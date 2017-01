Transfert : Guedes est Parisien (officiel)

Cette fois, c'est officiel : Gonçalo Guedes (20 ans) est un nouveau joueur du Paris Saint-Germain. L'attaquant portugais a signé ce mercredi soir chez les champions de France jusqu'en juin 2021.

Guedes a signé un contrat de quatre ans et demi à Paris.

Dans les tuyaux depuis plusieurs jours, le transfert de Gonçalo Guedes (20 ans) au Paris Saint-Germain est désormais officiel : l'attaquant portugais s'est engagé ce mercredi soir jusqu'en juin 2021 avec les champions de France. Montant estimé de l'opération : entre 25 et 30 millions d'euros.

"Je suis très heureux de rejoindre ce très grand club qu'est le Paris Saint-Germain, a réagi le nouveau numéro 15 du PSG sur le site officiel de la formation francilienne. Jouer ici avec des joueurs de très haut niveau va me permettre de progresser. Paris joue toujours pour gagner des titres, mon objectif est donc de gagner le plus de trophées possibles et que Paris triomphe encore. Je sais que mon compatriote Pauleta était un joueur très apprécié par les supporters parisiens. J'espère faire aussi bien et parvenir un jour à être autant apprécié que lui."

Une recrue qui s'inscrit dans le projet pour Al-Khelaïfi

"Nous sommes heureux d'accueillir Gonçalo Guedes et lui souhaitons la bienvenue au Paris Saint-Germain, a déclaré de son côté le président parisien Nasser Al-Khelaïfi. Gonçalo est un jeune talent européen qui s'inscrit parfaitement dans les ambitions de notre projet. Il était suivi depuis plusieurs années par de nombreux clubs européens et a fait le choix fort de signer au Paris Saint-Germain. Gonçalo va prolonger le lien étroit qui nous unit depuis longtemps avec nos nombreux fans portugais de la région parisienne et je suis sûr que tous nos supporters apprécieront ses qualités techniques autant que son état d'esprit."

Capable d'évoluer sur tous les fronts de l'attaque, Guedes va venir compléter dans un premier temps l'armada offensive d'Unai Emery. D'abord utilisé dans un rôle de joker de luxe, le Portugais devra probablement attendre un peu avant d'espérer s'imposer au sein de sa nouvelle équipe.

