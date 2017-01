Journal des Transferts : dernière ligne droite pour Payet, Nkoulou indésirable, l'OM fixé pour Sertic, Jesé embête le PSG... Romain Rigaux - Journal Des Transferts, Mise en ligne: le 28/01/2017 à 18h00 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Dernière ligne droite pour Payet, Nkoulou indésirable, l'OM fixé pour Sertic, Jesé embête le PSG, Grenier trouve enfin preneur... Voici le Top 5 des gros dossiers mercato du jour à ne pas manquer. Découvrez aussi le Télégramme Foot Transfert, pour ne rien rater de l'actu de ces 24h. Payet pourrait signer à l'OM ce week-end Lors de ce mercato d'hiver, les clubs vont tenter de peaufiner leur effectif pour la deuxième partie de la saison. Du lundi au samedi à 18h, Maxifoot vous propose quotidiennement le best of des plus gros dossiers mercato et le résumé des principales informations de ces dernières 24 heures, avec les transferts officiels et les rumeurs méritant une attention particulière. En un clic, vous avez l'essentiel de ce que vous devez savoir sur le mercato ! Pour voir toutes les informations classées par date ou par club, rendez-vous sur les tableaux mercato de Maxifoot. Le TOP 5 des dossiers du jour qu'il ne fallait pas rater 1. Dernière ligne droite pour Payet ! L'arrivée de Dimitri Payet à l'Olympique de Marseille n'a jamais semblé aussi proche. Lassé par ce feuilleton, l'entraîneur de West Ham, Slaven Bilic, aurait demandé à ses dirigeants d'accepter la dernière proposition des Marseillais, alors que le remplaçant du Français, Robert Snodgrass, a signé vendredi pour 12 M€. Le quotidien Le Parisien évoque un accord pour un peu plus de 30 M€, alors que le Times est moins catégorique mais annonce une somme de 32 millions d'euros qui devrait convaincre définitivement les Hammers. L'opération pourrait se boucler ce week-end avec une éventuelle présentation de Payet à l'OM lundi ! 2. Nkoulou poussé dehors, mais... Actuellement à la CAN avec le Cameroun, le défenseur central Nicolas Nkoulou a connu une première partie de saison difficile avec l'Olympique Lyonnais. Relégué sur le banc par son entraîneur Bruno Génésio ces dernières semaines, l'ancien Marseillais n'entre plus dans les plans de son coach et les dirigeants rhodaniens tentent de s'en débarrasser en coulisses, d'après les informations du quotidien L'Equipe. Malgré une offre d'un club dont le nom n'a pas filtré, Nkoulou a repoussé cette proposition et n'a pas l'intention de répondre positivement aux sollicitations lors de ce mercato d'hiver alors que son contrat court jusqu'en juin 2020. 3. L'OM fixé pour Sertic Comme nous vous l'évoquions vendredi, l'Olympique de Marseille a trouvé un accord avec Grégory Sertic, en fin de contrat en juin à Bordeaux. Alors que les Girondins ont repoussé une première offre de 1,5 M€, le club aquitain réclame entre 2 et 3 M€. Si l'OM le veut vraiment, qu'ils fassent les efforts nécessaires», a prévenu le président des Girondins Jean-Louis Triaud pour la radio RMC. Sertic aurait déjà accepté un bail de 4 ans et demi et viendrait pour renforcer la défense. 4. Jesé embête le PSG... Le dossier Jesé pourrait devenir délicat à gérer pour le Paris Saint-Germain. Sur le départ cet hiver après une première partie de saison ratée, l'Espagnol intéresse grandement Middlesbrough, qui a trouvé un accord avec le club de la capitale pour le prêt de l'ailier jusqu'au terme de l'exercice, selon L'Equipe. Sauf que de son côté, l'ex-joueur du Real Madrid refuse de rejoindre la formation anglaise !

En effet, malgré plusieurs échanges avec l'entraîneur de l'actuel 16e de Premier League Aitor Karanka, Jesé a toujours l'intention de se relancer au sein du club de sa ville natale, Las Palmas. Un problème pour le PSG qui refuse l'offre de l'équipe espagnole en raison d'une prise en charge trop faible du salaire de l'international ibérique. 5. Grenier trouve enfin preneur L'arrivée du milieu de terrain de l'Olympique Lyonnais, Clément Grenier, à l'AS Rome est quasiment actée ! Alors que l'international français devrait être prêté jusqu'au terme de la saison avec une option d'achat fixée à 3,5 millions d'euros, ce dernier est arrivé à Rome vendredi soir et a déjà posé avec l'écharpe du club transalpin. Cette transaction doit être officialisée ce samedi après la traditionnelle visite médicale. Une bonne nouvelle pour le Gone qui ne jouait plus à Lyon et attendait avec impatience un nouveau point de chute pour se relancer. Télégramme Foot Transfert - mis à jour le samedi 28 janvier 2017 à 18h C'est officiel : - Le milieu offensif de Hull City, Robert Snodgrass, rejoint West Ham pour 12 M€.

- Le latéral gauche Joe Gomez a prolongé avec Liverpool. Le TOP des bruits de couloir qu'il ne fallait pas rater : En France - Le défenseur du PSG, Marquinhos, assure que les discussions pour une prolongation de son contrat (2019) ont débuté mais qu'il prendra son temps.

- Le jeune attaquant du PSG, Jean-Kévin Augustin, a refusé de rejoindre Saint-Etienne en prêt.

- L'OM a discuté pour l'attaquant du Milan AC, Gianluca Lapadula, et semblait prêt à payer 20 M€. Mais cette piste ne devrait pas aboutir.

- Le défenseur Karim Rekik pourrait quitter l'OM.

- Le milieu de Lyon, Jordan Ferri, est dans le viseur de Lille.

- L'attaquant de l'Ajax Amsterdam Anwar El-Ghazi devrait signer à Lille dans les prochaines heures pour 7M€ avec un contrat de 4 ans et demi. A l'étranger - Le gardien du FC Séville, Salvatore Sirigu, est visé par Chelsea comme doublure de Thibaut Courtois. L'Italien est actuellement prêté par le PSG.

- L'attaquant italien Sebastian Giovinco (Toronto) avoue avoir refusé le FC Barcelone l'été dernier. + Transferts : les tableaux mercato de Ligue 1 de Maxifoot. A lundi 18h pour une nouvelle édition du Journal des Transferts. N'oubliez pas d'ici là de consulter les brèves du jour, complémentaires du JdT !





