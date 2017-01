Bastia : les explications de Ciccolini après son coup de sang contre Balotelli

Victime de cris de singe lors de la rencontre entre Bastia et Nice (1-1) vendredi en Ligue 1, l'attaquant azuréen Mario Balotelli s'est accroché avec l'entraîneur corse François Ciccolini. Très remonté à l'égard de l'Italien, le Bastiais a expliqué les raisons de son dérapage verbal.

Ciccolini a mis les choses au clair après son dérapage avec Balotelli.

«Ferme ta gueule ! Tu ne respectes rien. Va te faire enc...! Tu crois que j'ai peur de toi ? Casse-toi ! Où tu te crois ici ?» . Des propos tenus par François Ciccolini à la mi-temps du match houleux entre Bastia et Nice (1-1) vendredi en Ligue 1, relayés par l'émission J+1 sur Canal Plus.

Quelques jours après ces attaques virulentes du coach corse à l'égard de Mario Balotelli (26 ans), remonté contre une partie des supporters bastiais qui ont hurlé des cris de singe dans les tribunes, on en sait plus sur cet accrochage.

Balotelli a insulté la mère de Ciccolini

Invité à s'exprimer sur les ondes de RMC, l'entraîneur du Sporting a expliqué les raisons de son énervement. «Moi, je conçois que Mario Balotelli soit très énervé, hors de lui, qu'il ait pété un câble parce que c'est normal» , a confié Ciccolini. «Si vous regardez les images, est-ce que c'est moi qui lui parle ou est-ce que c'est lui ? Il m'a parlé avant. S'il m'avait insulté, je n'aurais rien dit.»

«Mais il ne faut pas insulter ma mère, qui a 80 ans et n'a pas fait le métier dont parle monsieur Balotelli. Je suis un éducateur. Je me suis emporté, c'est vrai. Mais ma mère à 80 ans et elle n'est pas loin de mourir. Donc laissez-la tranquille parce que ça peut prendre d'autres proportions. C'est pour ça que je me suis énervé» , a assuré le Corse, visiblement touché par les propos d'un Balotelli furieux.

F. Ciccolini – «je n'aurais rien dû dire»

Pas au courant des provocations racistes des supporters locaux, Ciccolini assure que les deux événements n'ont rien à voir. «Moi, je dis 'où tu te crois ici ?', parce que ma mère, tu ne vas pas l'insulter, ni ici, ni ailleurs. C'est tout. Je ne parlais pas de l'affaire dans les tribunes pour la bonne raison que je ne la connaissais même pas» , a avoué l'homme de 54 ans

S'il en veut toujours à l'Aiglon, le natif de Cozzano regrette néanmoins de s'être emporté malgré son incompréhension. «Moi, je vais vous parler de votre mère et on verra quel droit de réserve vous allez avoir. Je n'aurais rien dû dire. Mais sur le coup, ça fait mal, très mal. Je comprends qu'il soit énervé. Mais pourquoi il me parle ? Je ne comprends pas pourquoi il me parle» . Reste à savoir si Ciccolini échappera à une sanction de la part de la Commission de discipline de la LFP.

