PSG : Cavani rejoint Pauleta et fait taire les derniers sceptiques ! Youcef Touaitia - Actu Ligue 1, Mise en ligne: le 25/01/2017 à 12h36 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Double buteur contre Bordeaux (4-1) mardi soir en demi-finale de la Coupe de la Ligue, Edinson Cavani a rejoint Pedro Miguel Pauleta au deuxième rang des meilleurs réalisateurs de l'histoire du Paris Saint-Germain. Un titre symbolique pour l'Uruguayen, qui n'a jamais été épargné par les critiques depuis son arrivée dans la capitale. Cavani, la fine gâchette du PSG, a rejoint Pauleta au classement des meilleurs buteurs du club. Zlatan Ibrahimovic parti pour Manchester United à l'issue de son contrat en juin dernier, l'heure d'Edinson Cavani (29 ans) a sonné au Paris Saint-Germain. Exilé sur les ailes trois saisons durant, l'Uruguayen évolue enfin à son poste préférentiel depuis le coup d'envoi de l'exercice. Et force est de constater que c'est une réussite. Cavani tient tête à Messi... et rejoint Pauleta ! En effet, El Matador affiche un bilan affolant de 28 réalisations en 27 parties toutes compétitions confondues. Des chiffres impressionnants pour le Sud-Américain qui trône en tête du classement des meilleurs buteurs en Europe à égalité avec Lionel Messi (FC Barcelone), les deux trouvant le chemin des filets toutes les 78 minutes. Preuve que Cavani est transfiguré, il a déjà marqué trois buts de plus que la saison passée et il n'est plus qu'à trois longueurs de son meilleur bilan à Paris datant de l'exercice 2014-2015 (31 buts). Déjà décisif à Nantes (2-0) samedi en Ligue 1, l'ancien Napolitain a de nouveau fait parler la poudre mardi soir contre Bordeaux (4-1) en demi-finale de la Coupe de la Ligue. Un doublé symbolique pour le natif de Salto, qui a rejoint Pedro Miguel Pauleta au deuxième rang des meilleurs artificiers du club avec 109 réalisations, à 47 unités d'Ibrahimovic, qui pointe en tête de ce classement avec 156 buts. Cavani fait taire ses détracteurs, mais... Une forme incroyable qui force le respect des spécialistes. Même l'un de ses plus grands détracteurs, Pierre Ménès, a revu son jugement après la belle première partie de saison du Parisien. «Vous savez que Cavani n'est pas ma tasse de thé, je le trouve toujours aussi pauvre dans le jeu. Mais il faut lui reconnaître une efficacité redoutable cette saison. Et qui plus est à une touche de balle. (...) C'est son style, c'est un buteur, il ne faut pas lui demander autre chose et surtout, c'est déjà beaucoup» , a reconnu le journaliste sur son blog. De son côté, Daniel Riolo ne comprend pas comment le goleador a pu être autant critiqué par le passé, osant la comparaison avec Marcelo Bielsa. «Comme pour Bielsa, on doit être le seul pays où cet homme est, par certains, considéré comme mauvais. C'est incroyable» , a pesté l'éditorialiste. Reste que pour Cavani, le plus dur est à venir. En effet, il lui faudra être le plus redoutable possible dès ce dimanche (21h) lors du choc de la 22e journée de Ligue 1 face à Monaco avant de se frotter au FC Barcelone lors des 8es de finale de la Ligue des Champions. Des rendez-vous cruciaux pour le numéro 9 du PSG, plus que jamais parti pour marquer l'histoire du club et fin prêt à chasser le record du géant Suédois dès la saison prochaine ! Selon vous, Cavani explosera-t-il le record d'Ibrahimovic ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...





