PSG : nouveau rebondissement pour Jesé !

Sur le départ lors de ce mercato d'hiver, l'ailier du Paris Saint-Germain Jesé a refusé d'être prêté à Middlesbrough malgré un accord entre les deux formations. De son côté, l'Espagnol veut absolument rejoindre Las Palmas...

Le dossier Jesé commence à devenir délicat pour le Paris Saint-Germain. Après les recrutements de Julian Draxler et Gonçalo Guedes, le club de la capitale doit se débarrasser lors de ce mercato d'hiver de l'Espagnol, dont le temps de jeu risquerait d'être encore plus réduit sur cette seconde partie de saison.

Recruté pour 25 millions d'euros en provenance du Real Madrid l'été dernier, l'ailier a accepté de partir en prêt... mais à ses propres conditions. Et celles-ci sont claires : ce prêt doit l'envoyer dans le club de sa ville natale, Las Palmas.

Un élément qui pose un gros problème dans le dossier du joueur de 23 ans ! Car selon les informations du quotidien L'Equipe, le champion de France en titre a trouvé un accord avec Middlesbrough pour le prêt de l'international ibérique jusqu'au terme de la saison. Mais pour l'instant, Jesé refuse cette option.

En effet, malgré plusieurs échanges avec l'entraîneur de l'actuel 16e de Premier League Aitor Karanka, l'attaquant a toujours l'intention de se relancer à Las Palmas. Un vrai souci pour le PSG, qui ne parvient pas à s'entendre avec la formation espagnole à cause de l'impossibilité pour cette dernière de prendre en charge la totalité du salaire du joueur, estimé à 400 000 euros par mois.

L'Espagnol veut faire craquer Paris...

Du coup, les discussions se poursuivent à l'approche de la fin de cette période des transferts. D'un côté, on retrouve Middlesbrough qui tente de convaincre Jesé par l'intermédiaire de son coach, qui a été l'adjoint de José Mourinho au Real Madrid et connait donc bien le Parisien. Puis de l'autre, on a l'Espagnol et Las Palmas, qui veulent faire céder le PSG. Pour le bien du joueur et du club de la capitale, une solution doit absolument être trouvée...

