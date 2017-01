PSG : son plus grand regret, son lien avec le club, Cavani, Motta... Ronaldinho se livre

Légende vivante du football mondial, Ronaldinho sera présent au Parc des Princes ce dimanche soir lors du choc entre le Paris Saint-Germain et Monaco, à l'occasion de la 22e journée de Ligue 1. L'occasion pour le Brésilien de revenir sur son histoire d'amour avec le club de la capitale.

Ronaldinho, toujours fou de Paris.

Quatorze ans après son départ pour le FC Barcelone, Ronaldinho va faire son grand retour au Parc des Princes. Toujours sans club, le Brésilien assistera ce dimanche soir (21h) au choc de la 22e journée de Ligue 1 opposant le Paris Saint-Germain à Monaco.

Une présence exceptionnelle pour un des joueurs les plus marquants de l'histoire de l'institution francilienne, toujours très attaché au champion de France, avec lequel il s'est fait un nom en Europe.

Le regret de Ronaldinho, le message aux fans

Malgré un court passage de deux années (2001-2003), le champion du monde 2002 a laissé une trace indélébile à Paris. Pourtant, le génial dribbleur garde un regret de son aventure dans la Ville Lumière. «J'ai vécu des moments formidables ici. Tous les souvenirs que j'ai à Paris sont géniaux. Mais oui, je regrette de ne pas avoir gagné de titre ici. Partout où je joue, je veux toujours tout gagner. Alors n'avoir rien gagné avec le PSG me rend triste» , a confié le Ballon d'Or 2005 au site Canal Supporters.

Pour autant, l'ex-international auriverde n'oublie pas ce qu'il a entrepris à Paris et espère, un jour, faire son retour au club. «Vous savez, je suis un fils du PSG. Pour le moment, je n'envisage pas de revenir, mais un jour, si on me le propose, pourquoi pas !» , a continué Ronaldinho. «Je garde un lien très fort avec le PSG, j'aime ce club alors oui, pourquoi pas. En tout cas, tous les supporters que je croise me le disent tout le temps : reviens à Paris, reviens ! Et ça me touche» , s'est ému le Sud-Américain.

Ronaldinho encense Cavani et Motta

Concernant le PSG actuel, le natif de Porto Alegre apprécie forcément les éléments qui composent l'effectif. Passeur de génie, «Ronnie» n'a pas caché son admiration pour Edinson Cavani (29 ans), meilleur buteur de Ligue 1 avec 20 réalisations, aux côtés duquel il aurait aimé évoluer. «Évidemment. C'est un grand joueur qui est doué pour marquer des buts. J'aurais bien aimé jouer avec lui» , a assuré l'homme de 36 ans pour le quotidien Le Parisien.

Autre joueur qui impressionne Ronaldinho, Thiago Motta (34 ans). Partenaire de l'Italien au FC Barcelone (2003-2007), l'ancien Milanais n'a pas hésité à encenser son ami. «J'ai joué de longues années avec Thiago Motta. C'est un des meilleurs joueurs du monde» , a concédé le milieu offensif à Téléfoot. Comme toujours, Ronaldinho n'a que des mots doux pour Paris et ce qui entoure le club. D'où sa cote de popularité sans limite dans le coeur des fans !

Que pensez-vous des propos de Ronaldinho ? Quelle place a le Brésilien dans l'histoire du PSG ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...