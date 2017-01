Journal des Transferts : Payet à 1,1 million de l'OM, un accord surprise pour les Marseillais, Lille dans un sprint fou... Romain Rigaux - Journal Des Transferts, Mise en ligne: le 27/01/2017 à 18h00 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Payet à 1,1 million d'euros de l'OM, Sertic et Marseille sont d'accord, Lille dans un sprint fou, Grenier en route pour la Roma, Delort et Mounier de retour en L1... Voici le Top 5 des gros dossiers mercato du jour à ne pas manquer. Découvrez aussi le Télégramme Foot Transfert, pour ne rien rater de l'actu de ces 24h. L'OM et West Ham proches d'un accord pour Payet ? Lors de ce mercato d'hiver, les clubs vont tenter de peaufiner leur effectif pour la deuxième partie de la saison. Le TOP 5 des dossiers du jour qu'il ne fallait pas rater 1. Payet à 1,1 M€ de l'OM ? Ce vendredi, le Daily Mirror apporte des précisions concernant le désaccord entre l'Olympique de Marseille et West Ham sur le dossier Dimitri Payet. D'après le tabloïd, seulement 1,1 million d'euros séparent désormais les deux clubs. Si l'information reste à prendre avec des pincettes puisque de nombreux chiffres différents circulent ces derniers jours, le média britannique précise que la dernière offre de l'OM se chiffre à 25,7 millions d'euros, plus 3,5 millions de bonus. Soit un montant total de 29,2 millions d'euros. Cela confirme que ce transfert pourrait se boucler pour un montant d'environ 30 millions d'euros. De son côté, L'Equipe annonce que Marseille a décidé de temporiser en attendant les derniers jours du mercato pour faire craquer West Ham. Le quotidien sportif précise que les dirigeants olympiens se montrent très confiants et sont persuadés de pouvoir annoncer Payet avant la fermeture du marché des transferts mardi. Le joueur refuse de disputer un match avec les U23 pour ne pas se blesser et remettre en cause son transfert. 2. Marseille a convaincu Sertic ! En attendant un accord pour Payet, l'OM travaille en coulisses sur l'arrivée du Bordelais Grégory Sertic. Selon Sud-Ouest, le club phocéen s'est entendu avec le milieu défensif girondin, capable également de dépanner en défense centrale. C'est cette polyvalence qui séduirait Rudi Garcia. Le quotidien régional assure que Marseille a formulé une première offre de 1,5 million d'euros repoussée par les Marine et Blanc. Les Olympiens sont-ils prêts à proposer plus ? Sertic est en fin de contrat en juin prochain et a refusé de prolonger. Bordeaux ne pourra donc pas faire grimper très haut son prix. 3. Lille dans un sprint fou ! Les derniers jours du mercato s'annoncent très animés du côté de Lille. Selon L'Equipe, le conseiller sportif du nouveau propriétaire Gérard Lopez, Luis Campos, travaille activement sur l'arrivée de plusieurs recrues. Le Portugais détient une liste secrète établie par son réseau d'observateurs et souhaite recruter des jeunes joueurs à fort potentiel afin de réaliser des plus-values intéressantes. Jusqu'à présent, on parlait de trois ou quatre arrivées alors que Junior Alonso (Cerro Porteno) a déjà posé avec le maillot lillois et que le LOSC négocie pour Luiz Araujo (Sao Paulo), Anwar El-Ghazi (Ajax Amsterdam) et Gerson (AS Rome). Mais le quotidien sportif précise ce vendredi que ce chiffre pourrait grimper à six ou sept si le directeur général Marc Ingla parvient à boucler rapidement certains dossiers ! Lille va devoir passer à la vitesse supérieure alors que le mercato ferme mardi à minuit. 4. Grenier en route pour la Roma Le retrait de Nice sur le dossier Clément Grenier n'inspirait pas vraiment à l'optimisme pour le milieu offensif de l'Olympique Lyonnais. Mais le Gone avait visiblement une autre piste plus avancée. Selon Sky Italia, le Lyonnais est sur le point de rejoindre l'AS Rome en prêt ! Le média italien précise que Grenier est attendu ce vendredi soir dans la Ville éternelle pour passer sa visite médicale avant de signer son contrat. Ce prêt serait assorti d'une option d'achat de 3,5 millions d'euros. Un montant assez bas qui peut s'expliquer par une possible prise en charge de son salaire par les Giallorossi. 5. Delort et Mounier de retour en L1 La bonne affaire de Toulouse ! Les Tigres de Monterrey ont officialisé un accord avec le TFC pour le transfert de l'attaquant Andy Delort. Parti au Mexique l'été dernier, l'ancien Caennais n'a pas réussi à s'imposer et a choisi de venir se relancer dans la ville rose. Le Téfécé devrait débourser 6 millions d'euros pour ce transfert et le joueur de 25 ans doit signer ce vendredi un contrat de quatre ans. Un joli coup de la part de la formation de Pascal Dupraz qui récupère un avant-centre courtisé également par Saint-Etienne et Rennes cet hiver. De son côté, Anthony Mounier rejoint l'AS Saint-Etienne. Le club forézien annonce ce vendredi la signature de l'ailier de Bologne pour un prêt de six mois. Une option d'achat, dont le montant n'a pas été dévoilé, peut être levée en fin de saison. Parti en Italie en 2015, le joueur formé à l'OL tentera de se relancer avec les Verts, qui affichent des difficultés offensives cette saison avec 21 buts marqués en 21 matchs de championnat. Utilisé à seulement six reprises en Serie A depuis le début de l'exercice, l'ancien Montpelliérain peut-il dynamiser la ligne offensive stéphanoise ? Réponse au cours des prochaines semaines. Télégramme Foot Transfert - mis à jour le vendredi 27 janvier 2017 à 18h C'est officiel : - Flamengo a confirmé le transfert du latéral gauche Jorge à Monaco pour un transfert estimé entre 8 et 10 M€.

- L'ailier Anthony Mounier est prêté avec option d'achat par Bologne à Saint-Etienne.

- L'attaquant du Milan AC, Mbaye Niang, est prêté à Watford.

- Le milieu de terrain du Mamelodi Sundowns (D1 sud-africaine), Keagan Dolly, a signé à Montpellier jusqu'en 2021. Coût estimé du transfert : 1,8 M€. Le TOP des bruits de couloir qu'il ne fallait pas rater : En France - Le président de Las Palmas assure être «proche de boucler» la venue de l'attaquant du PSG, Jesé.

- Le salaire (3 M€ par an) du gardien Salvatore Sirigu, prêté par le PSG au FC Séville, a refroidi tous ses courtisans.

- L'OM a étudié la piste du défenseur central d'Hoffenheim, Fabian Schär, mais elle ne fait pas l'unanimité et ne devrait pas être creusée pour l'instant.

- Prêté par l'OM au Genoa, l'attaquant Lucas Ocampos pourrait rejoindre le Milan AC cet hiver.

- L'attaquant de Monaco, Radamel Falcao, assure avoir refusé trois fois des offres chinoises.

- Lyon ne devrait pas recruter le latéral gauche Ferland Mendy à cause de l'intransigeance du Havre, pas vendeur cet hiver. L'OL pourrait repasser à l'action l'été prochain.

- Lille a fait une nouvelle offre de 6,5 M€ pour l'attaquant de Sao Paulo, Luiz Araujo.

- L'avant-centre Junior Tallo, l'ailier Ryan Mendes et le milieu offensif Morgan Amalfitano pourraient quitter Lille cet hiver.

- Le latéral gauche de Bordeaux, Diego Contento, est annoncé proche de Sunderland.

- L'attaquant de Bournemouth, Lys Mousset, se rapproche de Montpellier. A l'étranger - Frustré par son temps de jeu, l'attaquant Alvaro Morata songe à un départ du Real Madrid l'été prochain.

- L'attaquant d'Antalyaspor, Samuel Eto'o, a démenti un départ vers l'Ankar Perm (Russie).

- Le latéral droit Branislav Ivanovic possède un bon de sortie pour quitter Chelsea cet hiver.

- Ciblé par Lyon cet hiver, l'ailier du KRC Genk, Leon Bailey, va rejoindre le Bayer Leverkusen. + Transferts : les tableaux mercato de Ligue 1 de Maxifoot. A demain 18h pour une nouvelle édition du Journal des Transferts. N'oubliez pas d'ici là de consulter les brèves du jour, complémentaires du JdT !





