période, il a adressé quelques bons centres mais cela n'a pas suffi.

Etienne Didot (5) : l'ancien Toulousain a touché beaucoup de ballons (82) pour orienter le jeu de son équipe, notamment en seconde période. Néanmoins, on l'a senti en difficulté dès que les Niçois accéléraient et il est dépassé sur le but de Seri.

Mathieu Bodmer (4) : une première prestation timide pour la recrue guingampaise. Aligné en position de meneur de jeu, l'ancien Niçois n'a jamais réellement pesé sur le jeu de son équipe. Il a besoin de retrouver du rythme. Remplacé à la 61e par Nill De Pauw (non noté).

Lucas Deaux (6,5) : l'ancien Nantais a été précieux à la récupération avec 21 ballons gagnés dans cette partie. Personne n'a fait mieux.

Yannis Salibur (5,5) : solide sur ses appuis, il a réalisé quelques débordements intéressants et se fait refuser un but en début de match. Remplacé à la 61e par Alexandre Mendy (non noté).

Jimmy Briand (7) : le capitaine guingampais n'a rien lâché dans cette rencontre. Son pressing a considérablement gêné la relance niçoise et il a été un véritable poison pour ses adversaires. Il est récompensé par un joli but, qui n'a pas suffi pour l'EAG.

Marcus Coco (6) : plutôt discret en première période, le jeune talent de l'En Avant a haussé son niveau de jeu après la pause. Il a fait étalage de ses qualités techniques pour faire des différences.

NICE 3-1 GUINGAMP (mi-tps: 2-0) - FRANCE - Ligue 1 / 22e journée

Stade : Allianz Riviera - Arbitre : J. Miguelgorry



Buts : A. Plea (11e) J. Seri (38e) M. Balotelli (87e) pour NICE - J. Briand (63e) pour GUINGAMP

Avertissements : V. Koziello (23e) , M. Sarr (75e) , pour NICE - Fernando Marçal (20e) , A. Mendy (84e) , J. Briand (88e) , pour GUINGAMP



NICE : Y. Cardinale - A. Souquet , Dante , M. Sarr , Dalbert Henrique - V. Koziello , W. Cyprien , J. Seri (P. Baysse, 78e) - A. Plea , M. Balotelli (V. Marcel, 90+3e) , V. Eysseric (R. Walter, 86e)



GUINGAMP : K. Johnsson - J. Martins-Pereira (S. Privat, 83e) , C. Kerbrat , J. Sorbon , Fernando Marçal - E. Didot , M. Bodmer (N. De Pauw, 61e) , L. Deaux - Y. Salibur (A. Mendy, 61e) , J. Briand , M. Coco



