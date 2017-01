L'équipe type de L1 - 21e journée (provisoire)

Auteur d'un doublé face à Marseille, le Lyonnais Alexandre Lacazette est le joueur de la journée. Ses coéquipiers Mathieu Valbuena et Maxime Gonalons, puis les Monégasques Boschilia et Fabinho notamment, se sont aussi distingués ce week-end et figurent au sein de la 21e édition de l'équipe type provisoire de Maxifoot.

Alexandre Lacazette a été excellent face à l'OM.

Comme lors des saisons passées, après chaque journée de championnat, Maxifoot compose son équipe type. Le meilleur "onze" et sept remplaçants sont choisis selon leurs performances. Les titulaires récoltent trois points, les remplaçants reçoivent un point.

A noter, une nouvelle édition de cette équipe type de la 21e journée, définitive cette fois, sera publiée après le match Caen-Nancy, reporté samedi en raison des conditions climatiques.

Remplaçants :

12. Jean-Louis Leca (Bastia)

13. Rafael (Lyon)

14. Marçal (Guingamp)

15. Tiémoué Bakayoko (Monaco)

16. Lucas (Paris)

17. Valère Germain (Monaco)

18. Edinson Cavani (Paris)

En détails :

Joueur de la journée : Alexandre Lacazette (Lyon)

Quel match pour l'avant-centre ! Omniprésent, il a effectué des efforts impressionnants, notamment dans son repli défensif, sans perdre de son activité en attaque avec des mouvements excellents. Dans tous les bons coups, il a été malheureusement en échec sur ses premières occasions, en étant dominé par Pelé ou repris in-extremis. Profitant d'un tacle malheureux de Sanson, il s'est présenté devant le portier de l'OM et a réalisé le break d'un tir placé... avant de s'offrir un doublé sur un nouveau cadeau de Marseille. Excellent.

Vincent Enyeama (Lille)

Si Lille est reparti de Dijon avec un point, c'est surtout grâce à lui ! Car si la défense du LOSC a été globalement solide, le portier nordiste a été infranchissable avec des parades sur une tête de Varrault, un tir de Diony et une frappe de Balmont. Impeccable dans les airs, il a été essentiel pour les Dogues.

Djibril Sidibé (Monaco)

Toujours très actif dans son couloir, le latéral droit n'a pas ménagé ses efforts. Dans l'ensemble, il n'a pas été en danger défensivement et a apporté sa contribution offensivement avec une passe décisive pour Germain. Un volume de jeu impressionnant.

Marko Basa (Lille)

Vincent Enyema a été d'une incroyable solidité dans sa cage, mais le défenseur central a également participé au nul du LOSC à Dijon. Malgré un coup reçu en première période, il a été agressif et présent dans les duels pour prendre régulièrement le dessus sur les attaquants dijonnais.

Dante (Nice)

Mis sous pression en début de match par Diallo, le Brésilien a souvent bien rattrapé les erreurs de ses partenaires. Le patron de la défense niçoise a pris les choses en main pour ramener de l'ordre ensuite et a repoussé plusieurs situations dangereuses des Corses.

Benjamin Mendy (Monaco)

Après sa longue suspension, le latéral gauche avait clairement envie de se rattraper ! Jamais inquiété défensivement, il s'est régalé offensivement avec des montées tranchantes et des centres de qualité. L'ancien Marseillais a été notamment impliqué sur l'ouverture du score avec son centre pour Falcao.

Mathieu Valbuena (Lyon)

Par respect pour son ancien club, l'ex-Marseillais n'a pas célébré son but... mais il a fait terriblement mal aux Phocéens ! En grande forme, il a fait vivre un enfer à Sakai par sa vivacité et a été logiquement récompensé par ce magnifique but d'une frappe enroulée sur le côté. Dans le jeu, il a été à son avantage malgré un léger déchet.

Maxime Gonalons (Lyon)

Une performance convaincante pour le capitaine de l'OL dans l'entrejeu. Très actif à la récupération, il a coupé de nombreuses passes des Marseillais et a été propre dans ses relances. Solide et sérieux avec une activité très importante sur le terrain.

Fabinho (Monaco)

Que dire du Brésilien ? Formant un duo magnifique avec Bakayoko, l'ex-latéral droit était tout simplement partout sur le terrain ce dimanche ! Précieux avec de nombreuses récupérations hautes, il a permis à ses partenaires d'obtenir plusieurs occasions, avec notamment son implication sur la réalisation de Germain. Très fort.

Boschilia (Monaco)

Préféré à Lemar, le Brésilien n'a pas déçu ! Dans tous les bons coups lors de cette rencontre, il a été récompensé de ses efforts avec un doublé en première période. Sur le reste de la rencontre, le milieu a été également intéressant dans le jeu, avec notamment une qualité technique précieuse sur les coup-francs. Il a été le meilleur de l'ASM ce dimanche, c'est dire la qualité de l'effectif à la disposition de Leonardo Jardim.

Cheick Diabaté (FC Metz)

Quel retour fracassant pour l'attaquant ! Prêté par Osmanlispor, l'ancien Bordelais a réalisé une superbe performance en inscrivant un doublé face à Montpellier pour ses grands débuts avec le FC Metz. Grâce à sa puissance physique, le buteur s'est imposé face aux défenseurs adverses et s'est montré réaliste dans la zone de vérité. Un vrai atout pour les Lorrains dans la course au maintien.

Classement : Lacazette revient fort !

1. Silva (Paris-SG) : 21 points

2. Glik (Monaco) : 19 points

3. Lacazette (Lyon) : 18 points

4. Sidibé (Monaco) : 17 points

5. Ricardo Pereira (Nice) : 16 points

6. Fabinho (Monaco) : 15 points

7. Silva , Lemar (Monaco) : 14 points

9. Sabaly (Bordeaux) - Ruffier (St-Etienne) : 12 points

11. Diony (Dijon) - Fernando Marçal (Guingamp) - Sanson (Montpellier) - Cyprien , Dante (Nice) : 11 points

16. Falcao (Monaco) - Balotelli , Seri (Nice) - Verratti , Kurzawa , Cavani (Paris-SG) : 10 points

22. Gonalons , Valbuena (Lyon) - Bakayoko (Monaco) : 9 points

25. Reynet (Dijon) - Briand (Guingamp) - Touré (Monaco) - Belhanda (Nice) - Di María (Paris-SG) : 8 points

30. Leca (Bastia) - Johnsson (Guingamp) - Thauvin (Marseille) - Boudebouz (Montpellier) - Malcuit (St-Etienne) : 7 points

35. Saint-Maximin , Crivelli (Bastia) - Lewczuk (Bordeaux) - Féret (Caen) - Lopes , Basa (Lille) - Darder , Tolisso (Lyon) - Gomis , Rolando (Marseille) - Mendy (Monaco) - Ninga (Montpellier) - Pedretti (Nancy) - Baysse (Nice) - Aurier , Rabiot , Lucas , Trapp , Maxwell (Paris-SG) - Jullien , Toivonen , Braithwaite (Toulouse) : 6 points

57. Santini , Rodelin (Caen) - Moukandjo (Lorient) - Rafael , Fekir , Lopes (Lyon) - Erdinç (Metz) - Germain (Monaco) - Pléa (Nice) - Ntep (Rennes) - Lafont (Toulouse) : 5 points

68. Michel , Traoré , Toko Ekambi , Thomas (Angers) - Abeid (Dijon) - Salibur (Guingamp) - Ghezzal (Lyon) - Lopez (Marseille) - Mbappe Lottin (Monaco) - Lasne (Montpellier) - Dupé , Riou (Nantes) - Sarr (Nice) - Grosicki , Gnagnon (Rennes) : 4 points

83. Ndoye , Diedhiou (Angers) - Coulibaly , Bengtsson (Bastia) - Kamano , Sertic , Carrasso , Laborde , Malcom (Bordeaux) - Guilbert , Yahia (Caen) - Bernard , Tavares , Marié (Dijon) - Coco , Sorbon (Guingamp) - Corchia , Sankhare , Enyeama , Sliti (Lille) - Koffi , Cafú , Lecomte , Le Goff (Lorient) - Ferri , Diakhaby , Mammana (Lyon) - Anguissa , Cabella , Sakai (Marseille) - Vion , Diabaté , Jouffre , Falette (Metz) - Jemerson , Boschilia , Dirar , Carrillo (Monaco) - Hilton , Pionnier (Montpellier) - Cuffaut , Badila , N'Dy Assembé , Diarra (Nancy) - Lima (Nantes) - Eysseric (Nice) - Meunier , Kimpembe (Paris-SG) - Gourcuff , André , Baal (Rennes) - Veretout , Moulin , Pogba , Lacroix , Beric (St-Etienne) - Diop , Trejo (Toulouse) : 3 points

141. Karamoh (Caen) - Chafik (Dijon) - Waris (Lorient) - Fanni (Marseille) - Sala (Nantes) - Dalbert Henrique (Nice) : 2 points

147. Mangani (Angers) - Ménez , Prior (Bordeaux) - Lotiès , Sammaritano (Dijon) - Diallo (Guingamp) - Cabot (Lorient) - Yanga-Mbiwa (Lyon) - N'Jie , Vainqueur , Hubocan (Marseille) - Bisevac , Milán , Didillon (Metz) - Roussillon , Skhiri (Montpellier) - Ait Bennasser , Dia (Nancy) - Gillet , Thomsen , Bammou (Nantes) - Cardinale (Nice) - Draxler , Matuidi , Krychowiak (Paris-SG) - Costil , Danzé , Sio , Saïd (Rennes) - Monnet-Paquet , Perrin (St-Etienne) - Durmaz (Toulouse) : 1 points

Classement par club : Monaco caracole en tête...

1. Monaco - 133 points

2. Paris-SG - 98 points

3. Nice - 87 points

4. Lyon - 77 points

5. Guingamp, Marseille - 37 points

7. St-Etienne, Montpellier, Dijon - 36 points

10. Bordeaux - 35 points

11. Toulouse - 30 points

12. Rennes - 26 points

13. Bastia - 25 points

14. Caen, Lille - 24 points

16. Angers - 23 points

17. Nancy, Metz, Lorient - 20 points

20. Nantes - 16 points

C'était l'équipe type provisoire de la 21e journée de Ligue 1. Rendez-vous dimanche pour découvrir l'équipe type de la 22e journée !