Journal des Transferts : l'OL officialise le pari Depay, le feuilleton Payet devient fou, Di Maria répond à la Chine... Damien Da Silva - Journal Des Transferts, Mise en ligne: le 20/01/2017 à 18h00 L'OL officialise le pari Depay, le feuilleton Payet devient fou, Di Maria répond à la Chine, Ghezzal plaît à Monaco, la priorité du Real Madrird l'été prochain... Voici le Top 5 des gros dossiers mercato du jour à ne pas manquer. Découvrez aussi le Télégramme Foot Transfert, pour ne rien rater de l'actu de ces dernières 24 heures. Memphis Depay a rejoint l'Olympique Lyonnais. Lors de ce mercato d'hiver, les clubs vont tenter de peaufiner leur effectif pour la seconde partie de la saison. Du lundi au samedi à 18h, Maxifoot vous propose quotidiennement le best of des plus gros dossiers mercato et le résumé des principales informations de ces dernières 24 heures, avec les transferts officiels et les rumeurs méritant une attention particulière. Pour voir toutes les informations classées par date ou par club, rendez-vous sur les tableaux mercato de Maxifoot. Le TOP 5 des dossiers du jour qu'il ne fallait pas rater 1. L'OL officialise le pari Depay Le président de l'Olympique Lyonnais Jean-Michel Aulas peut avoir le sourire ! Déterminé à réaliser un gros coup lors de ce mercato d'hiver, le dirigeant rhodanien vient de boucler l'arrivée de l'ailier Memphis Depay en provenance de Manchester United pour 16 millions d'euros, plus 9 millions d'euros de bonus. En échec chez les Red Devils, le Batave va tenter de relancer sa carrière à Lyon, où il a signé un contrat de 4 ans et demi. Revanchard, Depay va réaliser ses grands débuts face à l'Olympique de Marseille dimanche (21h) en Ligue 1 ! L'occasion idéale pour enflammer le Parc OL... 2. Trop cher ? 30 M€ proposés ? Le feuilleton Payet s'enflamme ! L'animateur de ce mercato d'hiver, c'est décidément Dimitri Payet ! Parti au bras de fer avec West Ham, le milieu offensif veut absolument rejoindre l'Olympique de Marseille. Et les deux formations se livrent une véritable partie de poker menteur ! Dans un premier temps, Sky Sports a annoncé que l'OM avait abandonné la piste Payet en raison de l'intransigeance des Hammers, qui réclameraient 35 millions d'euros. Mais dans la foulée, le quotidien L'Equipe a révélé une nouvelle offre phocéenne de 30 millions d'euros pour l'international tricolore, tout en précisant qu'une proposition plus importante serait difficile réalisable. West Ham sera-t-il convaincu par cette offre ? Le feuilleton se poursuit et le 31 janvier est encore loin... 3. Di Maria repousse ses prétendants chinois Après une première partie de saison décevante, l'ailier du Paris Saint-Germain Angel Di Maria a été envoyé en Chine par certaines rumeurs. A l'occasion d'un entretien accordé à ESPN, l'Argentin s'est montré particulièrement clair concernant les propositions provenant des formations asiatiques. «Je suis très tranquille ici. Ma famille et moi, nous sommes heureux. Il me reste deux années de contrat et je continuerai jusqu'à ce qu'il prenne fin. Chacun à sa façon de penser. Moi, la quantité d'argent qu'offre la Chine ne m'attire pas. Je veux poursuivre à Paris ce que j'ai toujours eu à l'esprit : la Ligue des Champions», a assuré le Parisien. Un message qui devrait plaire aux supporters franciliens ! 4. Ghezzal plaît à Monaco Actuellement à la CAN avec l'Algérie, l'ailier de l'Olympique Lyonnais Rachid Ghezzal sera en fin de contrat en juin prochain et dispose donc de la possibilité de quitter gratuitement son club formateur pour l'équipe de son choix en perspective de la prochaine saison. Si l'OL espère toujours le prolonger, le Fennec suscite les intérêts de nombreuses formations, notamment en France ! Selon les informations du quotidien L'Equipe, Ghezzal plaît ainsi à l'AS Monaco, qui pourrait lui proposer un contrat afin de le recruter au terme de cet exercice. Pour l'OL, il s'agirait bien évidemment d'une énorme désillusion de voir l'un des produits de son centre de formation partir librement chez l'un de ses concurrents... 5. La priorité de l'été prochain du Real connue... Les intentions du Real Madrid pour le prochain mercato d'été seraient claires ! Après l'arrivée avortée du portier de Manchester United David De Gea en 2015, les Merengue auraient l'intention de recruter le gardien de Chelsea Thibaut Courtois. Selon les informations de la radio espagnole Cadena Ser, le Belge sera tout simplement la priorité de la Maison Blanche lors du mercato d'été 2017. De son côté, l'ancien joueur de l'Atletico Madrid serait séduit par la possibilité de revenir dans la capitale ibérique. Par contre, le Real Madrid va devoir se montrer convaincant pour trouver un terrain d'entente avec les Blues, qui ne devraient pas vouloir céder un excellent élément sous contrat jusqu'en juin 2019. Télégramme Foot Transfert - mis à jour le vendredi 20 janvier à 18h00. C'est officiel : - Le latéral gauche de Montpellier Morgan Poaty a signé son premier contrat professionnel d'une durée de 3 ans. Le TOP des bruits de couloir qu'il ne fallait pas rater : En France : - L'entraîneur du Paris Saint-Germain Unai Emery a confirmé qu'il attendait l'arrivée d'un buteur cet hiver.

- L'ailier du Paris Saint-Germain Jesé ne parvient pas à s'entendre avec ses dirigeants pour être prêté à Las Palmas.

- Prêté au FC Séville, le gardien du Paris Saint-Germain Salvatore Sirigu pourrait terminer la saison sous les couleurs d'Anderlecht.

- Devant les médias, le coach de l'Olympique de Marseille Rudi Garcia a réaffirmé que le recrutement d'un latéral gauche était sa priorité sur cette période des transferts.

- L'Olympique de Marseille serait susceptible de proposer 11,5 millions d'euros pour le milieu de Crystal Palace Yohan Cabaye.

- En échec lors de son prêt à l'Olympique de Marseille, l'avant-centre d'Anderlecht Aaron Leya Iseka chercherait un autre point de chute en Ligue 1.

- Annoncé dans plusieurs clubs de Ligue 1, l'attaquant des Tigres de Monterrey Andy Delort pourrait faire l'objet d'une offre d'achat de la part de Toulouse.

- Le milieu de terrain de Montpellier Riyad Boudebouz plairait à Sunderland.

- Tout proche de Guingamp, le milieu de terrain Mathieu Bodmer a été approché par le Standard de Liège. À l'étranger : - L'attaquant de la Juventus Turin Paulo Dybala devrait prolonger son contrat jusqu'en juin 2021.

- En difficulté à la Juventus Turin, le milieu de terrain Hernanes pourrait rejoindre Fenerbahçe.

- Un temps annoncé sur le départ, le milieu de terrain du FC Barcelone Ivan Rakitic veut prolonger son contrat.

- Le buteur du Borussia Dortmund Pierre-Emerick Aubameyang a assuré qu'il ne rejoindrait jamais le Bayern Munich.

- Liverpool a refusé de prêter le défenseur central Mamadou Sakho à Southampton et réclame un transfert sec de 23 millions d'euros.

- Le défenseur central de Southampton José Fonte serait tout proche de West Ham.

- Annoncé dans le viseur de formations anglaises, du Paris Saint-Germain et de l'AS Monaco, l'ailier de Benfica Gonçalo Guedes devrait quitter le club portugais pour 30 millions d'euros cet hiver.

- Annoncé tout proche d'Everton, l'attaquant du Standard de Liège Ishak Belfodil restera finalement en Belgique.

- Manchester City a dépensé 200 000 euros pour s'offrir les services d'un jeune défenseur central de 13 ans, Finley Burns. + Transferts : les tableaux mercato de Ligue 1 de Maxifoot. A demain 18h pour une nouvelle édition du Journal des Transferts. N'oubliez pas d'ici là de consulter les brèves du jour, complémentaires du JdT !





