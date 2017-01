OM : Garcia, Sakai, Thauvin, Gomis, Lopez... C'est tendu entre Marseillais !

Après une belle série de quatre victoires consécutives, l'Olympique de Marseille a lourdement chuté en championnat face à deux poids lourds : Monaco (1-4) et Lyon (1-3). Ces deux défaites ont fait apparaître certaines tensions au sein du vestiaire olympien que seul un succès face à Montpellier vendredi apaisera.

Sale temps pour Hiroki Sakai...

Si après la claque reçue à domicile face à Monaco (1-4), Rudi Garcia avait surtout mis en avant l'arbitrage pour expliquer la défaite des siens, refusant un peu de voir la réalité en face, l'Olympique de Marseille n'avait plus vraiment d'excuse après la nouvelle défaite concédée à Lyon dimanche (1-3). Cette fois, les Phocéens se faisaient remonter les bretelles par leur entraîneur. Hiroki Sakai le premier.

Déjà critiqué publiquement après le match au Parc OL, le Japonais s'est fait secouer hier lundi en marge de l'entraînement, rapporte L'Equipe. Le latéral droit marseillais, fautif sur l'ouverture du score de Mathieu Valbuena, aura droit à plusieurs séances vidéo sur son placement défensif cette semaine.

Lopez a des reproches à faire à ses partenaires

Des tensions seraient également apparues, et ce dès la défaite face à Monaco, entre Bafetimbi Gomis et Florian Thauvin, le second reprochant au premier de trop râler sur le terrain et de contester un peu trop ses choix notamment. Par ailleurs, le jeune Maxime Lopez est lui aussi frustré par la situation. La révélation marseillaise aurait l'impression que ses partenaires cherchent un peu trop à briller individuellement en ce moment au détriment du collectif.

C'est la première - petite - tempête de l'ère Garcia. L'entraîneur olympien va devoir remettre les têtes à l'endroit cette semaine afin de mener les siens au succès contre Montpellier vendredi. En cas de nouvelle défaite, on pourra alors parler de première vraie crise. Et les tensions seront encore un peu plus fortes...

