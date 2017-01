Journal des Transferts : Guedes a choisi le PSG, l'OM proche d'un accord pour Payet, Dortmund chipe un buteur au Real... Romain Rigaux - Journal Des Transferts, Mise en ligne: le 23/01/2017 à 17h59 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Guedes a choisi le PSG, l'OM proche d'un accord pour Payet, Dortmund chipe un buteur au Real, une nouvelle piste défensive à Marseille, Guingamp s'offre Bodmer... Voici le Top 5 des gros dossiers mercato du jour à ne pas manquer. Découvrez aussi le Télégramme Foot Transfert, pour ne rien rater de l'actu de ces 24h. Guedes pourrait signer au PSG cet hiver Lors de ce mercato d'hiver, les clubs vont tenter de peaufiner leur effectif pour la deuxième partie de la saison. Le TOP 5 des dossiers du jour qu'il ne fallait pas rater 1. Guedes a choisi le PSG En concurrence avec Manchester United et Monaco, le Paris Saint-Germain est en passe de boucler l'arrivée de Gonçalo Guedes. Le média portugais Record annonçait ce lundi matin que l'ailier de Benfica avait choisi de rejoindre le champion de France. Une information confirmée par beIN Sports, détenue par le même propriétaire que le PSG et donc très fiable lorsque cela concerne le club de la capitale. «Tous les bons joueurs intéressent le PSG et Guedes en est un. C'est un joueur sur lequel on travaille et qui a la possibilité de signer» , a indiqué Unai Emery en conférence de presse. Le PSG pourrait débourser 30 millions d'euros pour boucler ce dossier dans les prochaines heures. Mais tant qu'aucun accord entre les deux clubs n'est annoncé, il convient de rester prudent. 2. L'OM proche d'un accord pour Payet Le feuilleton Dimitri Payet pourrait se terminer dans les prochaines heures. Selon le quotidien Le Parisien, l'Olympique de Marseille et West Ham sont proches d'un accord après la dernière offre marseillaise estimée à 30 millions d'euros. Alors que le milieu offensif français souhaite revenir à l'OM, les Hammers semblent avoir revu leurs exigences à la baisse après avoir demandé 35 millions d'euros pour lâcher le Réunionnais. De son côté, RMC confirme que les positions se sont sensiblement rapprochées alors que les négociations se poursuivaient ce lundi matin. En revanche, la radio explique que les Olympiens ont fait une quatrième offre après avoir proposé «seulement» 27 M€ la semaine dernière. Il ne faudra peut-être plus attendre très longtemps pour voir Payet signer à Marseille pour un montant proche de 30 M€. 3. Dortmund chipe un buteur au Real Tout semblait bouclé entre le Real Madrid et Alexander Isak. Alors que la presse espagnole annonçait l'arrivée du jeune attaquant suédois de l'AIK Solna dans la capitale l'été prochain pour un transfert de 10 M€ négocié cet hiver, c'est finalement le Borussia Dortmund qui a décroché la signature de la pépite scandinave de 17 ans, considérée comme le successeur de Zlatan Ibrahimovic au pays. Le montant de l'opération est estimé à 9 millions d'euros, plus des bonus. Auteur de 10 buts et 1 passe décisive en 24 matchs sous les couleurs de l'AIK Solna, Isak vient étoffer la liste des pépites recrutées par le BVB ces dernières années (Dembélé, Mor, Weigl, Pulisic). Le vrai projet Dortmund... 4. La piste Nagatomo à Marseille Confronté à des problèmes défensifs, l'Olympique de Marseille doit trouver un latéral gauche supplémentaire avant la fermeture du mercato hivernal. Rudi Garcia a rappelé en conférence de presse qu'une arrivée à ce poste est toujours désirée pour arrêter le bricolage avec Tomas Hubocan, Karim Rekik et Doria. Alors que les noms de Ricardo Rodriguez (Wolfsburg) et Patrice Evra (Juve) circulent ces derniers jours, Canal+ évoque la piste Yuto Nagatomo. D'après la chaine cryptée, l'OM aurait jeté son dévolu sur le défenseur japonais, peu utilisé à l'Inter Milan (7 matchs en Serie A cette saison). A Marseille, le Nerazzurro pourrait retrouver son compatriote Hiroki Sakai. Affaire à suivre... 5. Guingamp s'offre Bodmer Dans les tuyaux ces derniers jours, l'arrivée de Mathieu Bodmer à Guingamp est désormais officielle. Le club breton a obtenu la signature du défenseur et milieu de terrain de 34 ans pour les six prochains mois. Libre depuis son départ de Nice cet hiver, l'ancien Parisien avait reçu une offre du Standard de Liège ces derniers jours, mais il a finalement choisi de rejoindre l'En Avant, qui pourra compter sur cette recrue d'expérience pour poursuivre sa belle saison. L'EAG est actuellement 5e de Ligue 1. Télégramme Foot Transfert - mis à jour le lundi 23 janvier 2017 à 18h C'est officiel : - Libre depuis son départ de Nice, le défenseur et milieu Mathieu Bodmer a signé 6 mois à Guingamp.

- L'attaquant de l'AIK Solna, Alexander Isak, a signé à Dortmund pour un montant estimé à 9M€ plus des bonus.

- Officialisé puis démenti, le prêt de l'attaquant Gerard Deulofeu (Everton) au Milan AC est désormais bien bouclé.

- L'attaquant de Monaco, Corentin Jean, est prêté jusqu'à la fin de la saison à Toulouse.

- Le gardien d'Antalyaspor, Raïs M'Bolhi, a signé à Rennes pour un an et demi.

- Le milieu offensif Christian Pulisic a prolongé avec Dortmund jusqu'en 2020. Le TOP des bruits de couloir qu'il ne fallait pas rater : En France - Le Barça a encore supervisé le milieu de l'OM, Maxime Lopez, face à Lyon.

- Le jeune attaquant de Monaco, Kylian Mbappé, réaffirme sa volonté de rester sur le Rocher pour continuer à progresser avant de partir dans un plus grand club.

- L'attaquant Hervin Ongenda a confirmé son départ du PSG. Il doit signer au PEC Zwolle (Pays-Bas).

- Saint-Etienne a confirmé son intérêt pour l'attaquant des Tigres, Andy Delort.

- Rennes est proche de s'offrir l'ailier congolais d'Al Ahli, Firmin Ndombe Mubele.

- Montpellier songe au défenseur central du Slovan Liberec, Lukas Pokorny. A l'étranger - Le milieu offensif du FC Barcelone, Arda Turan, assure vouloir rester jusqu'au terme de son contrat en 2020.

- Le Real Madrid prépare une offre de 58 M€ pour le milieu de Tottenham, Dele Alli, en vue d'un transfert l'été prochain.

- Courtisé par l'OM, l'attaquant de Sassuolo, Grégoire Defrel, souhaite rejoindre l'AS Rome.

- L'attaquant de l'Inter Milan, Ivan Perisic, plaît à Chelsea, Liverpool et Manchester United. + Transferts : les tableaux mercato de Ligue 1 de Maxifoot. A demain 18h pour une nouvelle édition du Journal des Transferts. N'oubliez pas d'ici là de consulter les brèves du jour, complémentaires du JdT !





