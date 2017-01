Top Déclarations : Depay le Neymar du pauvre, Nicollin fracasse Hantz, Papin répond au vieux Guy Roux...

Au menu du Top Déclarations cette semaine, Depay le Neymar du pauvre, Nicollin fracasse Hantz, Papin répond au vieux Guy Roux, Gourcuff et la connerie de Van Basten, Waddle flingue Payet, Sampaoli en a... Découvrez les phrases choc de la semaine.

Depay s'est engagé avec Lyon pour 16 M€ + 9 M€ de bonus

Chaque samedi, Maxifoot vous propose de faire le tour des dix déclarations de la semaine qu'il ne fallait pas manquer. Du sérieux et du moins sérieux pour connaître le meilleur des petites phrases des acteurs du ballon rond. Découvrez le classement de toutes les déclarations qui ont fait les choux gras de la presse cette semaine.

1. Charlie Nicholas - «Depay est un joueur de cirque, c'est le Neymar du pauvre. Il aurait dû être transféré l'été dernier. C'est un poney bon pour faire le show, et ça ne peut pas plaire à Mourinho. Lorsqu'il dribble un joueur, il revient sur ses pas pour recommencer. Je suis étonné qu'ils réussissent à le vendre aussi cher. Ce n'est pas un hasard si aucun autre club de Premier League n'a fait une offre...» (Sky Sports, le 20/01/2017)

Alors qu'il vient de s'engager à Lyon, Memphis Depay n'a pas laissé un grand souvenir en Angleterre lors de son passage à Manchester United. Notamment à l'ancien international écossais du Celtic Glasgow et d'Arsenal...

2. Louis Nicollin sur Frédéric Hantz - «Il est susceptible ? Il ne pense qu'à sa gueule ! Durant la conf' de presse, il aurait mieux valu qu'il parle de son équipe qui avait été pitoyable à Nantes (3-1) en Coupe de la Ligue. (...) S'il n'était pas content, il fallait qu'il me le dise ! Le mardi matin, j'ai juste eu un 'vous m'avez surpris', mais je n'ai plus eu de nouvelles. Ce n'est pas bien. Il n'a pas le respect. C'est la vie, c'est comme ça. La mode, ce n'est pas qu'il s'en aille mais qu'il se fasse virer pour toucher des sous. Et si on descend en L2, il aura l'excuse d'avoir été traumatisé par ça, mais il ira au bout» (France Football, le 16/01/2017)

Malgré ses propos, le président de Montpellier assure vouloir garder son entraîneur. Bonjour l'ambiance...

3. Jean-Pierre Papin - «Monsieur Guy Roux, vous m'insultez et parlez de moi de façon fausse et humiliante dans les médias depuis une semaine pratiquement chaque jour. Ne croyez pas que parce que je ne dis rien je ne le sais pas. Voulez-vous qu'on reparle de l'équipe que vous m'avez laissée à Lens ? De votre salaire de l'époque ? De votre château ? De la catastrophe que je n'ai hélas pas pu éviter à votre suite (et à votre fuite ?). Votre grand âge vous a sans doute fait oublier mon année à Strasbourg où j'ai fait remonter le club en L1 et ma demi saison où je sauve le club de la Berrichonne de La Nationale. Je vous pense très sincèrement sur la mauvaise pente... Comme l'a dit Gervais Martel : "Vous me faites de la peine !"» (Facebook, le 19/01/2017)

Pas vraiment fan de Papin dans le rôle d'entraîneur d'Auxerre, Guy Roux a eu droit à une réponse musclée de l'ancien buteur français.

4. Christian Gourcuff sur Marco Van Basten - «C'est la pire connerie que j'aie pu lire depuis longtemps et pourtant j'en lis pas mal... C'est une connerie incommensurable. On revient au temps de la soule, village contre village et à l'époque ça se terminait avec des morts. Le hors-jeu, c'est la manifestation de l'intelligence. Il n'y a plus d'esprit collectif si on enlève le hors-jeu. Le hors-jeu est une règle fondamentale, si on n'a pas compris ça, on n'a rien compris au foot» (Conférence de presse, le 19/01/2017)

Autant dire que la proposition de Van Basten de retirer la règle du hors-jeu ne plaît pas du tout à l'entraîneur de Rennes...

5. Chris Waddle - «Pour Payet, c'était juste un transfert à West Ham et à Londres. Il n'est pas un Anglais qui pense : 'Quand je vais poser ma valise ici, je vais vivre à Londres pour le reste de ma vie parce que j'aime cette ville'. Payet a manqué de respect envers les fans de West Ham et à son manager Slaven Bilic, que j'apprécie tout particulièrement. J'ai aussi de la peine pour les supporters de West Ham, ceux qui l'ont acclamé et acheté son maillot...» (The Sun, le 18/01/2017)

En engageant un bras de fer pour quitter West Ham et revenir à l'OM, Payet ne s'est pas fait que des amis en Angleterre. Même chez les anciens Marseillais...

6. Sergio Ramos à Jorge Sampaoli - «Je respecte les gens avec des couilles, vous en faites partie» (AS, le 18/01/2017)

Le défenseur du Real Madrid a apprécié le soutien de l'entraîneur du FC Séville après avoir été conspué par les supporters de son club formateur.

7. Ousmane Dembélé - «Je ne comprends pas, et cela m'énerve de voir que sur les cinq ou six derniers matchs les adversaires ont fait énormément de fautes sans être sanctionnés. J'aimerais vraiment que les arbitres réagissent plus vite et plus sévèrement» (Sport Bild, le 18/01/2017)

Le Français est agacé par les fautes non sifflées par les arbitres de Bundesliga, mais ses adversaires n'ont visiblement pas encore trouvé d'autres moyens pour l'arrêter dans ses dribbles.

8. Maurizio Zamparini sur Javier Pastore - «C'est un des rares fuoriclasse d'Europe. Il est au niveau de Dybala, Messi, Neymar : il appartient à cette catégorie-là. Il faut un entraîneur qui croit en lui. C'est un garçon très facile à gérer, presque trop, parce qu'il est gentil. Évidemment, s'il ne joue pas, il va déprimer, ce n'est pas un combattant, un joueur de caractère qui envoie promener tout le monde et se bat pour se relever dans l'adversité. Il est presque trop gentil. (...) C'est un des rares joueurs de cette équipe qui pourraient faire la différence en Ligue des Champions. Mais il faut faire de lui le leader» (L'Equipe, le 18/01/2017)

Pour devenir le leader du PSG, Pastore devra déjà retrouver 100% de ses moyens physiques, lui qui enchaîne les blessures ces dernières saison.

9. Arjen Robben - «Je passe des bons moments avec le Bayern Munich et je joue dans un des meilleurs clubs du monde. Je ne voulais pas partir à mon âge. Un transfert en Chine n'est pas anodin. Ça signifie que votre carrière est terminée. Je veux continuer à jouer au plus haut niveau le plus longtemps possible. Je ne comprends pas les joueurs qui vont en Chine alors qu'ils ont 27 ou 28 ans. Ces mecs sont au top de leur carrière. C'est un vrai gâchis. Vous n'avez qu'une carrière. C'est pour ça que je peux comprendre les joueurs qui ont dépassé les 30 ans» (Radio 538, le 17/01/2017)

Oscar et Axel Witsel peuvent se sentir visés par les propos de Robben.

10. Gueïda Fofana - «J'ai laissé le temps au temps pour essayer que ma cheville se régénère. J'ai vraiment tout essayé mais aujourd'hui je suis malheureusement obligé de constater que ce n'est plus possible. L'état dans lequel est ma cheville ne me permet plus de jouer au football. (...) C'est un terrible constat mais j'ai été déclaré inapte à la pratique du football» (Site officiel de l'OL, le 18/01/2017)

A 25 ans, le milieu de l'OL est forcé de prendre sa retraite.

C'est sur cette déclaration que se termine le Top Déclarations de la semaine. Rendez-vous dès samedi prochain pour un nouveau numéro !