PSG : la réponse cash de Di Maria aux propositions chinoises

En difficulté sur cette première partie de saison, l'ailier du Paris Saint-Germain Angel Di Maria a été annoncé dans le viseur de formations chinoises. Mais de son côté, l'Argentin n'a absolument pas l'intention de quitter le PSG.

Angel Di Maria va rester au Paris Saint-Germain.

Après une première année plutôt convaincante au Paris Saint-Germain, Angel Di Maria a incontestablement marqué le pas sur cette première partie de saison. Toujours capable de gestes incroyables, l'Argentin s'est montré bien moins efficace et a affiché un déchet très inquiétant.

Du coup, après l'arrivée rapide au début du mercato d'hiver de Julian Draxler au sein du club de la capitale, plusieurs rumeurs ont indiqué des intérêts des formations chinoises pour le joueur de 28 ans. Mais l'ancien élément du Real Madrid n'envisage pas cette option...

A. Di Maria - «la quantité d'argent qu'offre la Chine ne m'attire pas»

En effet, à l'occasion d'un entretien accordé au média ESPN, Di Maria s'est montré catégorique concernant son avenir en affichant sa fidélité au champion de France en titre. «Je suis très tranquille ici. Ma famille et moi, nous sommes heureux. Il me reste deux années de contrat et je continuerai jusqu'à ce qu'il prenne fin», a-t-il assuré avant de définitivement fermer la porte à un départ en Chine.

«Chacun à sa façon de penser. Moi, la quantité d'argent qu'offre la Chine ne m'attire pas, a prévenu le Sud-Américain. Je veux poursuivre à Paris ce que j'ai toujours eu à l'esprit : la Ligue des Champions.» Un message qui devrait plaire aux supporters parisiens, qui attendront forcément El Fideo au tournant sur la suite de cet exercice.

L'Argentin attendu au tournant...

Car pour remporter la plus prestigieuse des compétitions européennes, le PSG aura forcément besoin d'un grand Di Maria et cela dès les 8es de finale contre le FC Barcelone. Décevant ces derniers mois, l'Argentin va devoir relever la tête s'il veut aider son équipe à passer un cap sur la scène européenne... et aussi conserver une place de titulaire.

Avec la récente arrivée de Draxler, l'ex-ailier de Manchester United se retrouve clairement sous pression et sera dans l'obligation d'afficher un autre visage pour garder les faveurs de son entraîneur Unai Emery. Dans le cas contraire, l'avenir de Di Maria ne sera peut-être plus aussi certain à Paris dans quelques mois...

