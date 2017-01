OM : son choix, ses objectifs, les supporters, Diarra, Payet, Garcia... Le meilleur de la présentation d'Evra Youcef Touaitia - Actu Ligue 1, Mise en ligne: le 26/01/2017 à 21h28 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Débarqué à l'Olympique de Marseille mercredi soir, Patrice Evra a été officiellement présenté ce jeudi. Toujours aussi offensif, le latéral gauche a expliqué les raison de son choix, n'hésitant pas au passage à rappeler la grandeur de l'institution phocéenne dans son style si particulier. Evra a fait le show pour sa présentation. Patrice Evra (35 ans) est enfin un joueur de l'Olympique de Marseille. Courtisé par l'Olympique Lyonnais et de nombreux clubs en Premier League, l'international tricolore a quitté la Juventus Turin pour retrouver du temps jeu du côté du Vélodrome. Présenté ce jeudi à la presse, l'ancienne gloire de Manchester United a répondu franchement aux questions des journalistes. Retrouvez les meilleures phrases d'Evra. Pourquoi l'OM Forcément, le numéro 21 de l'OM a dû s'expliquer sur les raisons de son retour en France. «Dans la vie, il y a toujours des surprises. Je vis au jour le jour. Je ne pensais pas venir un jour à Marseille, mais quand l'occasion s'est présentée, je n'ai pas hésité» , a assuré l'ancien Turinois. «J'aime choisir des clubs qui ont une grande histoire. Le Vélodrome m'a toujours fait rêver. J'ai envie de goûter à cette folie. C'est une question de feeling. Je remercie les clubs qui se sont intéressés à moi, mais j'ai choisi Marseille. (…) Marseille, c'est la folie. Ça m'excite.» Ses objectifs Après avoir joué les premiers rôles en Premier League et en Serie A, Evra entend bien le faire également avec l'OM. Pour cela, le Bleu espère apporter son expérience aux plus jeunes afin d'atteindre les objectifs fixés. «J'ai envie de m'investir, de montrer l'exemple sur le terrain. Je ne veux pas vendre du rêve en disant des choses, mais j'ai vraiment envie de m'impliquer» , a assuré le néo-Olympien. «Il faut se concentrer sur la fin du championnat pour commencer sur de bonnes bases.» Evra flatte les fans Naturellement, le vétéran marseillais a transmis un message aux fans, assurant qu'ils méritaient le meilleur. «Les supporters marseillais méritent la Ligue des Champions» , a osé le joueur, qui a rappelé l'importance de bien finir la saison afin d'atteindre les sommets du football européen. «Il ne faut pas finir en roue libre le championnat. Il faut respecter le club et les supporters.» Diarra, Payet Longtemps annoncé sur le départ, Lassana Diarra pourrait finalement rester à Marseille. Le natif de Dakar n'a pas hésité à souligner l'importance du milieu de terrain dans le projet mis en place. «Lass c'est quelqu'un que je respecte, je tiens beaucoup à lui. Je ne suis pas le président, je ne suis pas l'entraîneur, mais je vais respecter la décision qu'il va prendre. Mais, si j'ai un joueur comme ça dans mon équipe, je sais que le projet de l'OM va s'accélérer. Je respecterai son choix, mais il serait le bienvenu dans ce projet.» Concernant Dimitri Payet, qui pourrait débarquer dans les prochains jours, Evra espère bien évidemment évoluer à ses côtés. «Je suis venu à Marseille, j'ai parlé avec les dirigeants, je n'ai pas demandé qui vient ou qui ne vient pas, tant mieux si Dimi vient, on se connaît on a joué ensemble en Équipe de France. Mais je ne suis pas dirigeant, je reste dans mon rôle de joueur de foot.» Garcia, Deschamps S'il assure rejoindre un club qu'il admire, la présence de Rudi Garcia n'est pas étrangère à sa venue. «Garcia ? On a parlé. On s'est rencontré plusieurs fois et ça s'est mal passé pour lui (rires). Le feeling a été immédiat avec Rudi. On parle la même langue» , a plaisanté Evra, évoquant au passage l'ancien coach phocéen, Didier Deschamps, qui l'a conseillé dans sa décision de signer à l'OM. «Marseille est un club qui tient à coeur à Deschamps. Il m'a dit que c'était un club pour moi.» Evra fait du Evra ! Que serait une conférence de presse d'Evra si celui-ci ne faisait pas du Evra ? Après avoir souligné la grandeur du club, l'ex-Monégasque a tout de même rappelé qu'il reste un grand joueur. «Evra quitte la Juve pour Marseille, c'est un message fort» , a-t-il soutenu, insistant sur le fait que l'OM est la raison de son retour dans l'Hexagone, lui qui a été interrogé sur l'équipe de France. «Pat est revenu en France pour l'OM, pas pour la Coupe du Monde» . En tout cas, «Pat» a réussi son coup de communication ! Qu'avez-vous pensé de la conférence de presse de Patrice Evra ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...





