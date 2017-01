Nice : cris de singe à Bastia, honte... Balotelli demande si le racisme est légal en France

L'attaquant de l'OGC Nice, Mario Balotelli, a dénoncé des cris de singe à son encontre lors du match Bastia - Nice (1-1) vendredi soir. L'Italien s'est étonné de l'absence de réaction de la part des membres de la Ligue.

Balotelli dénonce des cris racistes à Bastia

La rencontre entre Bastia et Nice (1-1), vendredi en ouverture de la 21e journée de Ligue 1, était placée sous le signe d'une rivalité entre les deux camps. Une haine dont Mario Balotelli a voulu profiter pour faire monter un peu plus la température en chauffant les fans bastiais avant la rencontre. Ces derniers lui ont répondu par des sifflets sur chaque touche de balle durant le match.

Jusque-là, rien de bien méchant. Sauf que l'attaquant italien s'est plaint ce samedi matin d'avoir été la cible de cris de singe de la part des supporters du Sporting. «J'ai une question pour le peuple français. Est-il normal que les supporters de Bastia fassent des cris de singe et "uh uh" durant tout le match et que personne à la "commission de discipline" ne dise rien ?», a posté Super Mario sur les réseaux sociaux.

M. Balotelli - «le racisme est-il donc légal en France ? Ou seulement à Bastia ?»

Cette absence de réaction de la part des membres de la Ligue, alors que pour le moment seul Balotelli a dénoncé ces actes, provoque la colère du Transalpin. «Le racisme est-il donc légal en France ? Ou seulement à Bastia ? Le football est un sport fabuleux... Mais des personnes comme ces supporters de Bastia le rendent horrible ! Une vraie honte !» , a poursuivi l'ancien joueur du Milan AC, de Manchester City ou encore de l'Inter Milan.

S'il est confirmé que Balotelli a bien été la cible de comportements racistes, ce n'est malheureusement pas une première pour l'Italien. Loin de là... En Angleterre et en Italie, le natif de Palerme avait déjà été la cible d'insultes racistes à de multiples reprises. Par exemple, lors de la saison 2014-2015, Super Mario avait été visé par plus de 4 000 messages à caractère raciste sur les réseaux sociaux d'après l'association anglaise anti-discrimination Kick It Out.

